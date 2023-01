I Representantenes hus er det speakerens oppgave å styre de politiske arbeidsoppgavene som skal gjøres. Speakeren utpekes av det partiet som har flertall.

Fra og med tirsdag 3. januar 2023 er det Republikanerne som er i den posisjonen.

Partiet klarte imidlertid ikke å bli enig internt om hvem som skal være speaker, og dermed også partiets leder de neste to årene.

100 år siden sist

Etter tre avstemninger hvor Kevin McCarthy – den eneste reelle kandidaten – ikke fikk nok stemmer til å bli valgt, ble det besluttet at man tar en pause før den fjerde avstemningen.

Det er første gang på nøyaktig hundre år at en speaker ikke velges i løpet av første avstemning.

McCarthy tapte faktisk terreng utover tirsdagen, ettersom partikollega Jim Jordan først fikk seks stemmer, deretter 19 og til slutt 20. Uten at Jordan selv vil bli speaker …

Inntil en speaker blir valgt, er ikke Huset i stand til å utføre noen av arbeidsoppgavene.

– Det er full borgerkrig i det republikanske partiet nå, sier USA-ekspert Eirik Bergesen til TV 2.

Bergesen forteller at opprørerne i partiet blant annet krever at speakeren går med på at man endrer reglene for å gjøre det lettere å bytte ut nettopp speakeren.

– De vil at de skal kunne kaste ham lettere, altså at han skal leve på opprørernes nåde, forklarer Bergesen.

Alternativ løsning

En mulig løsning er å nominere Steve Scalise som kandidat i stedet. Han er nummer to i partiet bak McCarthy, men han er også imot opprørernes krav.

– Det kan være at Scalise tar jobben, men ikke går med på regelendringene de krever. Det er likevel en bedre løsning for McCarthy, tror Bergesen.

– Dette er jo helt ekstraordinært, konstaterer han.

Mens opprørerne i partiet befinner seg på høyre fløy av høyrepartiet, tror Bergesen at de mer moderate politikerne i partiet nå innser hvor uregjerlig partiet er blitt.

– Se på Marjorie Taylor Greene, valgfornekterne og George Santos, som ikke sier én sann ting. Det er utrolig at han ligger an til å bli tatt i ed. Det er fordi McCarthy trenger ham, fordi han tilsynelatende er moderat. Hvis løgnene hans hadde blitt avslørt i valgkampen, hadde Republikanerne risikert å miste hans sete til Demokratene, og så kunne en plass eller to eller tre til fra New York også ha gått tapt, sier Bergesen.

– Det er ganske dystert for amerikansk demokrati, konstaterer han.

Avstemning nummer fire vil etter alt å dømme bli gjennomført onsdag.