Frykter Putin kommer til å sette inn et voldsomt støt

PÅ REISE: Jens Stoltenberg frykter at Putins valgseier kan være et påskudd for en russisk opptrapping i Ukraina. Denne uken besøker Nato-sjefen Russlands naboer i øst. Foto: Daniel Sannum Lauten/TV 2

I kjølvannet av Putins valgseier, er det økende bekymringer for at det kan gi Putin mandat til å intensivere krigføringen mot Ukraina.

Frykter konsekvensene

– Det var helt åpenbart hele tiden at han ville vinne valget, for det er ikke et fritt valg. Det er ikke et rettferdig valg. Det var et valg rigget av Putin for å sørge for at han blir gjenvalgt, sier Nato-sjef, Jens Stoltenberg til TV 2.



HØYTIDELIG: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg besøker de tre tidligere sovjetrepublikkene Armenia, Aserbajdsjan og Georgia. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Putin kan nå styre Russland med jerngrep fram til 2030, og spesielt i Ukraina frykter man konsekvensene. Ikke uten grunn, skal man tro Stoltenberg.

– Det er klart at et manipulert valg ikke innebærer en stor triumf for seierherren. Faren ligger imidlertid i muligheten av at president Putin kan bruke dette som påskudd til ytterligere aggresjon mot Ukraina.

For Nato ser ingen indikasjoner på at Putin planlegger for fred.

– Tvert imot er alt vi ser tegn på at Russland og president Putin, planlegger for fortsatt krig. De har ikke gitt opp sitt mål om å kontrollere Ukraina, sier Stoltenberg.



Største mulighet for fred

– Ingen kan sikkert si hvordan denne krigen kommer til å ende. Men det vil komme et punkt hvor president Putin må innse nederlaget på slagmarken og sette seg ned ved forhandlingsbordet, sier Stoltenberg.

Presidenten i Aserbajdsjan sier denne uka at fred med nabolandet Armenia er nærmere enn noensinne Denne uken beøskte Jens Stoltenberg landene. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

En rettferdig og varig løsning betyr at Ukraina overlever som en selvstendig demokratisk stat i Europa.

Det har ikke vært aktuelt for Ukraina å forhandle med Russland så lenge Russland krever kontroll på ukrainsk territorium. Derfor er det avgjørende at vestlige land fortsetter støtten.

– Går ikke tom for mot

– Du har vært ganske skarp mot medlemslandene og deres politiske vilje. Begynner du å bli utålmodig?

– Ukrainerne går ikke tom for mot, de går tom for ammunisjon. Og grunnen til det er at Nato-land donerer for lite, sier Stoltenberg.

Ukraina er helt avhengig av at støtten fortsetter.

– Derfor er det viktig med en beslutning i USA. Der har noen store støttepakker kjørt seg fast i Kongressen i mange måneder, sier Stoltenberg.

– Det har direkte konsekvenser på slagmarken fordi det kommer for lite ammunisjon inn, men det er også klart at flere europeiske land kan gjøre mer, sier Stoltenberg.

Først ut er Tyskland som tirsdag offentliggjør ny milliardstøtte til landet. Summen tilsvarer 5,8 milliarder norske kroner, samt et løfte om ammunisjon til 1,8 milliarder kroner senere i år.