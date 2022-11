G20-slutterklæring legger opp til fordømmelse av krigen

De to stormaktslederne møttes ansikt til ansikt etter en lang periode med økende spenning. Under G20-møtet på Bali vil det vise seg om USA og Kina kan stå sammen om en slutterklæring som fordømmer Russlands krig mot Ukraina. Foto: Kevin Lamarque / AP / NTB

MuligDen amerikanske presidenten Joe Biden og den kinesiske presidenten Xi Jinping møttes i forkant av G-20-møtet på Bali. Når de økonomisk sterkeste landene samles er krigen i Ukraina og den kraftige inflasjonen være blant de største temaene.

Ønsker ikke kald krig

Ett av de vanskeligste temaene mellom USA og Kina er Taiwan. Også dette temaet ble tatt opp i den tre timer lange samtalen.

Dette er G20-landene G20 består av de 19 største nasjonale økonomiene i verden: Argentina, Australia, Brasil, Canada, Frankrike, India, Indonesia, Italia, Japan, Kina, Mexico, Russland, Saudi-Arabia, Storbritannia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyrkia, Tyskland og USA – samt EU.

I en uttalelse etter møtet, kalte Xi Taiwan for «den første røde linje» som ikke må krysses av USA. Biden uttalte at han ville forsikre Xi om at USAs Taiwan-politikk ikke er endret. Han sa at verden ikke trenger noen ny kald krig, og at han ikke tror at Kina planlegger en varm krig, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Felles nei til atomvåpen

– Verden kan puste litt lettere, skriver CNN-kommentator Stephen Collinson etter møtet.

Under G20-toppmøtet advarte Xi mot å bruke mat og energi som våpen. Han gjentok sin motstand mot Vestens sanksjonspolitikk. Foto: Dita Alangkara / AP / NTB

Ifølge amerikanske kilder ble topplederne enige på to viktige punkter:

Kina og USA er enige om at Russland ikke må bruke atomvåpen i Ukraina.

Kina og USA skal gjenoppta samtaler om klimaendringene, og bygge opp til den globale klimakonferansen COP 27.

Begge presidentene gir uttrykk for at de ønsker å gjenoppta samtaler om en rekke temaer.

USA ber G-20 fordømme krigen

I G20s slutterklæring vil det fremgå at flesteparten av medlemslandene kommer til å fordømme Russlands krig mot Ukraina på det sterkeste, ifølge USA.

Etter hvert som verdenslederne gjorde sin inntreden på møtet i Bali tirsdag, ble det klart at flere G-20 land støtter USAs forslag om å fordømme krigen. Indonesias president Joko Widodo gjorde klart hva han mente allerede i åpningstalen.

– Vi må gjøre slutt på krigen, sa han til forsamlingen. Samtidig advarte han mot en «ny kald krig» og mot «fornyet global splittelse».

– Jeg tror man kommer til å se at flesteparten av G20s medlemmer vil gjøre det klart at de fordømmer Russlands krig i Ukraina, at de ser på Russlands krig i Ukraina som hovedkilde til ufattelig økonomisk og humanitær lidelse i verden, sier en høytstående amerikansk tjenestemann tirsdag.

Russland kan også støtte erklæringen

Ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA har vestlige land, til tross for innledningsvis motstand fra Russland, klart å få med en formulering i utkastet der det heter at krigen mot Ukraina fordømmes.

Russlands utenriksminister Sergei Lavrov møtte Indonesias President Joko Widodo da han ankom G20-møtet, etter at ryktene svirret om hjertefeil og sykehusbesøk. Foto: Kevin Lamarque / AP / NTB

Diplomater har ifølge DPA uttalt at Russland er klar til å godta en slik formulering i dokumentet.

Erklæringen skal også beskrive Russlands angrep på Ukraina som en krig og ikke som en «militær spesialoperasjon», som er begrepet Russlands president Vladimir Putin bruker.

Russlands godkjennelse blir ifølge DPA sett på som et mulig tegn på at Moskva ikke lenger kan lene seg på støtte fra Kina.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov, som representerer Putin på toppmøtet, indikerer i en video fra utenriksdepartementet i Moskva at slutterklæringen vil bli godtatt.

Zelenskyj til G20: På tide å avslutte krigen

Også Ukrainas president Volodymyr Zeneskyj talte til G20-møtet tirsdag. Han hadde et klart budskap:

– Tiden er inne for å avslutte Russlands krig mot Ukraina. Jeg er overbevist om at nå er tidspunktet da den russiske destruktive krigen må og kan bli stanset, sa Zelenskyj i sin videotale til G20-lederne på Bali tirsdag.

– Det vil redde tusener av liv, sa Zelenskyj videre.

Ukrainas president holdt talen fra Kyiv. Han sa også at det finnes ingen «unnskyldninger for atomutpressing».

I talen til G20-toppmøtet foreslo Zelenskyj det han kalte «alle for alle»-fangeutveksling med Russland.

G20-møtet åpnet natt til tirsdag norsk tid og avsluttes onsdag.