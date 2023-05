G7-landene advarer Kina

G7-lederne advarer Kina mot å fortsette sin militarisering i Stillehavsregionen, men understreker at de ønsker gode og konstruktive relasjoner med landet.

Opptrapping

Kina og Taiwan har vært atskilt siden 1949 da kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen og overtok makten på fastlandet. De beseirede nasjonalistene søkte da tilflukt på øya.

Kina anser øya som en del av sitt territorium. FN, Norge og det store flertallet av verdens land forholder seg til dette «ett Kina-prinsippet». Samtidig selger USA våpen til Taiwan, noe Kina ikke ser med blide øyne på.



Kina har gjentatte ganger truet med å invadere Taiwan dersom myndighetene der formelt erklærer selvstendighet.

Kina har den siste tiden trappet opp både retorikk og gjennomføring av militærøvelser i farvannet rundt Taiwan i Stillehavet, noe som vekker stor oppmerksomhet og bekymring.

Zelenskyj-besøk

G7-lederne oppfordret også lørdag Kina til å legge press på Russland om å stanse krigføringen i Ukraina og trekke ut sine soldater.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal delta på G7-toppmøtet søndag da han skal møte flere av G7-landenes ledere på sidelinjen av toppmøtet.

USAs president Joe Biden ser fram til å møte Zelenskyj ansikt til ansikt, sa Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan tidligere.

President Volodymyr Zelensky i samtale med Italias statsminister Giorgia Meloni Foto: LUDOVIC MARIN

Zelenskyj skal etter planen også møte Japans statsminister Fumio Kishida, og han skal delta på en sesjon om fred og sikkerhet sammen med G7-ledere og inviterte fra andre land.

Kina sier selv at de stiller seg nøytralt til krigen. De har tilbudt seg å mekle, men har ikke fordømt den russiske invasjonen.

KI-bekymring

Lederne for G7-landene sier også de ønsker at det utvikles felles internasjonale tekniske standarder for AI, eller kunstig intelligens (KI), som det også kalles.

G7-lederne erkjenner imidlertid at tiltakene for å oppnå en slik felles visjon om pålitelig AI, kan variere.

– Styringen av den digitale økonomien bør fortsatt oppdateres i tråd med våre delte demokratiske verdier, heter det i en uttalelse lørdag.

G7-lederne nevner spesielt problematikken rundt KI-tjenester som ChatGPT.

AI-sjef vil ha internasjonalt byrå

Denne uka har toppsjefen for ChatGPT, Sam Altman, deltatt i en høring i det amerikanske senatet, for å kartlegge utfordringer og farer forbundet med manglende regelverk rundt kunstig intelligens.

Der ønsket Altman et regelverk velkommen.

– Når denne teknologien utvikler seg, forstår vi at folk er engstelige for hvordan den kan endre måten vi lever på. Det er vi også, sa Sam Altman under høringen.

Se ChatGPT-sjefen forklare seg for Sentatet i USA

Altman foreslo også at det opprettes et amerikansk eller verdensomspennende byrå som utsteder lisens til de kraftigste KI-systemene, som sørger for at de etterlever vedtatte standarder for sikkerhet og som om nødvendig kan trekke tilbake lisenser.