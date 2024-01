Gazas leger presset til det ytterste: – Fullstendig ute av kontroll

STOR MANGEL: Lege Suhaib Alhamss foretar en operasjon på sykehuset Kuwaiti i byen Rafah sør på Gazastripen. Hver dag ser han pasienter dør – sykehuset mangler både nok utstyr og medisiner for å redde mennesker som kommer inn med kompliserte skader. Foto: Fatima Shbair / AP / NTB

En lege på Gaza forteller om en kontinuerlig strøm av pasienter med store skader, smerter og angst. Mangelen på utstyr og medisiner gjør at altfor mange dør.

Lege Suhaib Alhamss (35) har nå i over 100 dager med krig jobbet seg gjennom redsler, tap og følelsen av maktesløshet.

Om nettene ligger han på en tynn madrass på en operasjonssal på sykehuset han leder i Rafah, sør på Gazastripen. Han forsøker å få seg noe søvn, men er for anspent til å virkelig falle til ro og altfor trøtt til åpne øyene.

Lyden av bomber utenfor vinduene på sykehuset skaper konstant uro. Men de verste lydene, forteller han, kommer fra innsiden av Kuwaiti sykehus: Det er ropene fra små barn uten foreldre og med store sårskader. Eller de paniske skrikene fra pasienter som våkner til erkjennelsen av at de har mistet et lem.

Israel startet sitt voldsomme luft og bakkeangrep mot den innesperrede Gazastripen etter Hamas` terrorangrep mot Israel 7. oktober, der 1.200 mennesker ble drept og 250 andre bortført. Krigen har vært en katastrofe for den palestinske befolkningen på Gazastripen. Over 23.400 palestinere har blitt drept i krigen, ifølge palestinske helsemyndigheter i Gaza.

Israel-Hamas-krigen har utsatt Alhamss, hans stab og det palestinske folket for et omfang av vold og redsel de aldri før har gjennomlevd. Hjembyen til Alhamss er totalt ugjenkjennelig.

– Dette er en katastrofe som er større enn oss alle, fastslår Alhamss på telefon mellom operasjonene.

Natt til onsdag meldes det at mennesker flyter fra det største sykehuset i Khan Younis på Gazastripen. Les mer om det her.

MANGE PASIENTER: Lege og sykehusdirektør Suhaib Alhamss snakker med pasienter som har kommet til Kuwaiti sykehus i byen Rafah sør på Gazastripen. Foto: Fatima Shbair / AP / NTB

Hadde fire intensivsenger

Sykehuset der han jobber er finansiert av Kuwaits regjering og er ett av to sykehus i byen Rafah. Før krigen hadde sykehuset fire intensivsenger. Nå mottar sykehuset rundt 1500 sårede pasienter hver dag.

Minst 50 mennesker dør ved ankomst – det er både voksne og barn som kommer inn med mer eller mindre knuste kropper og kroppsdeler. Legene står maktesløse overfor mange av skadene.

For å gi plass til den daglige strømmen av krigsskadede, har Alhamss forsøkt å gjøre plass til noen titalls flere senger på intensivavdelingen. Apoteket er blitt ryddet, det var likevel nesten tomt for medisiner som følge av den israelske beleiringen. Til tross for kreativiteten må svært mange pasienter legges på gulvet.

– Situasjonen er fullstendig ute av kontroll, forteller Alhamss.

Totalt forandret

Han er utdannet urolog og er trebarns far. I løpet av disse over 100 dagene med krig har han med forferdelse sett hvordan byen og sykehuset hans er blitt totalt forandret.

Også før krigen var Rafah kjent for å være et vanskelig sted å leve. Byen var preget av høy arbeidsledighet og forfall.

Den israelsk-egyptiske blokaden av Gazastripen gjorde Rafah til en beryktet smuglerby på grunn av sin beliggenhet rett inntil den egyptiske grensen ved Sinaihalvøya. I dag gjennomlever byen en av verdens verste humanitære kriser.

Israels ordre til Gaza-befolkningen om å flytte lenger sør på grunn av de israelske bombeangrepene har ført til at Rafahs befolkning har økt fra 280 000 til 1,4 millioner mennesker. Rundt om i byen er det slått opp tynne telt der det bor fler hundretusen fordrevne palestinere uten tilgang til rennende vann, toalett eller andre nødvendige fasiliteter.

De fleste av de internt fordrevne må bruke mange timer hver dag på å få tak i vann, finne ved til matlaging eller stå i endeløse køer for å få nødhjelp.

