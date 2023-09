Gartner fant sekk full av penger – tilhørte «den kurdiske reven»

En kommunal tyrkisk gartner klarte intetanende å spore opp «den kurdiske reven» for politiet da han skulle stelle blomster.

Det skriver tyrkiske medier.

Den uvanlige arbeidsdagen til Ali Eren (36), som jobber som gartner i den tyrkiske byen Muğla fant sted 14. mai 2022.



I morgentimene kom Eren til parken hvor han skulle stelle blomstene. Der oppdaget han en sekk som sto etterlatt på en benk.

Den 36 år gamle mannen åpnet sekken, og fikk sjokk.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde belediye işçisi Ali Eren tarafından bulunan ve içerisinde 12 bin 400 dolar ile 2 bin 400 TL bulunan çantanın sahibi, kırmızı bültenle aranan Iraklı uyuşturucu kaçakçısı çıktı. pic.twitter.com/HkZ918W2pc — muğlakafası (@muglakafasi) April 20, 2022

I sekken var det 12.400 amerikanske dollar. 2400 tyrkiske lira, tre kredittkort og noen fakturaer.

Tok kontakt med politiet

Gartner Ali Eren visste ikke hva han skulle gjøre med pengene, men bestemte seg å ta kontakt med politiet.

Politiet i Marmaris klarte gjennom kredittkortene å spore eieren av sekken, Miran Othman.

Dette skulle de senere finne ut var et alias. Hans ekte navn er nemlig Rawa Majid – den beryktede gjenglederen kalt «Den kurdiske reven».

Da «Den kurdiske reven» kom til politiet for å hente pengene og kredittkortene, satt gartneren der sammen med politiet.

Sveriges mest ettersøkte gjengleder tilbød Eren 400 dollar i finnerlønn, og gartneren tok takknemlig imot.



Ransaket villaen

Politiet reagerte på den mistenkelige oppførselen til «den kurdiske reven», men uten å ane hans egentlige identitet, lot de ham gå.

Hør lydklippet som nå går viralt:

Deretter sjekket politiet Othmans identitet, og fikk forklaringen på den merkelige oppførselen på politistasjonen.

Eieren av sekken var nemlig en narkotikasmugler internasjonalt etterlyst med rødt varsel fra Sverige. Navnet var Rawa Majid.

Satte i fengsel i fire måneder

Kort tid etter ransaket politiet villaen til «den kurdiske reven.»

Under ransakingen fant politiet et svensk pass, to uregistrerte våpen, en luftpistol, et stort antall patroner og magasiner.

DEN KURDISKE REVEN: Med en gullrev og tusener av kroner på fanget har 36-åringen fra Uppsala sendt bilder til kamerater, som igjen har havnet hos politiet. Foto: Svensk politi

Den kurdiske reven ble varetektsfengslet. Etter å ha vært i fengsel i fire måneder, ble han løslatt med forbud mot å reise til utlandet. Han forpliktet seg også til å melde seg for politiet to ganger i uken.

Forsvareren hevdet i retten at det var lite risiko for at mannen skulle rømme. Han påpekte at Majid hadde tyrkisk statsborgerskap, bolig og jobb i Istanbul.

Huskjøp

At Majid hadde barn og var nyoperert i magen ble også brukt som argumenter for at rømningsfaren var liten.

Det var huskjøpet i Istanbul som sikret Majid tyrkisk statsborgerskap. Alle som kjøper eiendom i Tyrkia verdt minimum 4.3 millioner norske kroner, får tyrkisk statsborgerskap med på kjøpet.

Dette statsborgerskapet står han imidlertid nå i fare for å miste på grunn av dokumentforfalskning med sitt falske navn, melder SVT torsdag. Mister han statsborgerskapet, kan han i prinsippet også utleveres til Sverige.

LES: Den kurdiske reven styrer Sveriges gjengkrig - Ære, penger og makt står i sentrum