Frykter de må arrestere Putin

I fjor utstedte dommere ved Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag en arrestordre på Russlands president, Vladimir Putin.



Arrestordren på Putin innebærer blant annet at presidenten ikke lenger vil kunne reise til land som støtter og anerkjenner ICC.



HAAG: Straffedomstolen i Haag utstedte en arrestordre på Russlands president Vladimir Putin i fjor. Foto: Peter Dejong/AP

Putin anklages for å være ansvarlig for krigsforbrytelser utført i Ukraina. Krigsforbrytelsene gjelder bortføring og omskolering av ukrainske barn.

ICC har også utstedt arrestordre på Russlands barneombud, Maria Lvova-Belova.



Frarådet Putin å komme

I forkant av toppmøtet mellom BRICS-landene (Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika) i Durban i august, har flere bedt sørafrikanske myndigheter om å sette ham i fengsel hvis han reiser inn i landet.

Ifølge den uavhengige avisen The Moscow Times, har sørafrikanske myndigheter forsøkt å fraråde Putin å delta på BRICS-møtet. Avisen skriver at sørafrikanske myndigheter frykter at de vil bli tvunget til å arrestere ham.



SØR-AFRIKA: Årets BRICS-toppmøte skal avholdes i Sør-Afrika. Foto: Sergei Chirikov/AP

President Cyril Ramaphosa uttalte i april at hans parti, ANC, ville trekke Sør-Afrika ut av ICC. Dette skjedde kort tid etter at domstolen utstedte arrestordren mot Putin.

Partiet gikk så selv ut og avkreftet at de vil trekke landet ut av ICC. Dermed er Sør-Afrika fortsatt forpliktet til å arrestere Putin så fort han befinner seg i landet.

Tidligere statsminister i Storbritannia, Gordon Brown, mener Putin er nærmere å bli arrestert enn noen gang tidligere.

– Denne sommeren blir et krisepunkt for den russiske presidenten, ettersom kravene til handling skjerpes, skriver han i The Guardian.

– Uansett hva som skjer, kommer august til å markere et veiskille. Enten dukker Putin opp på toppmøtet og risikerer å bli arrestert, eller så holder han seg unna og viser at han er redd for å bli arrestert. Uansett hva som skjer, kommer han til å krysse en grense.

Tror Putin vil holde seg hjemme



Kristian Åtland, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), mener det er «verdt å merke seg» signalene Sør-Afrikas president sender ut.

– Han sier i klartekst at Putin ikke bør komme til BRICS-toppmøtet i Durban i august, sier Åtland.

KLAR TALE: Kreml-talsmann Peskov sier Russland «selvfølgelig» skal delta på toppmøtet i Durban. Foto: Valeriy Sharifulin / Sputnik / Reuters

Putin er invitert til møtet, men Kreml sa i april at presidenten ikke har bestemt seg for om han vil dra selv eller ikke. Kreml-talsmann Dmitrij Peskov er imidlertid klar på Russland kommer til å være representert.

– Russland kommer uansett til å spille en aktiv rolle (under toppmøtet), sa Peskov, som også beskrev BRICS-samarbeidet som «veldig viktig».

De sørafrikanske myndighetene har uttalt at de er i samtaler med Russland i anledning toppmøtet. FFI-forsker Åtland mener dog at den russiske presidenten ikke vil sette seg selv i en posisjon der han risikerer å bli arrestert.

– Det er all grunn til å tro at Putin vil følge Ramaphosas tilråding om å holde seg hjemme.



– Ønsker ikke å vende Russland ryggen

Åtland påpeker at Russland og Sør-Afrika har et utstrakt samarbeid, blant annet når det gjelder energi, teknologi og forsvar. Dette har fortsatt også etter den russiske invasjonen av Ukraina.



Eksempelvis gjennomførte Russland, Sør-Afrika og Kina en felles militærøvelse sammen i Indiahavet i februar.

Samtidig ønsker Sør-Afrika å opprettholde forbindelsene til den vestlige verden, mener Åtland.

– Sør-Afrika ønsker ikke å vende Russland ryggen, men de ønsker heller ikke å utløse internasjonale sanksjoner mot seg selv. Landets politiske ledelse vil fremfor alt unngå den negative oppmerksomheten som et Putin-besøk vil føre med seg.

Åtland tror ikke Putin noen gang igjen vil kunne besøke andre land enn Russlands nærstående og allierte uten å bli arrestert.



– Den internasjonale straffedomstolens arrestordre vil trolig henge over ham så lenge han lever.

Sjefsforskeren ser heller ikke bort ifra at den russiske presidenten en dag vil bli stilt for retten i krigsforbryterdomstolen i Haag, selv om han ikke krysser de russiske grensene av egen, fri vilje.

– Dersom hans politiske regime skulle falle, for eksempel i kjølvannet av et krigsnederlag i Ukraina, kan det ikke utelukkes at hans etterfølgere vil kunne se seg tjent med å utlevere ham til Haag, sier Åtland.