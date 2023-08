Gevinster i sør skaper momentum

Det ukrainske flagget ble heist i landsbyen Robotyne i Zaporizjzja fylke på onsdag. Siden da har de ukrainske styrkene hatt vind i seglene.



Men, selv om ukrainske styrker passerer viktige milepæler for tiden, er mye ennå usikkert, mener eksperter.



Strategiske byks ved fronten

Lørdag meldte det britiske forsvarsdepartementet i sin daglige etterretningsoppdatering at de ukrainske styrkene gir de russiske motpartene en real motstand.

«Den ukrainske motoffensiven har satt russiske styrker under press i Bakhmut og det sørlige Ukraina», står det i oppdateringa.

De skriver også at Ukraina utvider territoriene sine i sør.

DEN SØRLIGE FRONTEN: Området i blått viser områder som har blitt frigjort av de ukrainske styrkene. Kartet viser også de russiske forsvarslinjene. Foto: Institute for the Study of War

Oberstløytnant og hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen, Palle Ydstebø, mener det er flere ting som tyder på at russerne sliter med å fylle på med soldater langs den nesten 1000 kilometer lange frontlinjen.

– Denne rapporten referer til en utvikling som har skjedd over flere uker. Ukraina har den siste tiden angrepet kritisk russisk kapasitet og jevnlig svekket russisk ammunisjon, forteller han til TV 2.

OPTIMISTISK: Oberstløytnant Ydstebø mener der er en lovende utvikling for Ukraina i disse dager. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Denne utviklingen skaper optimisme i Ukraina.



Dagen Robotyne ble frigjort får en kvinne snakke med datteren sin på telefonen, og sier: «Hei datter. Hei, min kjære. Vi blir nå fraktet vekk. Ikke gråt, min kjære. Vi er endelig hjemme igjen».



I videoopptaket, som er gjort av den 47. brigaden, sier landsbykvinnen videre: «Vi har hatt et håp om at våre soldater ville komme og at alt ville bli bra igjen. Men vi har ventet så lenge at da dagen kom, var det helt uventet! Vi kunne ikke tro det var våre soldater».



Den lille landsbyen ligger 100 km fra Bediansk, en havn på kysten av Azovhavet, og 85 km fra den strategiske byen Melitopol. Begge har vært okkupert av russiske styrker siden invasjonen i februar i fjor.



– Det at de nå har fått kontroll over denne landsbyen betyr at de har krysset den første forsvarslinjen som vil gi de et godt utgangspunkt for videre krigføring. Ukrainske styrker kan nå komme seg nærmere den andre forsvarslinjen, forklarer Ydstebø.

Den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War (ISW) beskriver Robotyne som «taktisk betydningsfull». Landsbyen ligger langs en viktig vei mot byen Tokmak, som de russiske okkupasjonsstyrkene bruker som et logistikk-knutepunkt.

KAMPER: Sirklene på kartet viser noen av områdene der det er hardest kamper for øyeblikket. Foto: Institute for the Study of War

Ydstebø peker på at ukrainerne, i tillegg til å ta tilbake landsbyer, jobber systematisk med å ødelegge de russiske logistikk- og forsyningslinjene.



Størst gevinst i sør

En annen oberstløytnant i Forsvaret, Trygve Smidt, forteller at målet med utvidelsen sørover er å komme ned til Azovhavet.

– Hvis Ukraina klarer å ta kontroll over områdene helt sør mot Azovhavet, kommer russiske styrker vest for dette til å få utfordringer med å evakuere og få forsyninger til disse områdene, forteller Smidt til TV 2.

Ukrainian soldiers of the 53rd brigade approach their position at the frontline close to Donetsk, Ukraine, Saturday, Aug. 19, 2023. (AP Photo/Libkos) Foto: LIBKOS

– Det viktigste er at de kommer nært nok til å kunne true de russiske forsyningslinjene med sitt artilleri. Dersom de så klarer å ødelegge Kertsjbroen, vil de kunne isolere de russiske styrkene i sør, sier Ydstebø.



Smidt trekker også frem at aktiviteten sør for Kherson indikerer at russerne har innsett at de må ta i kraft de største og høyst prioriterte avdelingene sine.

Dette kan bety at Russland nå yter maksimal kapasitet i møte med den ukrainske motoffensiven.

Oberstløytnant Ydstebø er optimistisk overfor Ukraina sin kapasitet til å rykke fram ved fronten hvis de klarer å opprettholde intensiteten de har hatt den siste tiden.

Det er bare et spørsmål om når.

HARDE KAMPER: En ukrainsk soldat skyter mot russiske stillinger nær byen Bakhmut i Donetsk fylke. Ifølge New York Times mener amerikanske militærtopper at ukrainerne bør flytte styrker fra øst til sør. Foto: ANATOLII STEPANOV / AFP

F-16-fly kan bli avgjørende



Smidt mener at selv om utviklingen som skjer nå er et steg i riktig retning, er det ennå lenge igjen til vi kan vitne en konklusjon av krigen.



F-16-FLY: Trygve Smidt mener norsk, nederlandsk og dansk donasjon til Ukraina kan bli avgjørende for utfallet av krigen. Foto: Forsvaret

– Først når F-16-flyene er på plass har Ukraina mulighet til å få til et gjennombrudd i krigen. De er avhengige av å bygge opp luftforsvaret sitt for å lykkes.

Danmark, Nederland og Norge sine bidrag i krigen med F-16-fly vil være avgjørende for utviklingen av krigen.

– De kan få i gang noe drift av F-16-fly før nyttår, men de vil ikke kunne dra full nytte av det før ut i neste år. Det tar lang tid å bygge opp et luftforsvar, men når dette er gjort, kan Russland få store utfordringer.

Enda mye usikkerhet

Smidt sier at ettersom Ukraina får kontroll over strategisk viktige holdepunkter, kan vi vitne en akselerering av ukrainsk fremgang i krigen.



Selv om mye peker i riktig retning for Ukraina, presiserer både Smidt og Ydstebø at mye er enda usikkert.

– Det største usikkerhetsmomentet nå er hvor rustet russiske styrker er på å takle motoffensiven til Ukraina. Vi vet ikke hvor mye de klarer å stå imot og hvor rustet de er ved den andre forsvarslinjen.

Både Ydstebø og Smidt presiserer at den eneste måten å finne ut at dette, er å følge utviklingen nøye fortløpende.