Giftgass mot skolejenter: – De dreper oss

Skolejenter behandles på sykehus i Iran etter at en ny bølge med angrep av det som ser ut til å være giftgass. Mer enn tusen jenter i skoler i flere byer er rammet.

HIJAB: TV 2 møtte disse skolejentene tidligere i år på reportasje i Teheran. De satt alle uten hodesjal og jobbet, men tok det på da vi spurte om vi kunne få ta bilde av dem. Selv om mange nå går uten hijab, og særlig her på Book Garden, føles det ikke trygt. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

En bølge av det som ser ut til å være angrep med giftgass har rammet 26 jenteskoler i Iran denne uken. Siden november har mer enn 1000 studenter lidd av pusteproblemer, kvalme, svimmelhet og nummenhet og skjelvinger etter giftangrep. Enkelte skal ha opplevd forbigående lammelser.

Angrepene har pågått siden november. 1. mars ba USA Iran om å etterforske angrepene, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Vi får ikke puste

Slagordet som vi kjenner igjen fra Black Lives Matter-bevegelsen har blitt tatt i bruk igjen. På Instagram og Twitter spres tegninger av unge jenter med gassmasker omgitt av grønn røyk. Og de blir bokstavelig talt hindret i å puste. Flere forteller om smell, og deretter en lukt av sitrusfrukt eller av råtten fisk før de blir syke.

Flere iranere mistenker at giftgassen er et overlagt forsøk på å tvinge jenteskolene til å stenge, skriver BBC.

Angrepene har blant annet vært rettet mot barneskoler.

I sosiale medier deles bilder av jenter som fraktes til sykehus. Det meldes også om at ei jente i byen Qom har omkommet, men ifølge Al Jazeera avkreftes dette av iranske statlige medier, som har intervjuet faren til jenta som døde. Hun skal ha dødd av en akutt infeksjon, og ble ikke forgiftet, hevder de.

– Hvor er barnet mitt?

Angrepene har rammet en rekke byer i Iran.

På en video fra Teheran som BBC har verifisert styrter en mor opp til skoleporten og skriker

– Hvor er barnet mitt!

En mann svarer henne at studentene er forgiftet med gass.

Bildene i sosiale medier viser jenter som er innlagt på sykehus og får oksygen etter angrepene.

De første angrepene fant sted i den hellige Shiamuslimske byen Qom sør for Teheran.

PROTESTER: Jenter og kvinner har vært en viktig del av de store protestene som har pågått i iran siden september. Her står en kvinne uten sjal foran tusenvis som er på vei til kirkegården i Saquz, som var hjembyen til Masha Amini. Det trosser myndighetenes forbud og hundrevis av døde demonstranter. Foto: UGC / AFP / NTB

Protester kan være motivet

Flere iranske kilder sier til BBC at skolejentene er et mål fordi kvinner og jenter er en viktig del av masseprotestene som brøt ut i september etter at Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt. Amini ble innbrakt fordi hun ikke hadde på seg hodesjal på en reglementert måte.

Landets myndigheter har hevdet at protestene er opprør, og de har svart med å ta livet av demonstranter. Menneskerettighetsorganisasjoner har rapportert om hundrevis av drepte, og blant de døde skal det være flere barn.

Irans president har bedt innenriksminister Ahmad Vahidi om å finne ut hva som ligger bak forgiftningene. Han avkreftet onsdag medieoppslag om at tre personer var arrestert i forbindelse med giftgassen.

I tillegg har han anklaget utenlandsbaserte «leiesoldatgrupper» for å utnytte urolighetene i Iran og drive psykologisk krigføring.

Myndighetene bagatelliserte hendelsen

I flere måneder har myndighetene bagatellisert og underdrevet hendelsene, skriver Al Jazeera. Myndighetene har ifølge kanalen fått panikk eller bare hatt minimale symptomer.

Kunstnere og tegnere i Iran skaper bilder av situasjonen. Reaksjonene er sterke i og utenfor Iran.

Helseminister Younes Panahi var den første personen fra myndigheten som bekreftet at forgiftningene må være gjort med hensikt.

Ifølge Panahi har giftene vært forårsaket av kjemikaler som er tilgjengelige på et åpent marked. Etter hvert som medieinteressen har økt, har flere myndighetspersoner vedgått at gifthendelsene er målrettede angrep mot skolene.

Enkelte foreldre har tatt barna sine ut av skolen, mens andre har hevdet at å holde jentene unna utdannelse er å gi angriperne det de vil ha.

ISW: Myndighetene kunne grepet inn

– Det er i øyeblikket ingen beviser for hvem som står bak forgiftningene, skriver tenketanken i sin oppdatering onsdag.



CTP antar med moderat grad av sikkerhet at det er et nettverk av individer som «tolereres av regimet» som har iverksatt kampanjen. CTP baserer sin vurdering på at regimet ikke har respondert i tilstrekkelig grad på hendelsene, på tross av det enorme skadeomfanget blant iranske jenter. Iran er i besittelse av en slagkraftig sikkerhetstjeneste som kan håndtere en slik trussel, og det har de i dette tilfellet ikke gjort.

I tillegg påpeker ISW at statlige iranske medier har forklart enkelte av hendelsene med at skolejentene forsøkte å skulke eksamen.