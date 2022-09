Frykter økt brutalitet mot sivilbefolkningen

Etter 205 dager med krig i Ukraina fortsetter fremrykket til de ukrainske styrkene i Kharkiv-regionen nordøst i landet.

Generalmajor og sjef i hæren, Lars Sivert Lervik, roser den ukrainske lynoffensiven, men påpeker at russerne har betydelig militær evne.

– Krigen er langt fra avgjort, men ukrainerne har vunnet noen slag. Helt åpenbart, sier Lervik til TV 2.

HÆRSJEF: Generalmajor Lars Sivert Lervik er sjef for Hæren. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Nå frykter hærsjefen at russerne vil ty til mer brutalitet. Mer om det under.

Fredag kveld sa president Vladimir Vladimirovitsj Putin at Russland ikke har hastverk for å avslutte «den militære spesial operasjonen» i Ukraina og at de skal fortsette kampene tross ukrainsk motoffensiv.

UTHOLDENHET: Putin sier russiske styrker er forberedt på å fortsette «den militære spesial operasjonen». Her fra 100-årsjubileet for Statens sanitær- og epidemiologiske avdeling i Kreml, Moskva, Russland 14. september 2022. Foto: Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via REUTERS/ NTB

Russiske styrker har nå etablert en forsvarslinje mellom elven Oskil og byen Svatove, ifølge en fersk etterretningsmelding fra det britiske forsvarsdepartementet.

«Russland vil sannsynligvis forsøke å gjennomføre et hardnakket forsvar av dette området, men det er uklart om Russlands frontlinjestyrker har tilstrekkelige reserver eller tilstrekkelig moral til å motstå et nytt samordnet ukrainsk angrep», heter det i meldingen.

Frykter mer brutalitet

Ukrainere har fortalt om fangenskap, overgrep og tortur.

Flere historier fortelles med en brutal stillhet. Massakeren i Butsja og den enorme massegraven i Izium vitner om hva lokalbefolkningen har vært utsatt for under russisk okkupasjon.

– Vi har allerede sett dehumanisering av kropper, og ikke bare tegn til voldelig død, men også tortur. Dette er bare begynnelsen, sa viseinnenriksminister Yevhen Enin i et intervju med Ukrainas Radio NV.

FELLESGRAV: Ukrainske soldater søker etter landminer på et gravsted i en skog i utkanten av Izium, øst i Ukraina. Over 450 lik er funnet på gravstedet. Flere skal angivelig ha vært utsatt for tortur før de ble begravd. Foto: JUAN BARRETO / AFP / NTB

Til nå er det åpnet 204 saker hvor det mistenkes krigsforbrytelser, melder ukrainske Interfax.

Flere kan det bli, ifølge Lervik, som ikke tror på en snarlig kollaps i den russiske hæren.

– Jeg tror den russiske styrkene vil klare å operere, men da med kanskje en økende grad av brutalitet – dessverre – mot ukrainsk sivilbefolkning og forsvar.

– Ukrainerne er slitne

I Kharkiv-regionen har ukrainske styrker gjenerobret landsbyer og byer som har vært under russisk kontroll i månedsvis.

Nå må de balansere ambisjonen om ytterligere fremrykk, mot det å sikre områdene de har tatt tilbake.

Her virker det som at de har gode planer, ifølge hærsjefen. Samtidig påpeker han at vestens støtte er helt avgjørende for Ukraina, om de skal holde ut.

– Også ukrainerne har merket det her. De har stått i krig i syv måneder, de har tatt tap, de er også slitne, tror jeg.

KORTSPILL: Ukrainske soldater spiller kort mens de hviler like ved frontlinjen i Mykolaiv-regionen. Foto: UMIT BEKTAS / REUTERS / NTB

Humanitær krise

Sommeren er over, og høsten står nå for tur. Det betyr trolig fuktigere terreng, og med det en periode hvor evnen til å bevege seg blir sterkt redusert. Det vil prege den ukrainske motoffensiven.

– Alt tar lengre tid. Du er bløt, kald og alle de greiene der, sier hærsjefen.

Men, når det til slutt fryser seg til, kan tempoet i krigen ta seg opp igjen noe. Både ukrainerne og russerne er vant til å jobbe på vinteren, ifølge han.

Samtidig påpeker han at vinteren kan medføre fare for en humanitær krise.

– Den største utfordringen blir nok for sivilbefolkningen, som utfordringer med strøm og vannforsyninger, og med de temperaturene som kan være på vinterstid i Ukrainia kan dette bli alvorlig, sier Lervik.

Til nå har over 580 humanitære organisasjoner over hele Ukraina gitt livskritisk hjelp og beskyttelsestjenester til 13,3 millioner mennesker, ifølge FN.