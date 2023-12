Gaza: Minst 106 drept i luftangrep på julaften

LYS: Et bluss lyser opp himmelen over Gazastripen julaften. Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/Reuters

Et angrep mot flyktningleiren Maghazi skal være et av de dødeligste så langt i krigen.

Søndag kveld ble det meldt om at flere hus ble bombet i stykker ved flyktningleiren Maghazi sentralt på Gazastripen.

AP skriver at minst 106 personer skal være drept i angrepet, basert på lister fra det nærmeste sykehuset, og at angrepet dermed er et av de dødeligste siden krigen begynte.

De israelske luftangrepene fortsatte flere steder på Gazastripen natt til første juledag, opplyser det Hamas-styrte helsedepartementet.

Mandag formiddag pågår det en desperat jakt etter overlevende i flyktningsleiren, ifølge Al Jazeera, som skriver at folk graver i ruinene med bare hendene sine.

ØDELEGGELSER: Bilder fra Magazi 25. desember viser flere bygninger som er ødelagt. Foto: SHADI TABATIBI/Reuters

Det israelske forsvaret (IDF) skriver i en uttalelse at de gjennomgår påstandene om en «hendelse» i Maghazi.

– Til tross for utfordringene det er at Hamas opererer i sivile områder i Gaza, holder IDF fast ved internasjonal lov, inkludert å ta gjennomførbare skritt for å minimere skade for sivile, heter det.

Harde kamper

Hamas og Israel ble enige om en kort våpenhvile, men denne brøt sammen i begynnelsen av desember.

Siden har kampene bare blitt hardere, ifølge Reuters.

Julaften kom Israels statsminister Benjamin Netanyahu med denne uttalelsen til regjeringen i landet:

– Krigen påfører oss store kostnader. Likevel har vi ikke noe annet valg enn å fortsette å kjempe, sa han ifølge Reuters.

Han gjentok samtidig løftene om å fortsette kampene frem til Hamas er «ødelagt».

Om lag 1200 personer ble drept i Hamas-angrepet i Israel 7. oktober, og det blir antatt at minst 100 israelere fremdeles holdes som gisler.

Samtidig er minst 20.000 personer drept inne på Gazastripen siden krigen begynte, ifølge det Hamas-styrte helsedepartementet.

Ingen julefeiring i Betlehem

Kun noen få hundre mennesker deltok i den tradisjonsrike julefeiringen i Betlehem søndag, ifølge nyhetsbyrået AP. Vanligvis er det tusenvis av turister og troende til stede.

Den offisielle julefeiringen i byen ble nemlig avlyst på grunn av krigen.

Det ble heller ikke satt ute noe julebelysning eller juletre, i strid med tradisjonen.

– Hver jul er vårt budskap fred og kjærlighet. Men i år er det mer tristhet, sorg og sinne over det som skjer på Gazastripen, sa Betlehems ordfører Hana Haniyeh i sin juletale.



Betlehem ligger på Vestbredden, som er det andre palestinske området i tillegg til Gazastripen.

«JULEKRYBBE»: Én av kirkene i Betlehem satt ut en juleinstallasjon som minner om stallen der Jesus ble født, omgitt av ståltråd og ruiner. Foto: CLODAGH KILCOYNE/Reuters

Ifølge kristen tro var det som kjent her Jesus skal ha blitt født for om lag 2024 år siden.

Da pave Frans ledet sin julekveldsmesse fra Peterskirken søndag kveld, kom han med sterke oppfordringer om fred, selv om han ikke nevnte hverken Gaza eller Israel med navn.

– Jesu budskap om fred drukner i den meningsløse krigen i hans fødeland, sa paven ifølge NTB.