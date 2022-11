Gamle sandaler solgt for rekordbeløp

Et par velbrukte Birkenstocks fra midt på 1970-tallet ble auksjonert bort for rekordpris på Idol- og Ikon-auksjon på Hard Rock Café søndag. Fotavtrykkene i skoene er avsatt av selveste Apple-gründer Steve Jobs.

Bildet er delt fra Julien's Auctions, som har stått for salget av de historiske sandalene. Foto: Juliens Auction / AP / NTB

Steve Jobs (1955-2011) var med på å grunnlegge Apple. Jobs og Steve Wozniak holdt til hjemme hos Jobs foreldre mens de grunnla selskapet. Huset i Los Altos, California, har blitt historisk. Det samme har sandalene Jobs gikk i.

Rekordpris

– Avtrykk etter Steve Jobs føtter på korken og sålen har tatt form etter årevis med bruk, skriver auksjonshuset i beskrivelsen av de gamle sandalene.

Om kjøperen ønsker å gå i Jobs fotspor helt bokstavelig talt, eller om vedkommende bare har tenkt til å se på og eventuelt snuse på sandalene, opplyses ikke til verken TV 2 eller nyhetsbyrået.

Men det er ingen tvil om at kjøperen var villig til å betale:

Idol - og Ikonauksjonen finner sted på Hard Rock Cafe i New York søndag 13. november. Blant annet ble Curt Cobains gamle gitar lagt ut for salg. Den gikk for en halv million dollar. Foto: Julians Auction / AP / NTB

Prisen som ble foreslått var 60 000 dollar (ca 600 000 kr), men til slutt endte prisen på 218 750 dollar - altså omtrent 2,2 millioner kroner.

Auksjonshuset sier til AP nyheter at prisen er den høyeste noen har betalt for et par sandaler. Kjøperens identitet oppgis ikke.

Dyrere enn sandalene

Også Steve Jobs prototyp for Apple-maskinen «Apple 1» ble auksjonert bort nylig. Den var dyrere enn sandalene, og ble solgt av RR Auction Boston for 677 196 dollar, omtrent 6,7 millioner kroner.

Det er mer enn den gamle gitaren til Curt Cobain gikk for, og tre ganger prisen for de gamle sandalene.

Steve Jobs var entreprenør, industridesigner, forretningsutvikler, medieeier og investor. Han regnes som pioneren for utviklingen av datamaskiner til personlig bruk. I tillegg til å være lederen for Apple, satt han i styret for Walt Disney Company og hadde aksjemajoritet i Pixar. Han døde i 2011 etter komplikasjoner knyttet til kreft.