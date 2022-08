Gir konkurrentene frysninger: – Det hadde vært en katastrofe

– Vi kommer til å kreve det, sier Jimmie Åkesson.

Det er regjeringsmakt han snakker om. TV 2 møter partilederen på Götaplatsen i Göteborg, der han har trommet sammen til «folkefest» med taler og musikk – bak barrikader og et stort politioppbud.

I bakgrunnen høres ropet fra demonstranter: «Ingen rasister i våre gater!»

Men Åkesson har vind i ryggen. Partiet hans har nå vært størst på høyresiden i de ti siste meningsmålingene, med en oppslutning på 19,6 prosent i TV 2s snittmåling for de siste to ukene.

Moderaterna har til sammenligning falt til en oppslutning på 17,5 prosent i snitt.

I TET: Sverigedemokraterna har den siste tida vært størst på høyresiden i Sverige. Leder Jimmie Åkesson sier til TV 2 at han mener det er naturlig at Sverigedemokraterna nå søker regjeringsmakt, men innser at det er usannsynlig at de andre partiene på borgerlig side vil godta det.

I svensk presse går spekulasjonene nå høyt om hvem som skal danne regjering hvis flertallet skifter i riksdagsvalget 11. september.

Åkesson er for sin del klar på at han ønsker regjeringsmakt.

– Det er vår ambisjon, og det har vi også framført til de partiene som vi vil samarbeide med etter valget. Vi mener det er en rimelig ambisjon. Vi er et stort parti. Vil de ha vår støtte, så er det rimelig at vi inngår i regjeringen, sier Åkesson til TV 2.

Hvis de andre partiene på borgerlig side ikke vil slippe ham til, da må de betale dyrt for hans støtte, advarer han.

– Da kommer vi naturligvis til å stille enda høyere krav til politikken, sier Åkesson.

Får frysninger

Anna Johansson er utgående medlem i Riksdagen for Socialdemokraterna. Hun mener Sverigedemokraternas politikk er farlig for Sverige.

– Jeg mener personlig at det hadde vært en katastrofe om vi skulle fått en statsminister fra det partiet, sier hun.

BEKYMRET: Anna Johansson er utgående medlem i Riksdagen for regjeringspartiet Socialdemokraterna. Hun mener det vil være en katastrofe dersom Sverigedemokraterna kommer i regjeringsposisjon.

Johansson minner om at dette er noe man slipper å fundere på hvis Socialdemokraterna vinner valget og Magdalena Andersson får sitte videre som statsminister.

– Er det sånn at du fryser på ryggen ved tanken på at Sverigedemokraterna kan få det oppdraget?

– Ja, det gir frysninger, det må jeg si.

– De aksepterer ikke fullt ut det liberale demokratiet, og de bygger sin politikk på motsetninger mellom ulike folkegrupper.

Moderaterna vil ikke ha Åkesson

David Josefsson leder Moderaterna i Göteborg. Han tror at det i praksis ikke får så stor betydning om Sverigedemokraterna går forbi Moderaterna på valgnatta.

– Det viktigste for oss er at vi skal kunne danne en borgerlig regjering etter valget, sier han.

VIL SAMARBEIDE: David Josefsson leder Moderaterna i Göteborg. Han er åpen for samarbeid med Sverigedemokraterna, men sier det er utelukket å ta dem inn i selve regjeringen.

Moderaterna og Kristdemokraterna har begge sagt at de ønsker å regjere med hverandre.

Men i den regjeringen skal Åkesson ikke være med:

– Vi danner regjering med Kristdemokraterna og eventuelt Liberalerna, sier Josefsson.

– Er det utelukket for Moderaterna å sitte i regjering med Sverigedemokraterna?

– Ja, det vil jeg si at det er. Vi kommer ikke fra samme idétradisjon, og det fins et antalls saker der vi ikke er enige.

Holdningen hos de andre borgerlige partiene i Sverige er omtrent den samme:

Kristdemokraternas leder Ebba Busch har sagt at Sverigedemokraterna godt kan være støtteparti for en borgerlig regjering, men at de ikke bør sitte i regjering.

Liberalernas partileder Johan Pehrson var onsdag enda tydeligere og sa at han «aldri» kommer til å slippe fram Sverigedemokraterna i regjering. Han er derimot åpen for å samarbeide med Sverigedemokraterna fra sak til sak.

Krever samarbeidsavtale

Åkesson har for sin del avstått for å stille absolutte krav. Til TV 2 sier han at dette er bevisst.

Han har ikke tro på at han skal få statsministerposten – selv om partiet hans kan bli større enn Moderaterna og statsministerkandidat Ulf Kristersson.

– Jeg kan mene det, og det kan også velgerne våre mene, sier Åkesson.

– Men det handler også om å finne et grunnlag i Riksdagen for å kunne bli statsminister, og der er vi ikke ennå.

STILLER IKKE ULTIMATUM: Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson er forsiktig med å stille absolutte krav om regjeringsdeltakelse.

Det Åkesson derimot har krevd, er en samarbeidsavtale. Denne må festes til papir og undertegnes, mener han.

– Det viktige for meg er ikke hvilken hatt jeg har på hodet. Det viktige for meg er at den regjeringen som tiltrer etter valget, etter et maktskifte, gjennomfører Sverigedemokraternas politikk, forklarer partilederen.

Josefsson i Moderaterna holder døra på gløtt.

– Nøyaktig hvordan samarbeidsformen ser ut, tror jeg vi får ta etter valget. Det jeg kan konstatere, er at vi er enige med Sverigedemokraterna på et antalls saksområder – rundt kriminalitet, rundt migrasjon og rundt energipolitikk, sier han.

– Vil han ha en skriftlig samarbeidsavtale rundt dette, så kan vi sikkert løse det.