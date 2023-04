Gjør seg klar for kamp: – Mangler fullstendig selvkontroll

– Han er tøff og klar for kamp, sier Donald Trumps advokat. I retten er det én ting ekspresidenten for all del må unngå, mener hans tidligere advokat.

TILTALT: Donald Trump er klar for å kjempe, sier advokaten hans. Tirsdag må den tidligere presidenten møte i retten i New York. Foto: Evan Vucci/AP

USAs tidligere president Donald Trump må avgi fingeravtrykk og la seg fotografere når han tirsdag ettermiddag møter i en domstol på Manhattan i New York for å få presentert tiltalen mot seg.

– Vi må se tiltalen, og så begynner arbeidet. Tirsdag er bare begynnelsen, sier Trumps advokat, Joe Tacopina, til ABC.

Det er første gang i amerikansk historie at en tidligere president blir tiltalt i en straffesak.

Tiltalen er knyttet til utbetaling av såkalte hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels. Hun skal ha mottatt pengene før presidentvalget 2016 for at hun ikke skulle fortelle om sitt forhold til Trump.

Selv nekter Trump både for forholdet og utbetalingen, og kaller tiltalen en heksejakt.

– Han gjør seg nå klar for kamp, sier Tacopina.

FORSVARER: Joe Tacopina er med i advokatteamet som forsvarer Trump. Foto: Hans Pennink/AP

Advokaten sier også at han mener det det er helt åpenbart at dette er en politisk motivert rettsprosess.

– Trump er en tøff fyr. Han er klar for å kjempe, vi er klare for å kjempe.

– Fengsel vil øke støtten

Etter rettsmøtet tirsdag, returnerer Trump til Florida, hvor det er varslet at han vil holde en tale.

Talen vil vise akkurat hvor oppildnet Trump er, sier Jason Miller, en nær støttespiller av ekspresidenten, ifølge New York Times.

TILHENGERE: Trump er favoritt til å bli Republikanernes presidentkandidat i 2024. Foto: Giorgia Viera/Afp

– Trump er sterk, og han føler støtten fra alle de som stiller seg bak ham, sier Miller.

I Palm Beach har Trumps tilhengere samlet seg ved residensen Mar-a-Lago.

– Det føles riktig å gjøre. Han har mange støttespillere, men han kan alltids trenge flere. Det betyr mye for meg, og jeg føler jeg er en del av noe, sier Greg Reed som har kjørt i tre timer fra Tampa for å vise sin støtte.

STØTTE: Tilhengere av Donald Trump har samlet seg ved Mar-a-Lago i Florida for å uttrykke støtte til den tiltalte ekspresidenten. Foto: Ricardo Arduengo/Reuters

«Trump 2024» står det på flaggene til Trump-tilhengerne utenfor Mar-a-Lago. I denne gjengen tror de verken tiltale, rettssak eller eventuell dom vil ødelegge president-sjansene til Trump.

Heller tvert i mot.

– Om han skulle ende i fengsel, vil det bare øke oppslutningen hans, sier Candace Rojas til nyhetsbyrået Reuters.

HEKSEJAKT: Trump og tilhengerne hans kaller rettsprosessen en heksejakt. Foto: Alon Skuy/Afp

Republikanere flest, hele 93 prosent, mener etterforskningen av Trump er politisk motivert, ifølge New York Post. 62 prosent av alle de spurte, uansett partitilhørighet, mener i samme undersøkelse at tiltalen mot Trump i hovedsak er politisk motivert.

I New York forbereder politiet seg nå på både demonstrasjoner og motdemonstrasjoner i forbindelse med Trumps rettsopptreden.

DEMONSTRERER: Trump-motstandere sier sin mening i gatene i New York. Foto: Spencer Platt/Afp

35.000 politibetjenter er satt i beredskap, ifølge New York Times.

– Politiet i New York overvåker all aktivitet, men per nå foreligger det ingen trusler mot byen, sier Fabien Levy ved borgermesterens kontor.

– Mangler selvkontroll

Det er ventet at Trump kommer til New York mandag kveld, og at han da drar til Trump Tower.

TRUMP TOWER: Donald Trump kommer til New York mandag kveld. Foto: Bryan Woolston/AP

Nøyaktig når han vil dukke opp i retten tirsdag er ikke kjent, men tilhengerne hans har varslet en demonstrasjon ved rettsbygningen klokken 11 lokal tid. Rettsmøtet skal etter planen starte klokken 14.15.

Da vil Trump fremstilles for en dommer og få presentert tiltalen, hvorpå han ifølge sine advokater vil nekte straffskyld.

– Valginnblanding, kengurudomstol, skrev Trump selv på sin sosiale medieplattform før helgen.

Dommeren «hater meg», sa han videre om mannen som kan komme til å lede en eventuell rettssak.

Og i en eventuell rettssak er det en ting Trump absolutt bør unngå, ifølge Bill Barr, som var justisminister under Trump.

ADVARER: Tidligere justisminister Bill Barr advarer Trump mot å innta vitneboksen i en eventuell rettssak mot ham, fordi han mener ekspresidenten fullstendig mangler selvkontroll. Foto: Mandel Ngan/Afp

Han advarer den tidligere presidenten mot å innta vitneboksen selv.

– Det er en spesielt dårlig idé når det kommer til Trump, fordi han fullstendig mangler selvkontroll, sier Barr til Fox.

Trump vil neppe innta vitneboksen i en eventuell rettssak, sier advokat Jim Hattaway til Newsweek.

Han sier at han alltid råder sine klienter til å unngå det, fordi hvert ord som kommer ut av munnen deres i en forklaring, er som en kule som kan skytes tilbake mot dem.

– I Trumps tilfelle ville det blitt en maskinpistol av inkriminerende uttalelser, sier Hattaway.