Gjennombrudd i Alzheimers-forskning

Per dags dato finnes det ingen kur for Alzheimers. Ny forskning blåser nytt liv i håpet om å utslette sykdommen.

I alle år har man antatt at Alzheimer er en enkeltstående sykdom, som er en av de ledende årsakene til demens.

Nå har nederlandske forskere oppdaget at det ikke bare er en, men fem typer Alzheimer. Det kan forklare hvorfor enkelte medikamenter ser ut til å ikke ha virkning mot sykdommen.

Det kan bety at målet om å utslette sykdommen en gang, er mer oppnåelig enn noen gang.

PÅVIRKER HJERNEN: Den skumle sykdommen påvirker flere av hjernens funksjoner. Foto: David Duprey / AP Photo / NTB

Ved å ha identifisert de fem undertypene av Alzheimer, håper nemlig forskerne nå at man vil være i stand til å lage målrettede, og dermed mer effektive behandlinger.

Finnes ingen kur i dag

Tidligere i januar publiserte 21 nederlandske forskere en studie i tidsskriftet «Nature Aging».

Der presenterte de konklusjonen som fastslår at det er fem undertyper av Alzheimers. Den kom de fram til etter å ha undersøkt proteiner i cerebrospinalvæsken – som finnes i hjernen og ryggraden – hos 419 pasienter.

Det er nemlig opphopning av unormale proteiner som fører til at nerveceller dør, og derpå gir pasienten Alzheimers med gradvis hukommelsestap.

Etter hvert som disse cellene dør, går funksjonene de gir gradvis tapt, og frarøver også pasientens orienteringsevne og mulighet til å tenke klart og resonnere.

Det finnes ingen kur, og personer med Alzheimers får et økende pleiebehov etter hvert som sykdommen utvikler seg.

TRENGER PLEIE: En fransk kvinne med Alzheimers holder hånden til en pårørende. Foto: Sebastien Bozon / AFP / NTB

Ved å analysere disse proteinene oppdaget de viktige forskjeller, og delte det som en gang var en sykdom inn i fem distinkte undertyper, som alle har ulik klinisk progresjon og forventet levealder.

Dette er de fem ulike typene

De fem undertypene har alle ulik forventet levealder etter at sykdommen slår røtter i kroppen, og krever derfor ulike typer medikamenter.

I dag finnes det ingen legemidler som behandler eller stanser utviklingen av demens og Alzheimers, men man kan bruke kolinesterasehemmenede medisiner for å bedre enkelte symptomer, ifølge NHI.

Men det nye funnet gir nytt håp til tanken på at man kan finne et medikament som behandler sykdommen.

Den første undertypen viser seg å forårsake et uvanlig høyt nivå av hjernecellevekst, som igjen stimulerer produksjonen av de unormale proteinene som fører til Alzheimers. Den andre undertypen drives av problemer med hjernens indre immunsystem. Den tredje undertypen er relatert til problemer med hjernens proteinproduksjon. Den fjerde undertypen er knyttet til problemer med blodtilførselen til hjernen. Den femte utløser problemer med blod-hjernebarrieren, en cellegrense som normalt hindrer større stoffer i å nå det skjøre vevet i hjernen.

FRISK OG SYK: Bildet viser en frisk hjerne (venstre), og en hjerne som tilhørte en pasient med Alzheimers (høyre). Foto: Denis Balibouse / Reuters / NTB

Pasienter med den første undertypen har til tross for høyest produksjon av unormale celler, lengst gjennomsnittlig levealder sammenlignet med de andre, og lever i gjennomsnitt i ni år etter diagnosen.



Pasienter med den andre og fjerde variasjonen har den største hjerneatrofien. Det vil si at hjernen mister nevroner, noe som fører til hukommelsesproblemer.

Det er imidlertid pasientene med undertype tre som har den verste progresjonen av sykdommen, og lever i snitt bare fem og et halvt år etter diagnosen.

Må gi personlig tilpasning

Forfatterne av studien skriver at resultatene kan forklare hvorfor noen tidligere testede Alzheimer-medisiner mislyktes i kliniske studier, til tross for lovende resultater i testfasen.

De tror at det forklares med at fordi hver undertype ser ut til å ha en litt annen årsak og sammensetning av unormal proteinoppbygging, kan medisiner bare virke på noen eller én gruppe pasienter.

TEST: En forsker ved et universitet jobber med prøver for Alzheimers. Foto: Huy Mach / University of Washington via AP / NTB

Dette har ikke bare implikasjoner for medisinens effektivitet, men også sikkerhet, ettersom forskjellige medisiner kan gi farlige bivirkninger hos enkelte undertyper.

– For eksempel, mens medikamentet lettere kan krysse blod-hjernebarrieren i undertype fem, kan disse personene ha økt risiko for hjerneblødning som kan oppstå med den behandlingen, skriver forskerne i studien.

Det mener forskerne fremhever behovet for å personlig tilpasse behandlinger for de fem ulike typene.

Rammer over 100.000 nordmenn

Demens rammer ifølge FHI omtrent 100.000 nordmenn, og man antar at det vil doble seg innen 2050. På verdensbasis er det over 55 millioner pasienter med en form for demens.

Tilstanden regnes som et globalt helseproblem, med rater som forventes å eksplodere etter hvert som folk lever lenger, noe som legger en stadig økende belastning på helsesystemene.

ELDREBØLGE: Vi blir stadig eldre, og antallet pasienter med Alzheimers vil fortsette å øke. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Tidlige symptomer på at noen har Alzheimers inkluderer blant annet å glemme nylige samtaler eller hendelser, miste gjenstander, problemer med å finne det rette ordet, stille samme spørsmål gjentatte ganger, dårlig dømmekraft og vanskeligheter med å ta avgjørelser.

Det finnes som nevnt foreløpig ingen kur mot Alzheimers. I dag fokuserer man på lindre symptomene.

Det har imidlertid vært en håpefull utvikling det siste året:

Forskning i 2023 viste at det nye stoffet «Donanemab» kan fjerne de unormale proteinene som fører til sykdommen, og bremse progresjonen med opptil 60 prosent.

På St. Olavs hospital i Trondheim begynte man i 2023 å teste et nytt radioaktivt legemiddel mot Alzheimers, som kan avdekke sykdommen og dermed gjøre det enklere for leger å utrede kognitive lidelser i fremtiden.