EN BØNN: Suhaib Alhamss tar en liten bønnestund på sykehuset i byen Rafah sør på Gazastripen. Han forteller om et umenneskelig arbeidspress og betingelser, men på spørsmål om hvordan han selv har det, svarer han enkelt: Det er Guds vilje! Foto: Fatima Shbair / AP / NTB Foto: Fatima Shbair

Frykten preger ansiktene

Alhamss fastslår at menneskenes ansikter har forandret seg. Frykt og anstrengelser for å overleve står skrevet i blikk og ansiktstrekk.

– Man ser utmattelsen, nervøsiteten, sulten i alles ansikter. Byen min er blitt ugjenkjennelig, fastslår Alhamss.

Sykehuspersonellet er sterkt preget av å ta imot pasienter smurt inn med blod og støv. Mange som kommer inn har voksaktig, grå hud og mørke ringer rundt øyene, tegn på å være døende.

Noen lastebiler med nødhjelp og medisinsk utstyr kommer inn fra Egypt, men det er langt fra nok til å møte behovene på den beleirede, sønderskutte Gazastripen.

Leger og sykepleiere må bruke stor oppfinnsomhet når de behandler pasientene, men opplever daglig at de kommer til kort.

– Hver dag har jeg pasienter som dør foran øynene mine fordi jeg ikke har medisiner eller utstyr som kan redde dem, forteller Alhamss.

Over 100 dager med krig på Gaza * Hamas-krigere fra Gaza angrep det sørlige Israel 7. oktober. Rundt 1140 mennesker ble drept i angrepet, blant dem 332 israelske soldater og 57 politifolk. De øvrige var sivile, blant dem 33 barn. * Angrepet førte til at Israel gikk til krig mot Hamas på Gazastripen. * Etter 100 dager med krig er minst 24.285 palestinere drept i israelske angrep, rundt 8000 er savnet og fryktes å ligge i ruiner av utbombede bygninger. * Minst 10.400 av de drepte var barn. * Minst 61.154 palestinere er såret, mange har fått skader for livet. * 23 av Gazas 36 sykehus er satt ut av spill. * De israelske angrepene har drevet over 85 prosent av Gazas 2,3 millioner innbyggere på flukt. * Israels blokade har gjort situasjonen for internt fordrevne kritisk, og 378.000 opplever ifølge FN katastrofal hungersnød. 939.000 andre står på randen av dette, og så å si alle i Gaza sulter. Kilder: FNs nødhjelpskontor (OCHA), AFP, IDF, UNRWA, WHO, palestinske myndigheter, Haaretz, The Times of Israel, Al Jazeera

Bilder dukker opp

Han er for overveldet til å dvele ved alt han har sett, men noen bilder dukker likevel plutselig opp: Som det tomme blikket til en ung gutt som overlevde et bombeangrep som tok livet av hele familien. Eller spedbarnet som ble reddet fra sin døde mors liv.

– Jeg tenker jo på hvordan de vil leve videre. De har ingen igjen i denne verden, sier Alhamss. Han tenker på sine egne tre barn på 12, 8 og 7 år. De bor i leiligheten til bestemoren i Rafah.

Han ser dem en gang i uka -hver torsdag – når de kommer til sykehuset for å besøke ham.

– Jeg er livredd for dem, forteller han.

FAMILIEBESØK: Suhaib Alhamss gleder seg over besøk av sine to døtre. De pleier å komme på besøk til ham på sykehuset hver torsdag. Her spiser de et måltid sammen i et rom på sykehuset Kuwaiti, der Alhamss og de andre legene og sykepleierne jobber under svært tøffe og vanskelige forhold. Foto: Fatima Shbair / AP / NTB

Leger og studenter drept

Alhamss kjenner leger og sykepleiere som er blitt drept hjemme eller på vei til jobb. Han har mistet flere titall av medisinstudentene sine ved det islamske universitetet i Gaza, der han underviste.

– Det var ambisiøse menn og kvinner. De hadde så mye liv igjen å leve, sier han.

Men sorg er en luksus han ikke har råd til. På spørsmål om hvordan han har det, svarer han med et enkelt: Det er Guds vilje!

– Vi skal alle dø til slutt, hvorfor være redde for det? Vi har ikke noe annet valg enn å prøve å leve i verdighet og å forsøke å hjelpe alle vi kan, avslutter han.