Funnet kroppsdeler etter flystyrt

Latviske letemannskaper har funnet kroppsdeler i Østersjøen hvor et privatfly styrtet.

KOLLISJONSKURS: Et privatfly styrtet i Østersjøen søndag kveld. Foto: Skjermdump fra Flightradar

Den latviske marinen har gjort funn i området i Østersjøen hvor et privatfly med fire personer om bord styrtet søndag.

– Vi har funnet flere kroppsdeler som kan tilhøre de savnede personene, sier pressetalsperson i den latviske marinen, Liva Veita, til TV 2 tirsdag.

Funnene er sendt til undersøkelser for å fastslå identitet. Veita opplyser at de savnedes nærmeste pårørende er informert om funnet.

Mandag fortalte Veita at de hadde funnet flere vrakdeler i sjøen, deriblant seter.

Familie savnet

De savnede er den tyske forretningsmannen Peter Griesemann, hans 68 år gamle kone Juliane, datteren Lisa på 26 år og hennes kjæreste på 27 år.

72 år gamle Griesemann var aktiv i karnevalet i Köln. Lederen for festivalkomiteen i karnevalet bekrefter at det er forretningsmannen og hans familie som er savnet i flystyrten, skriver den tyske avisen Kölner Stadt-Anzeiger.

– Karnevalet og jeg personlig har mistet en viktig rådgiver og en god venn, sier Christoph Kuckelkorn til avisen.

Mistet kontakten

Flyet lettet ifølge Flightradar fra Jerez i Spania, men da det skulle lande i den tyske byen Köln, mistet piloten kontakt med flygeleder på bakken da det befant seg over Frankrike.

I stedet satte privatflyet stø kurs mot Østersjøen. Et tysk og et dansk jagerfly ble sendt opp for å se etter flyet, ifølge Dagens Nyheter.

Ingen av jagerfly-pilotene kunne se noen i cockpiten.

Ifølge eksperter kan trykkfall om bord ha vært årsaken. Det fører til at man mister bevisstheten.