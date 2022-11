Frykter flere raketter

PRZEWODOW, POLEN (TV 2): Da de hørte høye smell og husene ristet, trodde innbyggerne det var gasseksplosjoner. De kunne ikke forestille seg at krigen i Ukraina skulle ta liv i den fredelige, polske landsbyen.

SJOKK: Ryszard Turczanik kan se bort mot eksplosjonsstedet fra der han bor. Han fikk sjokk da han fikk vite at det var raketter som hadde slått ned ved kornsiloene. Foto: Simen Askjer / TV 2

Folk er i sjokk og sorg i den lille landsbyen Przewodow.

I kirken, bare noen hundre meter unna stedet der rakettene slo ned tirsdag, holder den lokale presten Bogdan Wazny på å forberede begravelse.

SORG: Presten Bogdan Wazny forteller at alle i landsbyen kjente de som ble drept i eksplosjonene. Foto: Simen Askjer / TV 2

To menn i 60-årene ble drept i de kraftige eksplosjonene. De jobbet ved korntørkeanlegget, der det nå er et stort krater.

EKSPLOSJON: Det er et stort krater i bakken der rakettene slo ned på gårdsbruket i Przewodow. Foto: Brannvesen i Polen

De to fikk statsbegravelse.

– Krigen var i et annet land før dette. Nå kom den hit, sier Wazny til TV 2.

Alle kjenner alle i denne landsbyen, hvor det bare bor rundt 500 mennesker.

Dagen rakettene traff, kom ingen til messe i kirken. Det var første gang presten opplevde.

– Folk var redde for å gå ut, sier han.

FRA UKRAINA: Altertavlen i kirken i Przewodow har tidligere tilhørt en kirke i Ukraina, i Belz, like over på den andre siden av grensen. Foto: Simen Askjer / TV 2

Dagen etter kom fire personer til messen.

– Livet må fortsette, sier Wazny.

Han mener det viktigste folk kan gjøre når en tragedie inntreffer, er å samles og snakke sammen.

Presten trodde, i likhet med mange andre i landsbyen, at det var en ulykke som skjedde, da de hørte smellene og kjente bakken riste.

Vil flytte

– Jeg trodde det først var en gasstank som hadde gått i luften, sier Ryszard Turczanik.

BLE REDD: Ryszard Turczanik hadde aldri trodd at raketter skulle komme over grensen, men nå frykter han at det skal skje igjen. Foto: Simen Askjer / TV 2

Vi møter ham utenfor boligblokken der han bor. I første etasje har konen til en av de drepte mennene vokst opp, forteller han.

– Først kom det et smell. Så ett til som var mye kraftigere. Vinduene ristet, sier han.

Da de hørte hva eksplosjonene skyldtes, fikk han og konen sjokk.

– Hvordan er det mulig at raketter kommer hit?

TETT PÅ: Ryszard Turczanik og konen bor tre kilometer unna stedet der rakettene slo ned. Foto: Simen Askjer / TV 2

Han ringte til datteren, som bor enda nærmere grensen. Hun hadde hørt lyden av missiler som kom over huset sitt.

– Nå føler vi oss utrygge her, alle sammen, sier Turczanik.

Han forteller at datteren tidligere har bodd i Spania, og at hun og mannen nå har begynt å tenke på å flytte tilbake dit.

– Folk snakker om hvordan det skal bli her fremover. Vi er redde for at noe lignende kan skje igjen, sier Turczanik.

Han har bodd i landsbyen ved grensen i 36 år, og sier området vanligvis er et veldig rolig sted, der det ikke skjer så veldig mye.

– Som et sovjetisk kollektivbruk, ler han.

GODT LIV: Ryszard Turczanik er stort sett en blid mann, og liker det rolige livet på landsbygden. Men rakettnedslaget har gjort også ham urolig. Foto: Simen Askjer / TV 2

Men nå er det alt annet enn rolig.

Eskalering

Lyden av sirener høres fra morgen til kveld, store militærkjøretøy dundrer bortover landeveiene og soldater patruljerer på jordene.

Området rundt eksplosjonsstedet er strengt bevoktet, og presse fra hele verden står i veikrysset ved politisperringene og rapporterer.

POLITISPERRINGER: Området der rakettene traff er avsperret og godt bevoktet. Foto: Simen Askjer / TV 2

Da rakettene slo ned her tirsdag, ble det først rapportert at det var russiske missiler. Det førte til stor frykt for en voldsom eskalering av konflikten med Russland.

For Polen er, i motsetning til Ukraina, medlem av Nato. Og fra alliansen har det tidligere blitt uttalt at hver centimeter Nato-jord skal forsvares.

Nå hadde raketter kommet flere kilometer inn i områdene til Nato, som er bygget på pakten om at et angrep på ett medlemsland, er et angrep på alle.

Przewodow ble sentrum for storpolitiske spenninger flere fryktet kunne ha potensiale til å utløse tredje verdenskrig.

– Dette er et russisk rakettangrep mot kollektiv sikkerhet, sa Ukrainas president Voldomyr Zelenskyj tirsdag.

Samtidig gikk Russland ut og hevdet at påstandene om at det var en russisk rakett som hadde slått ned, var en bevisst provokasjon for å eskalere situasjonen.

PATRULJERER: Soldater er satt inn for å passe på at uvedkommende ikke tar seg inn på eksplosjonsstedet. Foto: Simen Askjer / TV 2

Trusselbildet endret seg imidlertid da polske myndigheter gikk ut og sa at de foreløpige undersøkelsene tydet på at rakettene stammer fra ukrainsk luftvern.

Nå pågår etterforskningen for fullt for å kunne slå dette fast.

– Russlands skyld

Men uansett om det skulle bli bevist at det var ukrainske luftvernraketter, ligger skylden hos Russland, mener Ryszard Turczanik.

– Det er en skandale at vi har en slik krig i det 21. århundret, sier han.

Også polske myndigheter og Nato-sjef Jens Stoltenberg har vært tydelige på at de mener ansvaret for det som har skjedd, ligger hos Russland.

Tirsdag sendte Russland rundt 85 raketter mot mål i Ukraina. Et av målene var Lviv helt vest i landet – baren noen kilometer unna grensen til Polen og Przewodow.

– Bak grensen er det krig, og vi er nærmest grensen. Alt kan skje, sier Turczanik bekymret.

De lokale myndighetene jobber nå med å prøve å berolige redde innbyggere.

Blant annet har det blitt satt inn psykologstøtte ved skolene i området. Skolen i Przewodow ligger rett ved eksplosjonsstedet.

Fylkesordfører i Hrubiezów, Aneta Karpiuk, sier det som har skjedd, er et hardt slag for alle som bor i området ved grensen.

– Dette er en stor tragedie for familiene til de som døde, og for oss alle er det helt utrolig at det kunne skje, sier hun.

HJELP: Mange er urolige etter det som har skjedd, og de lokale myndighetene prøver å sette inn tiltak som kan dempe bekymringene, sier fylkesordfører Aneta Karpiuk. Foto: Simen Askjer / TV 2

Hun sier at de som lokale myndigheter kan hjelpe innbyggerne på noen nivåer, men trygghetsfølelsen mener hun det er sikkerhetsstyrkene og militæret som må sørge for.

– Så håper jeg virkelig at noe som dette aldri skjer igjen.