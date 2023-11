Gir vekk klær for hundretusener av kroner

Island er på randen av et uvanlig kraftig vulkanutbrudd, og flere beskriver en vanskelig tid. Men nestekjærligheten og samholdet svekkes ikke av den grunn.

Mer enn 3000 islendere fra byen Grindavík måtte før helgen evakuere hjemmene sine etter en rekke jordskjelv, og frykt for vulkanutbrudd.

Søndag ettermiddag åpnet man et kort tidsrom for at frivillige kunne hente kritisk nødvendige eiendeler, i tillegg til å hente ut noen av de tusenvis av dyrene som ble igjen da eierne måtte evakuere.

Mange av grindavíkurene rakk ikke å ta med seg mer enn det de hadde på seg, i tillegg til noen klær. Det kunne blant annet Helgi Jónas Guðfinnsson fortelle til TV 2 lørdag:

– Planen var å dra hjem igjen lørdag kveld og pakke flere ting; det vil imidlertid ikke skje nå, sa han.



MÅTTE EVAKUERE: Helgi Jónas Guðfinnsson og familien måtte evakuere fra Grindavík. Her fra et vulkanutbrudd i sommer. Foto: Privat

Søndag forteller han til TV 2 at de ikke har fått tak i noen flere eiendeler.

Nå har imidlertid lokale organisasjoner tatt affære for å sørge for at innbyggerne har det de trenger de neste dagene og ukene.

– Alle skal få det de trenger

Den islandske grenen av Fretex – Hertex – skrev på Facebooksidene sine at «Grindvíkingsbeboere er velkommen til å få gratis klær, leker, sengetøy og annet i Hertex, Frelsesarmeens bruktbutikker i Vínlandsleid & Reykjanesbær» lørdag kveld.

Altså krever de ingen betaling for det de evakuerte måtte trenge.

Når TV 2 slår på telefonen til Hertex søndag kveld, forteller de at det aldri var noe tvil om hva de ville gjøre for å hjelpe.

– Beslutningen ble tatt lørdag morgen om å la alle som er berørt av situasjonen i Grindavík komme til våre lokasjoner i Reykjavík og Reykjanesbær, slik at de kan hente alt de trenger.



BRUKTBUTIKK: I tillegg til å selge bruktvarer, gir også Hertex vekk masse klær og utstyr. Foto: Hertex / Handout

Det sier Jón Þorgeir Aðalsteinsson, sjef for Hertex Island til TV 2.

Det er imidlertid ikke første gang Hertex har åpnet lokaler, og gitt bort klær og utstyr gratis.

– Vi har allerede et effektivt system på plass når det gjelder å dele ut klær og andre gjenstander til mennesker i nød som vil være nyttige for de kommende dagene og ukene, sier Aðalsteinsson.

Han peker blant annet på lignende jordskjelv og vulkanutbrudd-hendelser tidligere, hvor de har innført slike tiltak.

SPREKKER: Slik ser det ut i fiskerlandsbyen Grindavík, som tusenvis måtte evakuere fra. Foto: Ragnar Visage / RUV via Reuters

Gitt vekk klær for store summer

Men det er ikke bare ved naturkatastrofer at Hertex trår til. Folk kan nemlig gratis søke om et «Hertex-kort» som de kan bruke alle butikkene for varer de ønsker – og de får de gratis.

– All fortjenesten vår, etter lønn og andre virksomhetsutgifter, går rett til velferdsprosjekter som Hertex-kortet, forklarer han.

Bare i en av sju butikker på Island, «kjøpte» folk klær og andre varer gratis ved å bruke Hertex-kortet for omtrent 650.000 norske kroner i fjor.



GIR VEKK: Denne butikken i Reykjavík «solgte» gratis klær for over en halv million norske kroner i fjor. Foto: Hertex / Handout

Nå følger Aðalsteinsson og resten av Hertex-gjengen med argusøyne situasjonen i Grindavík, dag for dag.

– Foreløpig kan folk komme innom butikken og velge det de liker, gratis, og uansett hva som skjer, vil vi alltid være der for å hjelpe, avslutter han.



TV 2 har vært i kontakt med en ung kvinne som har benyttet seg av tilbudet til Hertex, etter at hun måtte forlate Grindavík natt til lørdag.

Hun ønsker å være anonym, men har et klart budskap:

– Jeg er så takknemlig! Nå slipper jeg å fryse om nettene.