Fyllekjørte igjen og igjen – ble frikjent i retten

Hele tre ganger ble 40-åringen tatt for fyllekjøring - og for mannen selv var forvirringen komplett. Han visste han ikke hadde drukket noe som helst.

Hver gang den 40 år gamle mannen ble tatt for fyllekjøring, forsøkte han fortvilet å overbevise politiet om at han slett ikke hadde drukket alkohol.

Når promillen ble slått fast ved blodprøve, var forvirringen komplett, ifølge den belgiske TV-kanalen VTM.

Mannen, som ironisk nok jobber på et bryggeri, ble tiltalt.

Krevde rettsmedisinsk undersøkelse

Mannen oppsøkte sin fastlege, og i retten hevdet den tiltalte at han lider av et sjeldent syndrom som gjør at kroppen hans produserer alkohol av seg selv.

FORSVARER: Ane Ghesquiere har forsvart mannen i retten i Brugge. Foto: VTM

Politi og påtalemyndighet hadde lite tiltro til påstanden.

Mannen ble tatt for fyllekjøring både i april og mai 2022 etter å ha kjørt inn i lyktestolper og en gang i 2019. Den ene gangen hadde han 2,09 i promille.

Til tross for skepsis fikk mannen utført en rettsmedisinsk undersøkelse. Funnene bekreftet at mannen lider av ABS – Auto Bryggeri Syndrom.

– I en menneskekropp skjer det i minimal skala at etanol dannes. Med min klient skjer det i stor skala. Karbohydratene omdannes massivt til alkohol, sier 40-åringens forsvarer, Ane Ghesquiere til VTM.

Dette er en tilstand der visse typer sopp og bakterier setter i gang en fermenteringsprosess i mage og tarm. Karbohydrater brytes ikke ned til sukkermolekyler, som vanlig, men gjærer og gjøres om til alkohol.

Alkoholen tas opp i blodet akkurat som om man skulle drukket den.



Sjeldent syndrom

Bare rundt 20 personer i verden er kjent for å lide av auto-bryggeri syndrom, ifølge VTM.



TV 2 har tidligere skrevet om amerikanske Mark som mistet lærerjobben på grunn av utilsiktet fyll.

Dette er første gang en mann har blitt frikjent for fyllekjøring på grunn av ABS i Belgia, skriver VTM.

Får beholde førerkortet

Den tiltalte følger nå et kosthold med lavt karbohydratinnhold for å kontrollere kroppens alkoholproduksjon, men påtalemyndigheten ønsket allikevel at han skulle få inndratt førerkortet på livstid.

Dommeren var ikke enig, og viste til at mannen er avhengig av å kjøre bil i jobben sin.

Dommen forutsetter at tiltalte holder kostplanen for å forhindre utilsiktet kjøring under påvirkning. Han vil bli straffet hvis han tas for promillekjøring igjen.