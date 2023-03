Gjemte våpen hjemme hos foreldrene

Hale sendte en melding til barndomsvenn på Instagram der det stod: «Jeg planlegger å dø i dag», og at det kommer til å vises på nyhetene, sa barndomsvennen Averianna Patton til CNN.

Politiet omtalte opprinnelig Hale som kvinne, men han identifiserer seg som mann. Foto: Metropolitan Nashville Police Department/Handout via REUTERS

Kjøpte flere våpen

Patton fortalte at de ikke hadde snakket sammen på flere år, og at hun var usikker på hvorfor hun fikk meldingen.

Barndomsvenninnen ringte politiet og en tjeneste for mental helse etter at hun mottok meldingen.

Etterforskere sier at den mistenktes foreldre følte at 28-åringen ikke burde eie våpen, og at de ikke var klar over at våpnene hadde vært skjult i huset deres.

Hale var til behandling for stemningslidelser, og hadde kjøpt syv våpen.

Våpnene ble lovlig kjøpt fra fem butikker rundt om i byen.

SKILT: Skilt plassert langs veien til minne om ofrene. Foto: AUSTIN ANTHONY/Reuters

Fant manifest

Skytteren ble drept av to politibetjenter i andre etasje, skriver politiet. Ifølge NBC News bar hun da på to automatgevær og ett håndvåpen.

28-åringen, som var en tidligere elev ved skolen, hadde planlagt angrepet med detaljerte kart over skolen.

Politiet fant et manifest tilhørende Hale, som tydet på at planen opprinnelig var å fortsette skytingen ved en annen skole.

De tre ni år gamle elevene som ble drept, er identifisert som Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs og William Kenney. I tillegg ble rektor Katherine Koonce (60), vaktmesteren Mike Hill (61) og lærervikaren Cynthia Peak (61) drept.

MINNES: Mennesker møter opp utenfor skolen for å minnes ofrene. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Identifiserte seg som transperson

Politiet omtalte opprinnelig Hale som kvinne, men han identifiserte seg som mann.

Til tross for kjønnsidentiteten, har han tilsynelatende ikke endret navn.

Nashvilles politisjef John Drake sier ifølge Reuters at Hale identifiserte seg som transperson, uten å utdype dette videre. Drake omtalte Hale konsekvent som kvinne. På LinkedIn-siden sin bruker Hale imidlertid mannlig pronomen, noe også amerikanske medier forholder seg til.

Hale ble uteksaminert fra Nossi College of Art & Design i Nashville i fjor. Hale jobbet som frilans grafisk designer og deltid på en dagligvarebutikk.