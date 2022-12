Gir «det blå merket» et nytt forsøk

Twitter vil gjøre et nytt forsøk på innføre abonnementstjenesten der man kan betale for det blå merket såkalte verifiserte kontoer har.

NYTT FORSØK: Et forsøk på å innføre abonnementstjenesten ble gjort allerede for en måned siden etter at Tesla-sjef Elon Musk tok over selskapet. Nå pørver de på nytt. Foto: Gregory Bull / AP

De som er villige til å betale åtte eller elleve amerikanske dollar i måneden vil få innleggene sine på Twitter mer synlige, se mindre reklame, kunne redigere innlegg og få mulighet til å legge ut lengre videoer, melder selskapet i en tweet.

– Takk for tålmodigheten mens vi har jobbet med å gjøre Blue bedre, skriver selskapet.

Tjenesten blir tilgjengelig fra og med mandag.

Andre forsøk

Et forsøk på å innføre abonnementstjenesten ble gjort allerede for en måned siden etter at Tesla-sjef Elon Musk tok over selskapet.

Tjenesten ble raskt stengt ned, da folk brukte den til å utgi seg for å være offentlige personer og bedrifter.

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark 🧵 pic.twitter.com/DvvsLoSO50 — Twitter (@Twitter) December 10, 2022

Det blå merket skal i utgangspunktet gi brukere en indikasjon på hvilke profiler og tjenester som er bekreftet som ekte, og hvilke som ikke er det.

Merket blir brukt av flere sosiale plattformer, deriblant Tinder, Instagram og TikTok.

VERIFISERT: Slik ser det opprinnelige blå merket ut på Twitter. Merket har tidligere blitt brukt for å verifisere offentlige personer og bedrifter. Foto: Dado Ruvic / Reuters

I tillegg til dette skal det også innføres et merke i gull for kontoer brukt av bedrifter.

Senere vil også myndigheter, og kontoer som tilhører internasjonale organisasjoner få et grått merke.

Å få et blått merke på kontoen sin for å indikere at man er verifisert av Twitter har tidligere vært gratis, og forbeholdt offentlige personer og selskaper for å hindre etterligning og desinformasjon.

Abonnementstjenesten er Musks forsøk på å skaffe selskapet en inntektskilde utenom reklame.

Forskjellig pris

Prisen på elleve dollar i måneden, omtrent 110 norske kroner, gjelder for de som betaler gjennom Apples IOS-system.

De andre vil betale åtte dollar i måneden, omtrent 80 kroner.

Twitter oppga ikke umiddelbart noen forklaring på prisforskjellen mellom Apple-brukere og andre.

Flere medier har meldt at det handler om at selskapet vil oppveie for gebyrer ved å selge abonnementer gjennom Apples App Store.

Musk kjøpte Twitter i oktober. Siden har han gitt store deler av ledelsen og medarbeiderne sparken.