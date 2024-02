– Gjør at brannen sprer seg i alle retninger

LIKHETSTREKK: Til høyre er det brennende Grenfell Tower i London i 2017. Til høyre ser vi brannen i Valencia torsdag. Det er store likhetstrekk mellom de to fasadene. Foto: Daniel Leal / AFP og Alberto Saiz / AP

Torsdag klokken 17.30 tok et boligkompleks fyr i Valencia i Spania.

I løpet av en halvtime spredte brannen seg fra en leilighet til hele bygget.

Visepresident Esther Puchades ved Høgskolen for industriell tekniske ingeniører i Valencia, og spesialist på å undersøke bygninger som har vært utsatt for brann, sier materialet som er brukt i fasadeplatene er svært farlig.

– Under aluminiumsplatene på fasaden er det brukt polyuretan, dette er veldig brannfarlig. Det var vanlig å bruke i 2005, da man bygget dette bygget. I dag brukes det ikke, i alle fall ikke på denne måten, fordi vi vet mer om hvor farlig det er, sier hun til TV-kanalen TV A Punt.

DRAMATISK: Bildene fra Valencia torsdag kveld var svært dramatiske. Foto: Jose Jordan / AFP / NTB

Hun forteller også at dette er samme materiale som ble brukt på flere bygninger som har brent de siste årene, blant annet i Grenfell Tower utenfor London i 2017, der 72 mennesker mistet livet.

– Spres i alle retninger

Bjørn-Kristian Bratlie er brigadesjef i Oslo brann- og redningsetat.

Da han så bildene fra brannen i Valencia, var hans første tanke at dette kunne være samme type fasadeplater som på Grenfell Tower.

Han understreker likevel at han ikke kan slå dette fast per nå.

BRIGADESJEF: Bjørn-Kristian Bratlie er brigadesjef i Oslo brann- og redningsetat. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Det er rett og slett isolasjon. Både pynt og isolasjon, sier han til TV 2.

Han forklarer at materialet i platene er veldig brennbart, men at det i utgangspunktet skal være trygt om det monteres riktig.

– Det som skjer når det blir en brann i en bygning med denne typen plater, er at du kan få en brannspredning som går veldig mot det som er normalt. Den sprer seg oppover og sidelengs på samme tid, og det går veldig fort, sier han.

Han forklarer at det både er selve platene som er svært brennbare, men at materialet også vil smelte og renne nedover, noe som vil spre brannen ytterligere ned.

– I tillegg kan platene løsne og fly nye steder og spre brannen videre på den måten, sier han.

– Voldsom avveining

Bratlie forteller at de alltid vurderer hva slags fasade det er på en bygning når de kommer til en brann, og at den har mye å si for hvordan man bør legge opp oppdraget.

I en brann med denne typen fasadeplater vil brannmannskapene kunne ha tid til å evakuere ut mennesker.

– Det blir en avgjørelse som må tas der og da. Det kan ofte se verre ut på utsiden den første fasen enn det er inne, så det blir en voldsom avveining om du skal drive brannslukking eller om du skal prioritere å redde folk inne i bygget, sier han.

– Vil brenne lenge

Flere spanske eksperter har allerede i spanske media trukket sammenhengen mellom brannen og materialene på fasaden, og koblingen til Grenfell Tower.

I tillegg til Puchades mener David Higuera, som er teknisk ingeniør og ekspert på bygningsinstallasjoner, at det er en klar sammenheng mellom materialene og spredning av brannen. Det sier han til El Pais.

– Det er ekstremt brennbare materialer. Har det først begynt å brenne, har de ikke en sjanse, sier han.

Bratlie mener det vil ta lang tid før brannen er over.

KOMPLEKS: Det er et større boligkompleks som brenner. Foto: Alberto Saiz / AP

– Den voldsomme brannen vil vare i mange timer til. Varmen og røykutviklingen vil vare virkelig lenge, sier han.

Dersom noen ikke har klart å komme seg ut, vil det ta lang tid før de blir funnet.

– Det vil ta lang tid å få sikre tall på om noen, og hvor mange, som eventuelt har omkommet i denne brannen, sier han.

Og når alt er avklart, vil det trolig bli en grundig granskning, mener Bratlie.

– I London hadde man en 120 dager lang høring. Det vil nok også her blir grundig gransket hva som har skjedd og hvordan materialene eventuelt har bidratt til dette, sier han.