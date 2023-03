General varsler snarlig offensiv: – Russiske soldater er utslitt

Hjernen bak tidligere ukrainske offensiver hevder russerne har brent av mye av ressursene sine, og at det gir Ukraina et perfekt momentum for å sette i gang en motoffensiv.

FRONTEN: En ukrainsk soldat hviler seg ved fronten i Bakhmut. Til tross for at russerne har forsøkt å få kontroll på byen i flere måneder, holder ukrainerne fremdeles stand. Foto: LIBKOS/AP

Ukrainske myndigheter sier de veldig snart skal trappe opp innsatsen i byen Bakhmut, øst i Ukraina. De mener russiske soldater snart er utmattet, skriver Reuters.

– De sparer ikke på noe, og de taper betydelig styrke. De begynner å bli utslitt. Vi kommer til å utnytte denne muligheten veldig snart, slik vi også gjorde i Kyiv, Kharkiv, Balaklija og Kupjansk, sier general Oleksandr Syrskyi.

Syrskyi er øverstkommanderende for de ukrainske bakkestyrkene. Han ledet forsvaret av Kyiv og regnes som en av hjernene bak lynoffensiven i Kharkiv fylke i september i fjor. Militære offensiver som har imponert en hel verden. Nå er det Bakhmut som står i fokus.

SKUTT I FILLER: Industribyen Bakhmut ligger i ruiner etter syv måneder med harde kamper. Foto: Roman Chop/AP

I over sju måneder har kampene rast rundt «kjøttkvernen» Bakhmut. De siste fire månedene har de ukrainske styrkene vært på defensiven.

– Ønsker å trekke russerne inn

Russerne har omringet byen fra tre kanter, men til tross for høye ukrainske tap og påstander om at byen kan falle når som helst, holder ukrainerne fortsatt stand.

– Det virker som ukrainerne ønsker å trekke russerne inn i dette området for å påføre dem tap, sier oberstløytnant Palle Ydstebø til TV 2.

Ydstebø sier dette er god taktisk forsvarsstrid fra ukrainernes side.

– Forsvar av «kjøttkvernen» i øst har gitt dem muligheten til å tvinge russerne til å angripe, og slite dem ned.

Kampene om Bakhmut har kostet mye på begge sider, men ukrainerne har en fordel siden kampene kjempes i en by som allerede er skutt i filler. Det er enormt krevende for russerne å angripe ukrainske stillinger i en slik ruinhaug.

– Går tomme

Onsdag varslet Det britiske forsvarsdepartementet i sin etterretningsrapport at det er en reell mulighet for at det russiske angrepet mot byen er i ferd med å miste framdriften.

Ydstebø peker på at de russiske stillingene har hatt lite fysisk bevegelse den siste tiden.

BESØKTE FRONTEN: President Volodymyr Zelenskij besøkte stillinger i nærheten av Bakhmut onsdag. Foto: Ukrainian Presidential Press Office via AP

– Det er snakk om noen titalls eller kanskje hundre meter per dag. Det virker som om russerne er i ferd med å gå litt tomme, rett og slett, sier oberstløytnanten.

Etter over sju måneder med harde kamper har Bakhmut nærmest blitt et symbol på den nasjonale motstandskampen i Ukraina. Slagordet «Bakhmut holder» er kjent over hele landet.

Myndighetene i Kyiv har lenge sagt at de planlegger en stor motoffensiv ved hjelp av nye våpenleveranser fra vestlige land.

Forsvaret bekreftet mandag 20. mars at de åtte Leopard 2-stridsvognene Norge har donert, er på plass i Ukraina.

Det er knyttet store forventninger til hvor ukrainerne vil sette inn støtet og hvordan en våroffensiv vil se ut.