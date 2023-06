Frykter den spanske sommeren

Spanjoler svetter seg gjennom årets første hetebølge. Nå stålsetter spesielt en gruppe seg for de to neste månedene.

Norske turister flokker til vakre spanske byer, men én ting må man ta høyde for hvis man legger sommerferien hit: Ekstrem hete.

Hetebølgene blir nemlig stadig heftigere og slår til tidligere, ifølge Spanias meteorologiske institutt AEMET.

Denne uken kan temperaturene i Andalucía-provinsen komme opp i 44 grader. Dette er ubehagelig for de fleste, men for visse grupper er det direkte farlig.

Pusteproblemer

Fernando Uceta (62) har fått transplantert to nye lunger. Han sliter med temperaturen i leiligheten sin hjemme i Barcelona.

Han sier det er vanskelig å puste og han er konstant trøtt, og det er ikke bare å skru på klimaanlegget.

SOMMER: Barna i Madrid kan kjøle seg ned i fontener i byparkene. Foto: Manu Fernandez

Som mange andre med dårlig helse har Uceta lav inntekt, og sliter med å betale strømregningen. Selv med offentlig strømstøtte.

– Air conditioning er en økonomisk utfordring. Jeg klarer ikke å betale strømregningen, så jeg må prøve å ikke ha den på. Jeg håper jeg holder ut og klarer meg uten, sier han.

Frykter august

Uceta sjekker værmeldingen og håper på kjøligere vær. Samtidig frykter han enda høyere temperaturer i løpet av sommeren.

– Hvis det allerede er så varmt, hva skjer da i august som pleier å være mye varmere? sier Uceta til Reuters.

For å kjøle seg ned, sprayer han seg med vann fra en plastflaske.

– Det hjelper veldig, sier han.

Kamp om vann

Men Spania har også kritisk mangel på vann. TV 2 har tidligere skrevet om at kampen om vannet hardner til sør i Europa, hvor det i flere år har vært minimalt med regn og unormalt høye temperaturer.

VANNMANGEL: Ekstrem tørke flere år på rad, kan gjøre det forbudt å fylle private svømmebasseng som på dette bildet fra Vacarisses, Spania Foto: Nacho Doce

En rapport fra Human Rights Watch avdekker at spanske myndigheter har gjort for lite for å sikre liv og helse til sårbare grupper i møte med ekstrem varme.

Der står det at funksjonshemmede risikerer død, isolasjon, fysisk eller psykisk sykdom på grunn av den ekstreme heten hvis de må håndtere ekstremværet på egen hånd.

– Vi må granske hva som skjer med kroppene våre når den utsettes for klimaendringer, sier klimaminister Teresa Ribera til nyhetsbyrået AP.