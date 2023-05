Så skjedde det igjen.

Drapet på åtte personer på et kjøpesenter i Allen, Texas er den 199. masseskytingen i USA i år.

De lokale myndighetene kan nå slå fast at gjerningspersonen, Mauricio Garcia (33), bar på et nynazistisk tankesett.

199: Antallet masseskytinger i USA begynner å nærme seg en dyster milepæl i år. Foto: LM Otero / AP

Nynazisme på russisk nettside

Amerikanske medier har tidligere omtalt det som tilsynelatende er massedrapsmannens konto på det russiske sosiale nettverket OK.ru.

Innholdet på kontoen bærer preg av å dyrke nynazismen, gjennom bilder av personer i nazi-uniformer, hatefulle tekstinnlegg som omtaler jøder, minoriteter og kvinner.

På kontoen er det også bilder av store mengder ammunisjon og våpen, i tillegg til en skjermdump av Google, som viser når det er travlest på kjøpesenteret han aksjonerte på.

Ofrene fra masseskytingen på søndag regnes likevel som tilfeldige. Tre barn var blant de åtte drepte.

Menneskelig skjold reddet sønnen

Dødstallene kunne blitt betydelig høyere.

Mye av grunnen til at ikke flere omkom var, i følge de lokale myndighetene, den raske responsen til de som løp mot skuddvekslingen for å redde liv.

Én av de som bisto med livreddende arbeid før ambulansene kom, var Steven Spainhouer.

KJØPESENTER: Allen Remiium Outlets nord-øst i Dallas ble åsted for USAs 199. masseskyting i år. Foto: ABC Affiliate WFAA / Reuters

Han fant et barn gjemt under moren sin, som hadde kastet seg over sønnen for å redde ham.

Sønnen overlevde.

Moren døde.

– Han var dekket i blod fra hode til tå, som om noen hadde helt blod over han, forteller Spainhour til tv-kanalen CBS.



– Det er fælt å se familier ute og hygge seg, for så å miste livet, fordi en mann med automatvåpen har store problemer.



Hakk i platen

Gjerningspersonen ble funnet død på stedet, iført skuddsikker vest, med et håndvåpen og en AR-15-lignende automatrifle.

I en presseuttalelse fra president Joe Biden, kommer det frem at 14.000 har mistet livet i masseskytinger i år.

Han skriver at hans lovforslag om strengere våpenlover har hatt påvirkning i flere stater, men at dette ikke er nok.

– Vi trenger mer og raskere handling for å redde liv. De republikanske delegatene i kongressen kan ikke fortsette å møte denne epidemien med å trekke på skuldrene, skriver presidenten.