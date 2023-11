Gilad (63) reagerer: – Hvor er de andre?

HÅP: Gilad Korngold har syv familiemedlemmer blant gislene på Gazastripen. Han venter nå på nyheter om hans barnebarn er på listen over de som skal løslates.

Gilad Korngold har sju familiemedlemmer tatt til gissel av Hamas. Han gleder seg over at gisler skal løslates, men én ting uroer ham sterkt.

– Jeg er lykkelig, men bekymret, sier den israelske bestefaren Gilad Korngold til Reuters.

Han har hele sju familiemedlemmer blant gislene, blant annet barnebarna Nave (8) og Yahel Gani (3).

Venter på nyheter

– Ingen kan forestille seg hvordan vi har det. Barnet er ikke i sengen sin, trygt under teppet. Det er dypt nede i en tunnel. Yahel er tre år gammel, hun liker å hoppe hele tiden, sier den sønderknuste bestefaren fra Gvulot i Israel.

SØSKEN: Gilad Korngolds to barnebarn og niese. Han håper de er blant gislene som skal løslates puljevis de neste fire dagene Foto: Fabrizio Bensch / Reuters / NTB

Onsdag morgen beskriver han følelsene sine rundt siste nytt om gisselavtalen. Mest av alt lengter han etter beskjed om at familien hans er i live.

– Hvor er de andre?

– Ingen har sagt noe til meg om at mine barnebarn er blant dem som skal løslates gjennom denne avtalen, sier han.

En uttalelse fra statsminister Benjamin Netanyahus kontor opplyser at 50 kvinner og barn vil bli løslatt i løpet av fire dager. Det vil være pause i kampene hvor det vil være en pause i kampene.



– Det er 40 barn tatt som gissel inne på Gaza, men de skal bare løslate 30. Hvor er de andre?, spør Korngold.

– Jeg vet ikke, men jeg håper alle blir løslatt, sier han.

BROR OG SØSTER: Yahel (3), Nave (8) er blant gislene som kanskje kan bli løslatt de neste dagene. Foto: Javier Sorano / AFP / NTB

Gisselavtale og våpenhvile

Ifølge avtalen skal også 150 palestinske fanger i israelske fengsler løslates i samme periode. Den israelske avisen Haaretz melder imidlertid at det er det 300 navn på denne listen. Årsaken til det er ikke kjent.

I tillegg skal hjelpeorganisasjoner slippe inn på Gazastripen.

Korngold sier at nyheten om avtale gir nytt håp, men han bekymrer seg over at sønnen Tal Shahom (38) trolig må bli igjen hos Hamas.

– Akkurat nå vil jeg få forsikringer om at mine barnebarn og min svigerdatter blir løslatt.

– Jeg vil klemme dem og kysse dem, og trolig må de på sykehus for å bli sjekket, sier han og smiler forsiktig.

VENTER: Ifølge Al Jazeera er det sannsynlig at de første gislene og fengslede blir sluppet fri torsdag eller fredag

Kidnappet

Korngolds 38 år gamle sønn Tal Shahom, svigerdatter Adi og deres to barn Nave (8), og Yahel Gani (3), er antatt å ha blitt tatt av Hamas under terrorangrepet 7. oktober.

Det gjelder også Adis mor, tante Sharon og den 12 år gamle niesen Noam.

Om lag 1200 israelere ble drept under angrepet, og Hamas tok flere enn 200 gisler. Dette utløste en blodig krig som har rast de sju siste ukene. Minst 13.300 palestinere har blitt drept i krigen. 5600 av disse skal være barn, ifølge Hamas.