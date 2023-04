Gikk inn som 48-åring, kom ut som 50-åring

Da Beatriz Flamini gikk inn i hulen i Granada, hadde ikke Russland invadert Ukraina og verden var fortsatt i preget av covid-19.

Det var en del av et eksperiment som ble nøye overvåket av forskere.

– Jeg sitter fortsatt fast i 21. november 2021. Jeg vet ingenting om verden, sa hun etter å ha forlatt hulen.

500 DAGER: Har levd i en hule i 500 dager. Foto: DOKUMALIA PRODUCCIONES/Reuters

70 meter dypt

Flamini (50) gikk inn i hulen i en alder av 48. Hun tilbrakte tiden sin i den 70 meter dype hulen ved å trene, tegne og strikke ullhatter.

I hulen leste hun 60 bøker og drakk 1000 liter vann, ifølge hennes støtteteam.

70 METER: Hun bodde 70 meter under jorden. Foto: DOKUMALIA PRODUCCIONES/Reuters

Hun ble overvåket av en gruppe psykologer, forskere, spesialister innen huler, men ingen av ekspertene tok kontakt med henne.

Opptak fra den spanske TVE-stasjonen viste at hun klatret ut av hulen smilende, før hun klemte teamet hennes.

HULEN: Her bodde hun. Foto: DOKUMALIA PRODUCCIONES/Reuters

Beskriver det som utmerket

Kort tid etterpå beskrev hun opplevelsen sin som «utmerket og uslåelig».

– Jeg har vært stille i et og et halvt år, og ikke snakket med andre enn meg selv, sa hun til journalister.

– Jeg mister balansen, det er derfor jeg blir holdt. Hvis du lar meg ta en dusj, jeg har ikke rørt vann på halvannet år. Vi kan sees vi om en liten stund. Er er det greit? spør hun videre.

GJENSYN: Her klemmer hun teamet sitt etter hun klatret ut av hulen. Foto: FORTA/Reuters

Mistet oversikten over dagene

Flamini fortalte senere til journalister at hun mistet oversikten over tid etter omtrent to måneder.

– Jeg måtte slutte å telle dagene, sa hun og la til at hun trodde hun hadde vært i hulen i mellom 160-170 dager.

Hun beskriver et av de tøffeste øyeblikkene i hulen da det var en invasjon av fluer der inne, noe som gjorde at hun ble helt dekket, sa hun.

KLATRER UT: Her klatrer hun ut av hulen. Foto: JORGE GUERRERO/AFP

Ekstremidrettsutøveren beskrev også «hørselshallusinasjoner».

– Du er stille, men hjernen finner på ting, sa hun.

Eksperter har brukt tiden hennes i isolasjon til å studere virkningen av sosial isolasjon, og ekstrem midlertidig desorientering på folks oppfatning av tid.

Flaminis støtteteam sa at hun har slått verdensrekord for lengste opphold i en hule, men Guinness rekordbok har ikke bekreftet om det er rekord for frivillig opphold i en hule.