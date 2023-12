Frykter det kan få en spent situasjon til å eksplodere

Colorados høyesterett har bestemt at USAs tidligere president Donald Trump ikke kan delta i presidentvalget i delstaten.

I begrunnelsen peker dommerne på stormingen av Kongressen i januar 2021, og sier Trump har gjort seg skyldig i oppvigleri.

Dermed har de, for første gang i amerikansk historie, tatt i bruk seksjon tre av det 14. grunnlovstillegget, for å diskvalifisere en presidentkandidat.

RETTEN: Advokat Eric Olson holder innlegg for Colorados høyesterett tidligere i desember. Tirsdag konkluderte dommerne med at Trump diskvalifiseres som presidentkandidat i delstaten. Foto: David Zalubowski/AP

Denne bestemmelsen nekter personer som har gjort seg skyldige i «oppvigleri eller opprør» å inneha et offentlig embete.

Kjennelsen omfatter kun nominasjonsvalget mars, men vil trolig også påvirke presidentvalget der i november.



TV 2s USA-kommentator Eirik Bergesen kaller kjennelsen dramatisk og overraskende, men sier det samtidig er logisk.

– Loven er laget for nettopp dette. Juridisk gir det mening. Men juss er politikk, særlig i USA, sier han.

Trump-leiren kaller avgjørelsen tyrannisk og fullstendig feil, og har allerede varslet at de vil ta saken til den føderale høyesteretten.

«Game changer»

Men dette kan bli en hard nøtt for USAs øverste rettsinstans, tror Bergesen.

Han sier landets høyesterett kan overprøve avgjørelsen, men peker på at USA er en konføderasjon, der statene skal kunne bestemme mye selv, noe særlig republikanerne er opptatt av.

– Så at høyesterett skulle si at dette er noe statene ikke kan bestemme selv, ville være et paradoks, sier Bergesen.

Mens seks av de ni dommerne i USAs høyesterett er utnevnt av republikanske presidenter, er alle dommerne i Colorados høyesterett utnevnt av demokratiske guvernører.

DOMMERE: Alle høyesterettsdommerne i Colorado er utnevnt av demokratiske guvernører. Foto: David Zalubowski/AP

Colorado anses som en sikker demokratisk stat, der den demokratiske kandidaten har vunnet ved de siste fire presidentvalgene.

– Teoretisk sett kan Trump bli tatt av valgseddelen i denne og veldig mange andre stater, uten at det ville fått stor betydning for valgresultatet. Han ville ikke vunnet i disse statene uansett, sier Bergesen.

Diskvalifiseringen av Trump i den blå staten likevel kan bli en gamechanger, tror Bergesen.

– Tannkremen er ute av tuben, og det er gode muligheter for at andre stater vil følge etter. Og jo flere stater som hiver seg på, jo større er sjansen for at en vippestat gjør det. Og om det skjer, ja da vil det bli virkelig interessant, sier han.

Frykter borgerkrig-tendenser

Vippestater er de delstatene der ingen kandidat eller parti uten videre kan regne med et sikkert flertall, og det er stemmene her som avgjør de amerikanske presidentvalgene.



Rettssakene mot Trump om valgpåvirkning kan bli avgjørende her, tror Bergensen.

– Om han blir dømt i disse sakene, kan det bli den rykende pistolen som gjør at en vippestat henger seg på.

Bergesen frykter en eksplosiv situasjon om noen av vippestatene gjør som Colorado, og nekter Trump å stille til valg.

– Man risikerer rett og slett borgerkrig-lignende tendenser. Kongress-stormingen kan bli en blek skygge av det som venter, advarer han.

Han sier at det man lærte av kongress-stormingen 6. januar 2021, var at det blant Trumps tilhengere finnes godt organiserte, paramilitære grupper.

Trump ble frikjent i riksrettssaken etter opprøret. Men med tanke på hva talen hans den dagen ledet til, er det grunn til å stille spørsmål ved hva som kan skje, dersom Trump mener han ikke lenger han noe å tape – og virkelig går inn for å oppildne til oppvigleri, sier Bergesen.

– Det er bare et spørsmål om når noen mister livet.

Bergesen sier situasjonen nå også kan gjøre at det blir stilt spørsmål ved hvilken legitimitet høyesterett opererer.

USA-EKSPERT: Eirik Bergesen frykter en eksplosiv situasjon dersom flere delstater gjør som Colorado. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Han legger opp en tankerekke:

1. Trump blir valgt til president, men deretter taper rettssakene om valgpåvirkning.

2. Så sier høyesterett at dette grunnlovstillegget skal trå i kraft, at Trump ikke kan være president.

3. Det vil ikke det republikanske partiet, eller Trump selv, gå med på.

– Hva skal høyesterett gjøre da? Sende inn militæret? Det er så mange store spørsmål her at man kan bli helt svimmel, sier USA-eksperten.

Samtidig har Trump bedt om immunitet fra høyesterett, fordi han mener han som president hadde lov til å gjøre det han har gjort, fordi en president har vide fullmakter.

Vinner han frem med dette, vil han bli frikjent i alle sakene før de i det hele tatt har begynt, ifølge Bergesen.

– Akkurat nå er det umulig å spå noe som helst i amerikansk politikk. Det er en ekstremt spent situasjon, og dette er bare begynnelsen, sier han.