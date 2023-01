Funn av graderte dokumenter på tidligere kontor

Hemmeligstemplede dokumenter har blitt funnet på et av Joe Bidens tidligere kontor. Avis peker på likhetstrekk til saken om Donald Trump.

VIL ETTERFORSKE: Flere hemmeligstemplede dokumenter fra Bidens tid som visepresident, ble funnet på et privat kontor i november. Foto: Samuel Corum / AP

Flere hemmeligstemplede dokumenter fra tiden da Joe Biden var visepresident i USA, ble funnet på et privat kontor den 2. november, skriver CNN.

Ifølge Bidens advokater ble dokumentene funnet på et kontor som tilhørte Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement.

Kontoret skulle legges ned, og filer ble derfor gjennomgått og ryddet vekk.

Biden brukte kontoret i tiden etter at han var visepresident. Ifølge Washington Post brukte Biden kontoret i perioder fra midten av 2017 og frem til han lanserte sin presidentkampanje i 2020.

Skulle vært levert tilbake

Ifølge CNN skal det være snakk om færre enn 12 dokumenter. Det er ennå ikke kjent hva de hemmeligstemplede dokumentene inneholder, eller hvorfor de ble funnet på kontoret ved Penn Biden Center.

Justisminister Merrick Garland har bedt om etterforskning av saken.

IKKE LOV: Graderte dokumenter skal bli levert tilbake etter at en er ferdig å tjenestegjøre i en stilling, slik som Joe Bidens visepresidentskap. Foto: Susan Walsh / AP

Ettersom at Biden ikke lenger er visepresident, skulle dokumentene ha vært levert tilbake etter at tjenesten var avsluttet.

– Det hvite hus samarbeider med Nasjonalarkivet og justisdepartementet angående funnene av det som ser ut til å være dokumenter som kan knyttes til Obama-Biden-administrasjonen, sier Richard Sauber, spesialrådgiver for presidenten, i en uttalelse.

Det var CBS News som først omtalte funnene.

Likheter til Trump

Washington Post skriver natt til tirsdag at funnene har flere likhetstrekk med Mar-a-Lago-saken til tidligere president Donald Trump.

Informasjonen som har kommet frem så langt i saken, tyder likevel på klare forskjeller.

LIKHETER: Washington Post peker på flere likheter mellom de to dokument-sakene. Likevel finnes det vesentlige forskjeller. Foto: Andrew Harnik / AP

I saken som involverer Biden, ble dokumentene først og fremst funnet av presidentens personlige advokater.

Dokumentene ble også overlevert til Nasjonalarkivet dagen etter at de ble funnet.

I Trumps tilfelle, ble hundrevis av dokumenter beslaglagt av FBI da de ransakte hjemmet hans i november 2022, til tross for sterk motstand fra han selv.

FANT DOKUMENTER: Her gjorde FBI beslag av over 100 hemmeligstemplede dokumenter i august 2022. Huset ligger i Mar-a-Lago, og er eid av tidligere president Donald Trump. Foto: Steve Helber / AP

Han avviser at han har gjort noe ulovlig og sier han er utsatt for en heksejakt. Ekspresidenten har tidligere hevdet at dokumentene som ble beslaglagt, var avgradert.