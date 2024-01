Fryktet kameraten skulle drepe: – Jeg advarte dem i klartekst

DREPTE 18: Robert Card (bildet) tar en selfie i speilet på badet. Han forklarte selv at han hørte stemmer i hodet og fikk ordre om begå voldelige handlinger. Foto: Robert Card via Sean Hodgson/AP

I 17 år var Sean Hodgson og Robert Card bestevenner. Begge var i reservestyrken til militæret, og Card jobbet som våpeninstruktør.

Men Hodgson merket seg at Card ble mer og mer ustabil. Han fikk sinneutbrudd og viste tegn til paranoia.

Bestevennen var i ferd med å gå opp i limingen, og det Hodgson tenkte på, med frykt, var våpnene kompisen hadde tilgang til.

Advarte i klartekst

Derfor sendte Hodgson en SMS til kontaktpersonen i militæret. Han skrev at han fryktet det ville klikke for kameraten, og at han ville ty til våpen:

«Jeg tror han kommer til å begå massedrap», skriver han avslutningsvis.

Men ingenting skjedde. Hodgson ble vitne til at kameraten falt mer og mer fra hverandre.

Seks uker senere, 26. oktober 2023, kom nyheten han fryktet. 18 personer var skutt og drept i en bowlinghall og på en bar nær byen Lewiston. Ytterligere 13 ble såret.

– Jeg advarte i klartekst. Og jeg ba til Gud om at advarselen min ikke kom til å bli en realitet, sier Hodgson til AP.

Han kommer med kraftig kritikk av militæret for å ikke ha fulgt opp saken.

– Jeg visste noe fælt kom til å skje fordi jeg så hvordan hans psykiske helse ble dårligere og dårligere. Han hørte stemmer og nektet å ta imot hjelp. Jeg er trent i å kunne identifisere interne trusler, sier varsleren.

– Når hårene reiser seg i nakken, må du lytte, slår han fast.

Kalte varsler for «lite troverdig»

Cards nærmeste befal kalte varsleren for lite troverdig i samtale med politiet etter at masseskytingen var et faktum.

– Han sa at han skulle skyte ulike steder, men han presiserte aldri noe spesifikt, ifølge denne ene kilden, som ikke er den mest troverdige av våre soldater, sier kaptein Jeremy Reamer på et opptak fra politiets kroppskamera.

Cards befal, kaptein Jeremy Reamer i samtale med politiet. Foto: Politiets kroppskamera via AP

– Å varsle på ham er det vanskeligste jeg noen gang har gjort, men jeg gjorde det likevel. At de avskriver meg på den måten der, gjør meg forbannet, sier Hodgson.

Ifølge et politinotat var Card innlagt på en psykiatrisk institusjon i to uker sommeren 2023:



40 år gamle Robert Card ble funnet død i et skogholt rundt 13 kilometer fra byen Lewiston, hvor ugjerningen fant sted. Trolig tok han sitt eget liv.

Ofrene var i alderen 14 til 76 år. Blant de drepte var fire døve personer, en far og en sønn som spilte bowling, og et ektepar på 73 og 76.