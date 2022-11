Gikk i dekning etter Trumps angrep

Sinte tilhengere av Donald Trump gikk til angrep på to valgmedarbeidere som ble navngitt og anklaget for fusk. To år senere kjemper de fortsatt for oppreising.

«Jeg vet ikke hvem som kommer på døren min hele tiden. Vær så snill, hjelp meg!».

Ruby Freeman (63) var desperat.

«Herre Jesus, hvor er politiet?» spurte hun operatøren som svarte da hun ringte nødtelefonen 6. desember for snart to år siden.

I flere dager hadde hun mottatt truende telefoner. For andre dag på rad hamret fremmede på døren hennes sent på kvelden. Den første dagen hadde hun åpnet og blitt dyttet og skjelt ut og fortalt at straffen for forræderi i USA er døden.

Datteren Wandrea «Shaye» Moss (38) ble også truet og trakassert. På Facebook, via e-post og over telefon.

– Jeg må innrømme at jeg så hver eneste melding. De sa at jeg burde henges, at jeg og moren min kom til å dø, at de skulle finne oss, sier Moss.

De to valgmedarbeiderne deler nå historien sin for første gang i en valgspesial på Hulu, bare noen dager før amerikanerne igjen går til valgurnene 8. november.

Ble navngitt av Trump

Alt startet med at Donald Trumps telefonsamtale med valgdirektør Brad Raffensperger i Georgia ble offentliggjort. Trump ville at han skulle omgjøre valgresultatet der.

Det eneste Freeman og Moss hadde gjort, var jobben sin: Å telle opp stemmesedler i et valgdistrikt i Fulton County.

Trump kalte Ruby Freeman en «profesjonell valgfusker», en «svindler» og en «kjent politisk aktør» som «jukset med valgstemmene». Hun ble navngitt 18 ganger i samtalen.

Trumps advokat Rudy Giuliani diktet opp en historie om at Freeman og datteren Moss sto bak valgfusk og hevdet at en video beviste dette.

FBI oppfordret Freeman til å gå i dekning. Hun flyttet først inn hos venner, men de ble redde for egen sikkerhet og ba henne dra et annet sted. Da flyttet hun fra den ene airbnb-en til den andre, for å ikke bo for lenge på samme sted.

– Jeg tror ikke nødvendigvis at Trump og co ønsker en sånn situasjon, men det er den logiske konsekvensen. Når folk får høre at myndighetene står i ledtog mot dem og dette er noe man må kjempe mot – eller «fight like hell», som Trump sa – så er det åpenbart at noen tolker det som en oppfordring til politisk vold, sier TV 2s USA-ekspert Eirik Bergesen.

To år senere er det tid for mellomvalg i USA. Det vil bli gjennomført uten Freeman og Moss, som begge har sluttet som valgmedarbeidere.

Freeman har også flyttet fra hjemmet sitt, som hun hadde i over 20 år.

– Jeg har ikke lyst til å forlate det, men jeg har ikke noe valg, sier Freeman.

Det uprovoserte og nær dødelige angrepet på Nancy Pelosis ektemann Paul Pelosi i deres hjem i California, tyder på at Freeman har rett i at hun ikke har noe valg.

Saksøker Rudy Giuliani

Etter at Reuters gjennomførte en gransking i fjor høst, kunne nyhetsbyrået dokumentere over 800 trusler eller skremmende telefonsamtaler til valgmedarbeidere i 14 delstater.

Justisdepartementets gransking, som ble offentliggjort i august i år, viser omtrent det samme.

En gransking av videoen hvor man så Freeman og Moss i arbeid på valgdagen, konkluderte med at de simpelthen gjorde jobbene sine og telte opp stemmesedler.

Freeman og Moss gikk til sak mot TV-selskapet One America News Network (OANN) og Rudy Giuliani. Søksmålet mot OANN ble forlikt i april, mens søksmålet mot Giuliani fremdeles er aktivt.

Giuliani ba retten om å avvise søksmålet, med henvisning til retten til ytringsfrihet, men dommer Beryl Howell i distriksretten i Washington avfeide dette mandag denne uken.

– Til tross for at Trump-leirens påstander om valgfusk er motbevist en rekke ganger, fortsatte Giuliani å fremme de samme anklagene, og siktet direkte mot saksøkerne, sier Howell.

Mangler valgmedarbeidere

En av de øverste ansvarlige for valgsikkerhet i USA, Kim Wyman i byrået for cyber- og infrastruktursikkerhet (CISA), fortalte i september at en tredjedel av valgmedarbeiderne har sluttet siden forrige valg, på grunn av trusler.

Ifølge The Hill har det vært ekstra vanskelig å få nok valgmedarbeidere til årets mellomvalg.

Organisasjonen Power the Polls, som er et upartisk initiativ for å få folk til å stille som valgmedarbeidere, forteller til TV 2 at den har rekruttert over 265.000 potensielle valgmedarbeidere siden mai i år.

– Vi er inspirert av at så mange mennesker har meldt seg for å gjøre borgerplikten og jobbe med valget. Valgmedarbeidere er essensielle, sier programsjef Jane Slusser hos Power the Polls.

Likevel er det fortsatt enkelte valgdistrikter som ikke har den nødvendige bemanningen.

I syv delstater har man i år sett uvanlig mange trusler mot valgmedarbeidere i år, ifølge CBS News.

FBI har sendt ut en pressemelding hvor byrået blant annet minner om at det er et føderalt lovbrudd å true eller trakassere valgmedarbeidere eller andre velgere.

I vippestaten Pennsylvania advarer Philadelphias distriktsadvokat Larry Krasner byens innbyggere om at det er nok håndjern og fengselsceller til å håndtere alle som bryter loven.

– Vi vil forsikre oss om at alle har den informasjonen de trenger, så de ikke havner i håndjern. For tro meg, hvis du forsøker å blande deg inn eller få bort stemmer, er det nøyaktig det som skjer, sier Krasner.

«Mistenkelig stoff» i poststemme

Myndighetene i Colorado har startet en etterforskning etter at en poststemme som ble levert inn i Adams County inneholdt det som beskrives som et «mistenkelig stoff».

Basert på de første testene ser det ikke ut til å være eksplosivt eller narkotisk, sier distriktets valgleder Josh Zygielbaum ifølge ABC News. Han beskriver likevel pulveret som et ukjent kjemisk stoff.

FBI bistår i etterforskningen.

– Dette viser godt hva vi er bekymret for, men vi har solide planer for å sikre at valget gjennomføres uten problemer. Selv om det er individer som forsøker å ødelegge prosessen, skal vi jobbe oss rundt dem og sikre at jobben blir gjort, sier Zygielbaum.

I mai fortalte Zygielbaum til ABC News at han går med skuddsikker vest på jobb. Dette er ett av flere sikkerhetstiltak han har iverksatt fordi den politiske situasjonen i USA er så anspent.

– Det er helt absurd at USA går til valg med funksjonærer som risikerer livet sitt for jobben, konstaterer Eirik Bergsen.