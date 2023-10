Gatene fylles opp av lik

OVERFYLT: Den humanitære situasjonen på Gaza forverres for hver dag som går. Sykehusene er overfylte av mennesker som trenger hjelp, og likhusene er ikke lenger store nok til å romme alle ofrene. Foto: MOHAMMED ABED

– Jeg er følelsesmessig og fysisk utslitt. Jeg må bare stoppe meg selv fra å tenke hvor mye verre det vil bli.



Det forteller Abu Elias Shobaki, en sykepleier ved sykehuset Shifa i Gaza by, til Sky News.

ILLE: Imens parkeringsplasser og gater fylles opp av likposer i Gaza by, forteller sykepleier Abu Elias Shobaki at hun ikke lenger tør å tenke på hvor mye verre situasjonen kan bli. Foto: MOHAMMED ABED

Overfylt

Torsdag denne uken uttalte Israel at de har sluppet 6000 bomber, som til sammen veier 4000 tonn, på Gazastripen de siste seks dagene.

Bombingen skjer etter at Hamas gikk til angrep på Israel lørdag forrige uke, og over 1300 israelere er drept siden da. Israel svarte med motangrep.

Over 1500 palestinske liv har gått tapt, og både kirkegårder og likhus er overfylt. Ofrene for den israelske bombingen har dermed blitt flyttet ut på gata, der det enda er ledig plass.



– Likposene bare fortsatte å komme og komme, og nå er det en kirkegård, sier sykepleieren.

Likene på Gazastripen legges nå i rader på bakken. Inntil likhuset på sykehuset Shifa ligger kropper stablet tre og tre i høyden.

SORG: Utenfor sykehuset Shifa i Gaza by ligger likposene på bakken, og folk sørger over livene som har gått tapt. Foto: MOHAMMED ABED

På grunn av de pågående bombeangrepene har også flere opprinnelige kirkegårder på Gazastripen blitt farlige å nå ut til. Det har ført til at sørgende familier begynt å gravlegge sine avdøde familiemedlemmer i uformelle kirkegårder gravd ut på tomme tomter.

Kollapse fullstendig

Israel har de siste dagene innført en fullstendig blokade av Gaza, og kuttet tilgangen til mat, vann, medisiner og drivstoff.



Menneskerettighetsgrupper sier at Gazas helsesystem, som allerede etter en 16 år lang blokade har strukket sine grenser, nå er på vei til å kollapse fullstendig.



Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) sa i går at Gazas sykehus «risikerer å bli til likhus» fordi alvorlige sårede mennesker, inkludert spedbarn, blir hastet inn til de allerede overfylte avdelinger hvor senger allerede er fylt opp og medisiner er i ferd med å gå tom.

SPRENGT KAPASITET: På sykehuset Shifa er kapasiteten sprengt. Halvparten av innbyggerne på Gazastripen er barn. Denne krigen går hardt ut over de. Foto: Ali Mahmoud

– Når Gaza mister strøm, mister sykehus strøm og setter nyfødte i kuvøser og eldre pasienter på oksygen i fare, ICRCs regionale leder, Fabrizio Carboni.

«Vi er ikke Hamas»

Den palestinske legen, Mohamed Mughisib, er fortvilet over situasjonen, og på telefonintervju med NBC News ønsker han å ta avstand fra Hamas.

– Vi er vanlige leger, sykepleiere, lærere og studenter. Vi er sivile. Vi er ikke Hamas.

Legen, som også er nestleder i Leger uten grenser, hevder det er «barna som dør» i denne krigen.

De israelske luftangrepene er en gjengjeldelse for de brutale terrorangrepene fra Hamas, den militante gruppen som flere land kaller for en terrororganisasjon.

Hvem er Hamas? Hamas tok kontroll over Gazastripen etter valget i 2006.

De anser seg selv som en frihetsbekjempende bevegelse mot israelsk okkupasjon, men flere land kaller Hamas for en terrororganisasjon.

Gruppen er splittende blant palestinere på grunn av sin bruk av vold.

Vil ikke dø

– Be for oss. Vi trenger at denne krigen tar slutt. Vi kan ikke vente til i morgen, da vil de (Israel) drepe oss.

Det forteller Hanan Ayoub (24) til TV 2. Hun befinner seg i Gaza by. TV 2 har tidligere skrevet om at hun forsøker å få visum til Norge, og har allerede fått innvilget familiegjenforening med mannen. I går ble huset til naboene hennes bombet.

Nå sier Ayoub at de ikke lenger har vann, elektrisitet eller internett, og bombingen fortsetter.

VENTER: Hanan Ayoub (24) venter på familiegjenforening med sin mann i Norge. Så startet krigen. Foto: Privat

– Det stopper aldri! Jeg kjenner ikke igjen byen min. Den har blitt forandret til en spøkelsesby.



Hun ber om at hun og de andre som er sperret inne på Gazastripen snart får hjelp, for «det er ingen tid å miste».

– Jeg vil ikke dø. Hvor lenge må jeg vente, helt til jeg dør?



Venter på korridorer

Egypt sier de vil dirigere internasjonale hjelpeflyvninger for Gazastripen til en flyplass nord i Sinai. Til nå har israelske bombardementer langs grensen hindret levering av nødhjelp.

El Arish flyplass i Nord-Sinai ligger omtrent 45 kilometer fra grensen til Gazastripen. Flyplassen var forberedt på å motta hjelpeleveranser fra Qatar og Jordan, men disse leveransene ønsket ikke å fly før humanitære korridorer var etablert, ifølge egyptiske sikkerhetskilder til Reuters.

Ifølge FN bes innbyggere i hele Nord-Gaza om å evakuere, som anslås å være 1,1 millioner mennesker.

– Min sikkerhet er ikke garantert, fordi jeg bor i et hus som kan bli bombet når som helst. Folk tror vi kan beskytte oss selv, men det er virkelig umulig, forteller 20 år gamle Nowar Diab til NBC News.

FN har advart mot katastrofale følger dersom Israel ikke trekker ordren. Diab forteller at de ikke dra, for de har ingen steder å flykte.

– Dette er bokstavelig talt et fengsel.