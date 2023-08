Full jubel da danskene fikk møte Zelenskyj

Det ble et sterkt øyeblikk da den ukrainske presidenten ble tatt imot med jubelbrus utenfor Folketinget. – Nå er jeg overbevist om at Russland vil tape krigen, sier presidenten.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj takker Danmark med en rørende og folkelig tale mandag.

Se utdrag fra talen øverst i saken!

Statsminister Mette Frederiksen sa søndag at møtet med det danske folk ville gjøre det tydelig at støtten til Ukraina ikke bare kommer fra øverste politiske elite, men også fra hele det danske folk.

Hyllesten som møtte presidenten utenfor Folketinget mandag understreket dette.

JUBEL: Volodymyr Zelenskyj var tydelig begeistret da han møtte det danske folk utenfor Folketinget mandag. Foto: Claus Bech

– Det er kanskje ikke noe man tradisjonelt hører fra en president, men jeg håper at etter at vi seirer kan vi komme til dere, og at vi sammen kan si «skål», sier han til stor begeistring fra de frammøtte.

– Jeg takker Danmark. Takk for alt. Takk for alt, fantastiske mennesker i Danmark, ropte den ukrainske presidenten.

MØTTE DRONNINGEN: Volodymyr Zelenskyj og Olena Zelenska blir tatt imot av dronning Margrethe, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary i Riddersalen på Christiansborg slott i København. Foto: Martin Sylvest / Ritzau Scanpix

Den danske regjeringen kunngjorde søndag at de skal donere 19 F-16-kampfly til Ukraina. Seks skal leveres før nyttår.

Dette er et vendepunkt for Ukrainas forsvarskamp mot Russland. De har siden krigens start understreket betydningen av moderne jagerfly.



Presidenten sier at han nå er overbevist om at Russland vil tape krigen.

– Vi er i gang med å redde Europa sammen, sier Zelenskyj.