Frykter store konsekvenser for nordmenns lommebok

STORPRODUSENT: Iran er blant verdens største oljeprodusenter. Her fra raffineriet på øya Kharg i Persiabukta. Foto: Atta Kenare/AFP.

Høyere oljepriser kan styrke kronekursen, men også forsinke rentekutt og øke inflasjonen i Norge.

Det tilspisser seg i Midtøsten. Natt til søndag gikk Iran til angrep på Israel med over 300 droner og missiler.

Israel raser etter angrepene, og bekymringene for en ytterligere eskalering er store.

Foruten enorme menneskelige lidelser, kan krigen også få betydelige økonomiske følger.



– Dette er en veldig krevende konflikt, som potensielt kan få store konsekvenser for både verdensøkonomien og nordmenns lommebok.

Det sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

SJEFØKONOM: Kyrre M. Knudsen i Sparebank1 SR-Bank. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Følsom oljepris

Knudsen forteller at det først og fremst er oljeprisene som blir påvirket, dersom krigen eskalerer ytterligere.



– Oljeprisen er veldig følsom for ting som dette. Generelt er oljemarkedet litt strammere nå enn det det var for bare måneder siden, sier han.

– Det betyr at vi kan få ganske store utslag på prisen.

Iran er blant verdens største oljeprodusenter, til tross for en rekke internasjonale sanksjoner.

Dersom Irans oljeforsyninger eller produksjonen blir rammet, vil oljeprisen globalt kunne skyte i været.



ANGREP: Iran angrep Israel med en rekke droner og missiler i helgen. Foto: Amir Cohen/Reuters.

Knudsen tror oljeprisen fort havner på over 100 dollar fatet.

– Det vil gi merkbare konsekvenser for nordmenns lommebok, sier han og legger til:

– En ting er at det blir dyrere for drivstoff, men det vil også bidra til en generell prisøkning i samfunnet fordi det blir dyrere å produsere og frakte varer.

Og den kan bli enda høyere, ifølge i Prognosesenteret.

– Oljeprisen kan i verste fall stige opp til 130 dollar. Men flere produsentland som Saudi-Arabia har ekstra kapasitet, så det er lite sannsynlig med skyhøye oljepriser over lang tid, sier sjeføkonom Nejra Macic og analytiker Martin Armand Tavanger.

EKSPERT: Nejra Macic ved Prognosesenteret. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Knudsen påpeker at mange store krefter jobber mot en eskalering av konflikten.

– Men man kan ikke utelukke noe.

– Oljeprisen falt

Foreløpig har oljeprisen ikke blitt rammet av helgens hendelse i Midtøsten.

– Oljeprisen har faktisk falt etter angrepet i helgen. I utgangspunktet er det godt nytt, sier Roger Berntsen, analytiker i meglerhuset Nordnet.

Mandag ettermiddag ligger oljeprisen på rundt 89 dollar.

Macic og Tavanger bekrefter at effektene av angrepet er lite per nå.

– Kort oppsummert er oljeprisen i skrivende stund omtrent det samme som den var på torsdag, før uroen startet. Den er omtrent 1 prosent lavere enn onsdag forrige uke.



I tillegg er prisen på euro og dollar så å si det samme som før angrepet, forteller økonomene.

FØLGER MED: Roger Berntsen er analytiker i aksjemeglerhuset Nordnet. Foto: Nordnet.

Ifølge Berntsen har oljeprisen likevel steget gradvis den siste måneden.

Han forteller at uro i Midtøsten generelt sett truer verdens aksjemarkeder. Mye av verdens olje produseres her.

– Oljemarkedet er til syvende og sist den viktigste varen på kloden. Stopper produksjonen av olje opp, går prisene i taket. Det samme gjør inflasjonen, sier Berntsen.

Rentehåp kan bli knust

Dersom prisen på olje og varer likevel skulle stige, vil det bli enda vanskeligere å få bukt med inflasjonen her hjemme, mener Knudsen i SR-Bank.



– Inflasjonen er nå på over fire prosent, men målet til Norges Bank er to prosent. Avtar ikke inflasjonen, vil det naturligvis også påvirke rentene, sier han.

Og dermed kan håpet om rentekutt til høsten bli knust.

– I utgangspunktet venter vi at renten skal ned i september. Eskalerer krigen ytterligere, kan det være at en eventuell rentenedsetting blir utsatt, sier Knudsen.

– I verste fall vil Norges Bank sette opp renten ytterligere, hvis inflasjonen ikke avtar, legger han til.

Kronekursen kan styrkes

Men sjansene for at vi her hjemme i Norge faktisk tjener på dette scenarioet, er også til stede.

– Norge vil tjene på høyere olje- og gasspriser, sier Macic og Tavanger.

Blant annet kan kronekursen bli styrket av denne eksporten, mener hun.

– Nordmenn kan tjene på det dersom oljeprisøkningen fører til at kronen styrker seg, slik at vi får bedre kjøpekraft på importerte varer og billigere ferie utenlands. Gjennom denne importkanalen, kan det altså føre til svakere prisvekst innenlands og øke sannsynligheten for første rentekutt i september, sier økonomene.

Stor usikkerhet

At dette faktisk vil skje, er de likevel ikke sikre på.

– Det er absolutt ikke gitt at økt oljepris gir økt kronekurs. Det er mange andre forhold som påvirker kronekursen.

Macic og Tavanger forteller at internasjonal uro fører til mindre etterspørsel etter små valutaer, som den norske kronen.

De er enige med Knudsen om at høy oljepris potensielt kan forskyve første rentekutt her hjemme.

– Ser vi bort fra kronekurseffekten, kan økt oljepris samtidig føre til generelt høyere energipriser, også høyere strømpriser. Det igjen kan resultere i høyere inflasjon enn forventet og føre til at Norges Bank må utsette første rentekutt.

TV 2 opplyser: I en tidligere versjon av denne artikkelen ble det oppgitt at oljeprisen var på rundt 85 dollar ved 12-tiden mandag. Dette er prisen for råolje. Det er mer relevant å benytte prisen for nordsjøolje/brent råolje. Artikkelen ble oppdatert med dette mandag 15. april klokken 16.50.