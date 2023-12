Giuliani dømt til å betale 1,5 milliarder kroner

Valgfunksjonæren Ruby Freeman og datteren Wandrea «Shaye» Moss får erstatning av Rudy Giuliani (79), har en jury i Washington fastslått.

– Det saksøkerne ber om i denne saken, er som å be om en dødsstraff, sier Giulianis advokat Joseph Sibley ifølge ABC News tidligere i rettssaken, som startet mandag.

Dommer Beryl Howell hadde da allerede konstatert at de to kvinnene har krav på oppreising fra Giuliani.

Fredag kom juryen enstemmig frem til at Giuliani skal betale totalt 148 millioner dollar, eller drøyt 1,5 milliarder norske kroner, melder Reuters.

Ifølge NBC News sier Giuliani at han kommer til å anke dommen.

«Dummeste noensinne»



Utenfor rettshuset tirsdag, sa Giuliani til media at han hadde fortalt sannheten om Freeman og Moss. Han tok altså ingen selvkritikk for de ubegrunnede anklagene mot valgfunksjonærene.

CNNs rettsanalytiker Elie Honig mener Giulianis forsvarsstrategi var idiotisk og omtaler den som «den desidert dummeste rettsstrategien noensinne av en menneskelig hjerne».

– Først gikk de med på at Rudy var erstatningsansvarlig. Det kan være en strategi hvis målet er å begrense beløpet, hvis Rudy viser angrer og sier at han gjorde noe dumt. Kanskje. I stedet gikk de inn i denne saken og kom med flere injurier, konstaterer Honig.

Ble navngitt av Trump

Alt startet med at Donald Trumps telefonsamtale med valgdirektør Brad Raffensperger i Georgia ble offentliggjort. Trump ville at Raffensperger skulle omgjøre valgresultatet i denne delstaten.

Det eneste Freeman og Moss hadde gjort, var jobben sin: Å telle opp stemmesedler i et valgdistrikt i Fulton County i Georgia.

Trump kalte Ruby Freeman en «profesjonell valgfusker», en «svindler» og en «kjent politisk aktør» som «jukset med valgstemmene». Hun ble navngitt 18 ganger i samtalen.

Trumps advokat Rudy Giuliani diktet opp en historie om at Freeman og datteren Moss sto bak valgfusk og hevdet at en video beviste dette.

FBI oppfordret Freeman til å gå i dekning.

Hun flyttet først inn hos venner, men de ble redde for egen sikkerhet og ba henne dra et annet sted. Da flyttet hun fra den ene airbnb-en til den andre, for å ikke bo for lenge på samme sted.

Les mer om drapstruslene her.

Brukt til pengeinnsamling

Valgfunksjonærenes advokat Von DuBose poengterer overfor juryen at løgnene som ble fremmet mot de uskyldige kvinnene, ble brukt til å samle inn penger til Trumps «Stop the steal»-kampanje og at Giuliani således tjente økonomisk på å henge dem ut.

– Millioner av mennesker hørte disse løgnene. De ventet ikke på noen bekreftelse. Responsen fra dem Giuliani oppfordret til å handle, var rask og rasistisk, sier DuBose.

Lydopptak bekrefter dette. Meldinger de har fått på sine telefonsvarere, inneholder både rasistiske skjellsord og trusler om vold.

Regina Scott, en sikkerhetsekspert som tidligere jobbet for politiet i Chicago, sier at mengden hets ikke ligner noe annet hun har sett.

Freeman og Moss ble nevnt mer enn 710.000 ganger i sosiale medier mellom november 2020 og mai 2023.

– Denne type voldelig, rasistisk og grafisk innhold er på et nivå vi aldri ser i vårt yrke, sier Scott.

Flere rettssaker i vente

Giuliani må snart i retten igjen. 79-åringen er tiltalt i delstaten Georgia for å ha ledet an i ekspresident Donald Trumps forsøk på å omgjøre valgresultatet der, blant annet gjennom å utpeke falske valgmenn.

Han saksøkes også av Smartmatic for injurier, Hunter Biden for injurier, en kvinnelig eks-ansatt for seksuell trakassering og sine tidligere advokater for manglende betaling, i fire separate saker.

Samtidig har Giuliani selv saksøkt president Joe Biden etter at sistnevnte kalte Giuliani en russisk brikke.