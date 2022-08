Frykter strålingslekkasje – deler ut jodtabletter

Uroen øker for tilstandene på Europas største atomkraftverk. Det er ventet at IAEA (Det internasjonale atomenergibyrået) skal inspisere anlegget neste uke. Nå deler lokale myndigheter ut jodtabletter til innbygger i området.

Koblet på strømnettet igjen

I sin tale klokken 23.30 fredag kveld, opplyste Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at atomkraftverket igjen er koblet til Ukrainas strømnett. Han understreker at situasjonen fortsatt er farlig.

– Enhver handling fra russernes side som fører til at anlegget kan bli frakoblet, kan føre til en ny farlig situasjon for kraftverket, advarte Zelenskyj.

Russland har anklaget Ukraina for å angripe kraftverket, mens Ukraina anklager Russland for å militarisere området. Ifølge Zelenskyj var det russiske granatangrep som førte til branner like ved kraftverket torsdag, mens russerne sier ukrainske styrker bærer ansvaret.

Kontinuerlig bombardement er rapportert i området, og satellittbilder fra Planet Labs viste flere branner rundt atomkraftverket de siste dagene.

Jodtabletter, som skal bidra til å absorbere radioaktivitet, ble delt ut i den ukrainsk-kontrollerte byen Zaporizhzha, omtrent 45 kilometer fra anlegget.

IAEA arbeider for inspeksjon

IAEA var onsdag i samtaler med russiske og ukrainske representanter i Istanbul, og på Twitter fortalte IAEAs leder Rafael Mariano Grossi at han har «viktige tekniske diskusjoner» i Istanbul onsdag, angående deres nært forestående oppgave på atomkraftverket.

Bekymringen var stor allerede før brannene på torsdag og frakoblingen på fredag.

ifølge Petro Kotin, som er lederen for Ukrainas atomenergiselskap, planlegger russerne å koble kraftverket fra det ukrainske strømnettet. I et intervju med The Guardian hevdet han at russerne allerede var i gang med en planlagt ødeleggelse av strømledningene. Samtidig hevder russerne at det er ukrainerne som står for angrepene.

Den russiske Dumaen kom med uttalelse

Russerne hevder på sin side at det er ukrainske styrker som skaper risikoen for atomkatastrofe. Fredag kom den russiske Dumaen med en egen uttalelse støttet av alle parlamentets fraksjoner. De ber FN og IAEA om å kreve at Ukraina avslutter angrepene på atomkraftverket, ifølge russiske nyhetsbyråer.



Kjernekraftverket er det største i Europa og leverte rundt 20 prosent av Ukrainas strøm før invasjonen, ifølge nyhetsbyrået.