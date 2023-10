Frykter mindre Ukraina-støtte: – En naturlig diskusjon

PÅ TOMANNSHÅND: Statsminister Jonas Gahr Støre speed-datet blant annet EU-president Ursula von der Leyen under det stor-europeiske toppmøtet i Spania. Foto: SMK

GRANADA, SPANIA (TV2) : - Land er truffet av inflasjon og krisetider samtidig, så jeg tror vi må ta høyde for at det blir mer debatt om Ukraina-støtten, sier statsminister Jonas Gahr Støre til TV 2.

I nærmere 19 måneder har Europa og USA stått samlet om å støtte Ukraina. Med våpen og penger. Nå er statsministeren forberedt på at det kan bli mer debatt om krigs-støtten. Han er ikke overrasket over at diskusjonen om hjelp til Ukraina kommer opp.

– Jeg tror likevel støtten til Ukraina er et tema som samler oss, slik det har vært til nå, sier Støre.

Han deltar sammen med et 50-talls stats- og regjeringssjefer på det tredje møtet i European Political Community (EPC).

BLÅ LØPER: Estlands statsminister, Kaja Kallas, var en av stats- og regjeringssjefene i Spania. Foto: Elin Sørsdahl/TV 2

President Voldymyr Zelenskyj var en av de første som var på plass på den blå løperen i den spanske byen Granada. Det er tredje gang på ett år at et stor-europeisk allmøte arrangeres. Temaet er krigen i Ukraina og sikkerhet i Europa.

MØTTES: Støre og Zelenskyj traff hverandre under EPC-møtet. Han har en stående invitasjon til Norge. Foto: Spanish EU-presidency

Små sprekker i støtten

I USA blokkeres Ukraina-støtte av politisk krangel i Kongressen. President Joe Biden innkalte til krisesamtale digitalt med alle landene i NATO.

Valgvinneren i Slovakia sist helg var Putin-vennlige Robert Fico. Fra det sosialdemokratiske partiet Smer. Han gikk til valg på å stoppe våpenstøtten til Ukraina. Han ønsker fredsforhandlinger mellom Russland og Ukraina.

– Det er ikke opp til oss å bestemme at vi skal gi bort andres land. Ukraina må selv bestemme når de skal gå til det som kan bli en fredelig løsning, sier Støre.



Ungarn har vært kritisk siden starten av krigen, og har den siste tiden blokkert 50 millioner euro fra et EU-fond til våpenkjøp til Ukraina. Polen har vært i korn-krangel med nabolandet.

I Tyskland fosser høyre-populistene i AfD fram. Mange partier på ytre høyre fløy er mer vennlig innstilt til Putin og Russland.

HJERTELIG: Støre er ikke overrasket over at motstand mot å støtte Ukraina kommer opp. Foto: Spanish EU-presidency

- Jeg tror vi skal være forsiktige med å konkludere med at USA er på vei ut av Ukraina-støtten. Men at det kommer diskusjoner i demokratiske land om en slik alvorlig situasjon med så store konsekvenser, det mener jeg er naturlig, sier Støre.

EPC-møtene er også speed-dating for deltagerne. Støre hadde før møtet startet en sofa-samtale med EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen. Her tok han opp spørsmålet om å starte forhandlinger med EU om norsk medlemskap i EUs helseunion.

– Det var mitt viktigste budskap til henne egentlig. På helse så er vi enige, vi er i et ideologisk fellesskap for å si det sånn. Norge kan bidra i helseberedskapen. Jeg appellerte ganske sterkt til det og Ursula von der Leyen forstod det.



HELSEUNION: Støre lobbet for Norge inn i EUs helseunion under møtet i Spania. Foto: Elin Sørsdahl/TV 2

Nytt møte i Storbritannia

Det neste møtet i EPC skal arrangeres i Storbritannia. Støre utelukker ikke at Norge kan søke om å bli vert for et slikt møte.

- Her må alle land stille opp. Det veksler mellom å være i EU-land og ikke-EU-land, så det får vi se på. Det er ihvertfall ikke aktuelt på kort sikt, sier Støre.