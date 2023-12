Frykter terror i Tyskland – holder ekstra vakt julaften

Tysk politi har iverksatt tiltak ved katedralen i Köln etter indikasjoner på planer om islamistisk terror i julen. Østerrike og Spania er også i beredskap.

Politiet i Tyskland uttalte lørdag at de har fått indikasjoner på nyttårsaften.

– Selv om den informasjonen vi har er relatert til nyttårsaften, vil vi gjøre det vi kan for å skjerpe sikkerheten for de besøkende i katedralen også på julaften, opplyser politiet i en uttalelse.

TURISTMÅL: Denne katedralen i Köln er blant Tysklands største turistatraksjoner. Foto: Sascha Thelen / AP / NTB

I en uttalelse opplyste politiet hat de lørdag kveld skulle bruke politihunder for å gå gjennom katedralen i Köln etter kveldsgudstjenesten og deretter stenge bygningen.



Utpekt som mål

Julaften må alle besøkende til julegudstjenesten gjennom sikkerhetskontroll for å slippe inn i katedralen.

Politiet oppfordrer folk til å møte opp tidlig, og til å ikke ta med seg vesker og bagger.

PÅ VAKT: Her er tysk politi på plass utenfor katedralen i Köln lørdag kveld og natt til søndag etter indikasjoner om terrorplaner i julen. Foto: Thilo Schmuelgen / Reuters / NTB

Den tyske avisen Bild skrev tidligere lørdag at det er Kölner Dom, katedralen i Köln, som skal være utpekt som potensielt mål. Det tyske nyhetsbyrået DPA erfarte lørdag det samme.

Katedralen, som blant står på verdensarvlisten til UNESCO, er en av Tysklands mest populære turistattraksjoner. Ifølge ABC News, har katedralen over 6 millioner besøkende hvert eneste år.



Flere land skjerper

Ifølge Bild har også politiet i Østerrike og Spania fått indikasjoner på at en islamistisk gruppe planlegger angrep i julen og under nyttårsfeiringen. Ifølge avisen skal det dreie seg om julemesser i Wien og Madrid. Avisen skriver at det er blitt foretatt pågripelser i Wien, og at en person også er pågrepet i Tyskland.

I Østerrike sendte politiet ut en uttalelse der det heter at sikkerheten forsterkes ved kirker og på julemarkeder.

FRYKTER MÅL: På grunn av trusselbildet velger Spania, Tyskland og Østerrike å skjerpe sikkerheten spesielt ved attraksjoner som kirker og julemarkeder. Her fra et julemarked i Madrid i Spania 9. desember. Foto: Susana Vera / Reuters / NTB

– Gitt at terroraktører i Europa oppfordrer til angrep mot kristelige arrangementer, spesielt rundt 24. desember, har sikkerhetsmyndighetene iverksatt nødvendige tiltak på offentlige steder, sto det i uttalelsen fra Wien lørdag.

I Spania varslet innenriksdepartementet tidligere denne måneden at sikkerheten skulle styrkes fra 18. desember og gjennom julehøytiden.

Allerede 5. desember gikk EUs innenrikskommissær Ylva Johanson ut og advarte om den økte trusselen for terror etter at konflikten mellom Hamas og Israel eskalerte i oktober.