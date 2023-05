Frykter for fremtiden om Erdoğan vinner

HÅPEFULLE: Førstegangsvelger Irem Sila Cimen og 90 år gamle Suvla viser Kılıçdaroğlus signaturtegn. De to møttes utenfor valglokalet i Istabul 14. mai. Da var begge full av håp om at opposisjonen skulle vinne det som blir kalt verdens viktigste valg i 2023. Foto: Mariel Mellingen / TV 2

For første gang på 20 år, hadde opposisjonen i årets valg et reelt håp om å vinne over Tyrkias sittende president Erdoğan.

Men i presidentvalget 14. mai, ble resultatet helt motsatt av hva meningsmålinger hadde vist på forhånd.

KANDIDATENE: I presidentvalget står det mellom sittende president Recep Tayyip Erdoğan og utfordrer Kemal Kılıçdaroğlu. Foto: Sorosh Sadat/TV 2

Recep Tayyip Erdoğan endte opp med 49,52 prosent av stemmene, mens utfordrer Kemal Kılıçdaroğlu fikk 44,9 prosent.

– Jeg ble overrasket. Jeg hadde ikke trodd at Erdoğan skulle få så mange stemmer. Men samtidig var det mer enn halvparten som ikke stemte på ham, sier Irem Sila Cimen til TV 2.

Hun hadde invitert venner til seg på valgkvelden i håp om å kunne feire maktskifte i landet, men etter hvert som resultatene tikket inn, dalte feststemningen.

FØRSTEGANGSVELGER: Her er Irem Sila Cimen på vei for å avlegge sitt livs første stemme i et valg. Stemmen hennes gikk til opposisjonens kandidat, Kemal Kılıçdaroğlu. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Ingen av kandidatene klarte imidlertid å få over 50 prosent av stemmene, som var nødvendig for å kunne erklære seier. Dermed holdes det en ny valgomgang søndag 28. mai.

Sulten

Etter at Erdoğan har tatt landet i en stadig mer autoritær retning, har Kılıçdaroğlu gått til valg på å gjeninnføre demokrati i Tyrkia.

Det er et budskap som klinger spesielt godt blant Tyrkias fem millioner førstegangsvelgere – slike som Sila.

– Førstegangsvelgere er mer moderne og mindre religiøse enn den gjennomsnittlige velgeren, og over halvparten sier de er misfornøyde med livet de lever, sier forsker ved Konda meningsmålingsinstitutt, Erman Bakirci, til NTB.



Sila, som studerer engelsk i Istanbul, forteller at den økonomiske krisen i Tyrkia rammer de unge hardt.

– Vi syns alle at livet er tøft. Til tider kan vi ikke engang spise ordentlig, forteller hun.

VANSKELIG: Sila forteller at studenttilværelsen i et land rammet av skyhøy inflasjon, er vanskelig. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Men selv om den ekstreme prisstigningen i landet gjør at hun ikke alltid får nok skikkelig mat, er hun aller mest sulten på frihet og demokrati.

– Dette valget er nå blitt en folkeavstemning mellom et autoritært eller demokratisk styre, sier Sila.

Hun ble født i 2003, samme år som Erdoğan kom til makten. Nå sitter han på overtid, mener hun.

– Hver eneste dag med Erdoğan ved makten er en trussel mot demokratiet. Og vi kan ikke vite hvordan han vil bruke makten sin fremover, sier Sila.

Søndag blir det avgjort hvem som skal styre landet fremover.

Disse kan avgjøre

Erdoğans parti AKP og dets allierte nasjonalist- og islamistpartier beholdt flertallet i nasjonalforsamlingen etter parlamentsvalget, som også ble holdt 14. mai.

Analytikere mener dette styrker presidentens sjanse til å bli gjenvalgt fordi folk ikke ønsker en splittet regjering.



STERK MANN: Erdoğan har en solid og veldig lojal velgerbase. Mange av tilhengerne hans mener ingen andre enn han kan styre landet. Foto: Emrah Gurel/AP

I tillegg har Erdoğan fått støtten til den tredje kandidaten i den første runden, Sinan Oğan. Han fikk fem prosent av stemmene, og mange av disse antas at vil gå til Erdoğan i runde to.

På den andre siden forsøker opposisjonen å mobilisere så godt de kan.

– De prøver å mobilisere folk til å stemme på dem og for demokratiske verdier. Og klimaet har klart hardnet til, blant annet går Kılıçdaroğlu mye hardere ut mot syrerne i landet. Budskapet er at de må sendes tilbake til Syria. Dette har vært Kılıçdaroğlus budskap hele tiden, men nå går han enda hardere ut – trolig for å prøve å kapre høyreekstreme velgere, sier seniorforsker ved PRIO, Pinar Tank, til NTB.

Åtte millioner velgere lot være å stemme i den første runden. Å få stemmene til disse hjemmesitterne, kan være Kılıçdaroğlu eneste sjanse til å snu situasjonen.

«TYRKIAS GANDHI»: Kemal Kılıçdaroğlu er presidentkandidaten til en koalisjon av seks partier. Han har fått kallenavnet «Tyrkias Gandhi». Foto: Murad Sezer/Reuters

– Å få Erdoğan-velgere til å endre mening, er en uoverkommelig oppgave. Kilicdaroglus største problem i første runde var at han ikke klarte å mobilisere de stemmeberettigede som ikke ville gå til valglokalene, sier professor Serhat Guvenc ved Kadir Has-universitetet i Istanbul til nyhetsbyrået AP.

Selv om mye tyder på at Erdoğan vil gå seirende ut av den andre valgomgangen søndag, har ikke Sila gitt opp håpet helt ennå.

– Jeg håper den tyrkiske befolkningen vil velge demokrati og stemme på Kılıçdaroğlu, sier hun til TV 2.

HÅPER FORTSATT: Opposisjonen mistet litt momentum ettersom Erdogan fikk flest stemmer i første valgomgang, men Sila har fortsatt håp om at de kan vinne i andre omgang. Foto: Sorosh Sadat/TV 2

Hun har aldri levd i et Tyrkia uten Erdoğan, og er usikker på hvordan livet vil bli med han ved makten fremover.



– Jeg tror det kommer til å bli verre og verre dag for dag.

Flere unge velgere TV 2 har snakket med, forteller at enten de selv eller folk de kjenner ønsker å flytte utenlands om det ikke blir et maktskifte. Sila sier hun ikke aner hva hun skal gjøre om Erdoğan vinner.

– Men ingen ønsker å være et sted der de føler seg verdiløs og hjelpeløs.