Frykter for ny, smittsom trussel i Ukraina

Samtidig som landsbyer står under vann, frykter ukrainerne nå for en ny, smittsom trussel.

Tusenvis av hjem har blitt ødelagt og flere er døde som følge av demningskollapsen i Kherson i starten av juni.

Storflommen har lagt flere landsbyer og store jordbruksområder under vann, og hundretusener har mistet tilgangen på rent drikkevann.

Flomvannet fra Kakhovka-demningen har begynt å trekke seg tilbake, men nå står ukrainerne overfor en ny bekymring.

KRISE: En lokal innbygger tar seg gjennom en oversømmet bakgard etter at Kahkovka-demningen kollapset 6. juni. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Regionene Kherson og Mykolajiv, som er mest berørt av oversvømmelsene, forbereder seg nå på storutbrudd av bakterien kolera, har lokale sykehus bekreftet overfor avisen The New York Times.

Funn i drikkevann

Søndag kveld skriver mediehuset Sky News at det er funnet flere tilfeller av kolerabakterien i elver og drikkevannskilder i de to regionene.

FLYKTER: Her flykter innbyggere som følge av demningskollapsen i Kherson den 6. juni. Foto: Felipe Dana / AP

Kolera forårsakeas av bakterien Vibrio cholerae, og kan forårsake akutt tarminfeksjon. Bakterien forårsaker også diaré med utskillelse av store mengder elektrolytter og væske, ifølge FHI.

Innbyggere i byen Mykolajiv har derfor blitt advart mot å bade, fiske og å drikke vann fra springen som følge av funnene.

Ukrainas helsedepartement oppfordrer alle i de flomrammede områdene om å kun drikke flaskevann.

VANN: Hjelpearbeidere deler ut rent drikkevann som følge av den store demningskollapsen i Kherson i juni. Foto: Genya Savilov / AFP

– For øyeblikket losser vi lastebiler med medisinske forsyninger for smittsomme sykdommer som kolera, sier Oleksandr Chebotarov, medisinsk direktør ved ett av sykehusene i Kherson, til The New York Times.

Feil tidspunkt

Flom kan øke risikoen for overføring av smittsomme vannbårne sykdommer, som kolera, tyfus, leptospirose og hepatitt A, skriver avisen.

Frykten for storutbrudd av kolera kommer samtidig som Ukrainas styrker står i en våroffensiv, i et forsøk på å ta tilbake kontrollen over russisk-okkuperte områder i Ukraina.

OFFENSIV: Ukraina er i gang med sin våroffensiv. Samtidig frykter de for en ny krise. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Et mulig storutbrudd av kolera på toppen av den humanitære krisen Ukraina står i nå, kan derfor gjøre vondt langt verre, mener Chebotarov, sykehusdirektør i Kherson.



Nekter skyld

Dødstallet etter oversvømmelsene fortsetter å stige.

Ukrainske myndigheter hadde fram til lørdag kveld registrert 16 døde. I de russisk-kontrollerte områdene på motsatt side av elven Dnipro er tallet på døde steget til 29, ifølge de russisk-innsatte myndighetene der.

FØRSTE BILDER: Slik så det ut da de første bildene begynte å strømme inn til utenlandske medier natt til 6. juni, Foto: Reuters

Dermed er det registrert til sammen 45 omkomne. I tillegg er det meldt om 31 savnede på den ukrainsk-kontrollerte siden av elven.

Det er ennå ikke fastslått hva som forårsaket kollapsen, men Ukraina og Russland beskylder hverandre for å ha sprengt demningen.