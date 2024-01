Gjeninnfører obligatorisk bruk av munnbind i Spania

PÅ IGJEN: En kvinne tar på seg munnbind før hun skal inn på et sykehus i Madrid, onsdag 10. januar. Foto: Susana Vera / Reuters / NTB

Etter en boom i influensasmitte over nyttår, har spanske myndigheter valgt å gjeninnføre påbud om munnbind enkelte steder.

Spania har fra onsdag klokken 12 gjeninnført et landsomfattende påbud for innbyggerne, som må bruke munnbind dersom de oppsøker et sykehus eller annet helseforetak.

Det skjer etter en massiv økning i influensa- og koronasmitte i landet siden romjulen.

Selv om noen spanske regioner allerede forrige uke beordret pasienter, besøkende og ansatte ved sykehus til å bruke munnbind, foreslo helsedepartementet mandag å utvide kravet til å være landsdekkende.

PÅBUD: Pasienter på vei ut av et helsesenter i Madrid bruker munnbind onsdag 10. januar. Foto: Susana Vera / Reuters / NTB

Påbudet gjelder også for turister. Både i fastlands-Spania, men også på Kanariøyene og Balearene.

«Det er sunn fornuft»

Helsedepartementets påbud kommer seks måneder etter at kravet om bruk av munnbind ved helseklinikker, apoteker og treningssentre opphørte i juli 2023.

Flere regionale administrasjoner har imidlertid avvist kravet som trådte i kraft onsdag ettermiddag.

Den spanske helseministeren, Mónica García, overstyrte imidlertid innvendingene deres, og forsøkte å presentere påbudet som et allment bedrende tiltak.

Etter et møte med regionale helsemyndigheter mandag sa hun til pressen at departementet hadde reflektert dypt over påbudet.

SYKEHUS: En kvinne er på vei ut av et sykehus. Også hun er iført munnbind etter onsdagens påbud. Foto: Susana Vera / Reuters / NTB

– Det er et effektivt tiltak av sunn fornuft, er støttet av vitenskapelig bevis, og tas godt imot av publikum.

Det fikk presidenten i Madrid til å se rødt.

– Tegn på en svak leder

Selv om noen av Spanias 17 autonome regjeringer, som vanligvis er ansvarlige for helsetjenester i sine respektive regioner, allerede har vedtatt bruk av masker i helseinstitusjoner, er andre bittert imot.

Den høyrepopulistiske presidenten, Isabel Díaz Ayuso, i Madrid-regionen, sa at Garcías beslutning om å gi mandat til obligatorisk bruk av munnbind var ubegrunnet og unødvendig.

– Å gjøre masker obligatoriske nå virker som ren improvisasjon, skrev hun på X tirsdag.

Hacer las mascarillas obligatorias ahora demuestra improvisación.



Madrid tiene menor incidencia porque lleva mucho tiempo trabajando contra la gripe: estrategia, recomendaciones, seguimiento diario, vacunación…



La imposición por la imposición, recurso del gestor débil. pic.twitter.com/OgAGY4LhkJ — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 9, 2024

– Madrid har færre tilfeller fordi vi har jobbet mot influensa i lang tid: strategier; anbefalinger; daglig overvåking, vaksinasjoner … Pålegg på pålegg er tegnet på en svak leder, skriver hun.

Den siste uken av 2023 økte influensatilfellene med 75 prosent i Spania, med 4383 tilfeller per 100.000 innbygger, ifølge data publisert av Spanias helseinstitutt.



Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) sa i forrige måned at «flere virus- og bakterielle respiratoriske patogener forventes å fortsette å sirkulere på forskjellige nivåer i løpet av de kommende månedene», noe som bidrar til økt sykelighet og dødelighet.

SYKDOM: Spania har sett en massiv økning i smittetilfeller av både korona og influensa den siste tiden. Foto: Susana Vera / Reuters / NTB

EU-organet har rådet folk til å holde seg hjemme når de er syke og anbefaler bruk av masker i medisinske fasiliteter.

– I løpet av den nåværende perioden med høy overføring av virus i samfunnet, anbefales det a ansatte, besøkende og pasienter i både primær og sekundær helsevesen bruker medisinske munnbind, heter det i oppdateringen forrige måned.

Ifølge Verdens helseorganisasjon hadde Spania ved utgangen av 2023 registrert nesten 14 millioner bekreftede tilfeller av covid-19, og registrert nesten 122 000 dødsfall fra viruset.