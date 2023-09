Frykter lege ble begravd levende

FRYKTES DREPT: Her poserer lege Elkhan Suleymanov smilende med Ramzan Kadyrov, kjent for sin brutalitet. Foto: Skjermdump/Instragram:docsuleymanov_95

Tsjetjsenias brutale diktator Ramzan Kadyrov beskyldes for å ha levende begravet sin personlige lege og tidligere visestatsminister.

Den tsjetsjenske presidenten Ramzan Kadyrov skal ha klandret livlegen sin for at han ble syk, og mente han var blitt forgiftet.

Det kan ha fått fatale konsekvenser for legen Elkhan Suleymanov, ifølge Telegram-kanalen «VChK-OGPU».

Suleymanov, som også har tjent som både visestatsminister og helseminister i Tsjetsjenia, hadde et nært og personlig forhold til Kadyrov og familien hans.

NÆRT FORHOLD: Suleymanov og Kadyrov hadde et nært og godt forhold. Foto: Skjermdump/Instagram

Kadyrov mente Suleymanov hadde reddet hans mors liv for mange år tilbake. Etter det gjorde Kadyrov ham til rådgiver, og senere minister.



Men så skal Kadyrov ha begynt å mistenke legen for å ha gift i sprøytene han ga ham.

Siden oktober i fjor er det ingen som har sett legen.

– Om Kadyrov virkelig mistenkte Suleymanov for forgiftning, er det lite sannsynlig at han er i live, sier en anonym kilde til Telegram-kanalen, som har over 800.000 abonnenter.

Og Suleymanov skal ha blitt drept på grufullt vis, ved å ha blitt levende begravet, ifølge kanalens kilder.

– Djevler og ryktespredere

Kadyrov, som har kallenavnet «Putins pitbull», svarte i sommer på ryktene om hans dårlige helse ved å legge ut en video på Instagram.

– Vi er fortsatt i live. Men vi ønsker ikke et langt liv. Vi vil leve et kort, men godt liv, sier Kadyrov, ifølge The Daily Mail.

I den tre minutter lange videoen henvender Kadyrov og hans nære støttespiller, parlamentsmedlemmet Adam Delimkhanov, seg til det de kaller «djevler og ryktespredere» og hevder at presidenten er i god form.

Men mange har bitt seg merke i Kadyrovs oppblåste ansikt og blå hånd, og mener det tyder på at han går på medisiner.

BLÅMERKE: På videoen til Kadyrov har hånden hans et tydelig blåmerke, og det spekuleres i om det skyldes veneflon. Foto: X/gerashenko_en

Tumso Abdurakhmanov, som er opposisjonsleder i eksil, sa i sommer at Kadyrov var døden nær.

– Nyrene hans har sviktet fullstendig, og dialyse hjelper ikke. Han kan være inne i sin siste tid, sa Abdurakhmanov, ifølge The Daily Mail.

At Kadyrov selv avviser sykdomsryktene, overrasker ikke professor ved Institutt for forsvarsstudier, Jardar Østbø.

EKSPERT: Professor Jardar Østebø sier Kadyrov styrer med en fast og brutal hånd. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han kjenner ikke til detaljer om Kadyrovs helsetilstand, men sier at generelt sett bør en autoritær leder aldri være syk, ettersom ethvert tegn på svakhet vil kunne utnyttes av andre krefter.

– Og dette gjelder nok særlig for en som Kadyrov, som bygger sin makt på vold, brutalitet og en ekstrem macho-rolle. Han kan ikke vise noen som helst svakhet, sier Østbø til TV 2.

Fra Kremls ståsted tror han det vil sees på som svært uheldig dersom Tsjetsjenias leder gjennom 16 år skulle falle bort.

PUTINS MANN: Kadyrov er en av Putins lojale støttespillere. Dette bildet skal vise de to i et møte i Moskva i mars i år. Foto: SPUTNIK/Mikhail Klimentyev/Reuters

– Alt i Tsjetsjenia er satt opp rundt Kadyrov som person, så sett fra Moskva er han særdeles viktig for å holde en hel republikk i tømmene, sier Østbø.

Kirurg ble drept

Kadyrov har styrt Tsjetsjenia med jernhånd og blitt en av Russlands mest fryktede menn.

Menneskerettighetsgrupper anklager ham for grove brudd på menneskerettighetene, og han har også blitt knyttet til flere drap.

I 2020 ble kirurgen Salakh Dagayev kidnappet og senere funnet slått i hjel.

Kirurgen hadde nylig operert en eldre kvinne, men operasjonen var ikke vellykket og pasienten døde.

Ifølge jam-news, som dekker Kaukasus, var kvinnen en nær slektning av noen i Ramzan Kadyrovs innerste krets.

– Han ble torturert og drept. (...) Han kunne ikke redde livet, da må han selv dø, siterer avisen en Twitter-bruker på.

Når det gjelder den savnede legen Suleymanov, finnes det ingen beviser på at han faktisk er død.

INSTAGRAM: Suleymanov var svært aktiv på Instagram, og publiserte bilder nesten daglig, frem til 20. oktober i fjor. Siden har det ikke vært noen aktivitet på kontoen hans. Foto: Skjermdump/Instagram

Ifølge en nær venn av ham, diskuterte Suleymanov i oktober i fjor Kadyrovs mystiske sykdom med leger i Moskva.

– Så forsvant han bare, sier vennen til VChK-OGPU.

Venner har blitt fortalt at Suleymanov har reist til Baku i Aserbajdsjan sammen med familien, og at han der er opptatt med forskning og ikke ønsker å kommunisere med noen.