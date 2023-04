Frykter blodig konflikt

På vestbredden i Palestina holder Israelske soldater vakt. Denne mandagen i april marsjerer syv statsråder og flere tusen andre israelere til Evyatar.

Området er på palestinsk jord, og er en av flere ulovlige israelske bosettinger, som FN omtaler som et brudd på folkeretten.

– Tiden er inne for at vi skal vende tilbake til våre hjem i Evyatar, sa Daniella Weiss, en israelsk ortodoks bosetteraktivist.

Israel bygger stadig flere bosettinger på okkupert grunn i Øst-Jerusalem og på Vestbredden.

– Denne situasjonen er svært farlig

Statsminister Benjamin Netanyahus regjering, som omtales som den mest ytterliggående og høyrenasjonalistiske i landets historie, har lovet å bygge ut flere ulovlige bosettinger på palestinsk jord.

Hilde Henriksen Waage, professor i historie ved Universitetet i Oslo og forsker ved Prio, mener den Israelske regjeringen ønsker å provosere.

MARSJ: Israelske bosettere marsjerer i Evyatar på den okkuperte vestbredden. Foto: Nir Elias

– Denne situasjonen er svært farlig. Når de mest ekstreme israelerne marsjerer sammen med regjeringsmedlemmer til en ulovlig bosetting på vestbredden sender det et ubehagelig signal, sier Waage.

Waage, som har Midtøsten som spesialfelt, mener situasjonen vi nå ser er farlig.

– Når regjeringen spiller på lag med ultranasjonalister som er villige til å ofre livet for sin ideologi og politikk, står vi ovenfor en farlig situasjon, konstaterer Waage.

JERUSALEM: En palestinsk kvinne ber foran Al-Aqsa moskeen under fastemåneden Ramadan. Foto: Ahmad Gharabli

De siste dagene har Jerusalem vært sentrum for en rekke sammenstøt. Israelsk politi stormet Al-Aqsa Moskeen med gummikuler og tåregass midt i fastemåneden Ramadan.

Israelsk politi begrunnet stormingen med at palestinsk ungdom hadde barrikadert seg inne i moskeen.

– Hvis Israel går inn i Al-Aqsa moskeen igjen er helvete løs, sier Waage.

Flere eksperter har den siste tiden fryktet at vi står ovenfor en ny krig.

– Jeg frykter at det er stille før stormen. Problemene og kjernekonflikten er ikke løst. Det er rolig nå, men det er bare fordi Israel ikke har gått inn i moskeen igjen, sier Waage.

Ypper til konflikt

Den nye regjeringen til korrupsjonsanklagede Benjamin Netanyahu har både lovet å bygge flere ulovlige bosettinger, og presentert et nytt lovforslag som vil minske domstolens makt.

Netanyahu er inne i sin sjette runde som landets øverste leder, og reformen kan blant annet hjelpe han med å unngå domfellelse.

– Netanyahu må få denne reformen gjennom for å få immunitet og for at regjeringen skal overleve. Hvis ikke faller alt, sier Waage.

PROTEST: En israelsk borger blir bært bort av politiet etter at han har demonstrert mot det nye lovforslaget i Tel Aviv. Foto: Nir Elias

Et av partiene som også sitter ved makten er det ytterliggående partiet, Jødisk Makt.

– Partiet har fått sikkerhetsministeren og finansministeren, og vil kunne kreve store endringer i israelsk politikk på den okkuperte vestbredden, forteller Waage.

Lovforslaget har ikke falt i smak hos den liberale delen av den israelske befolkningen, og det har allerede vært store demonstrasjoner mot planen og regjeringen.

– Netanyahu må løse de interne splittelsene i Israel, og trenger en lynavleder. Derfor ypper han til konflikt med palestinerne, sier hun.

STATSMINISTEREN: Benjamin Netanyahu orienterer om situasjonen i landet på en pressekonferanse. Foto: Ohad Zwigenberg

Waage legger til at Netanyahu må redde seg selv ved å skape en ny fiende, som i dette tilfellet er palestinerne.

Et farlig sinne vokser

Mellom olivenlunder på Vestbredden vokser en ny motstandsbevegelse, uten klar ledelse eller ideologi.

Unge palestinere tyr til våpen og danner små motstandsgrupper for å kjempe mot israelsk okkupasjon.

Waage sier utviklingen på palestinsk side er farlig.

– Palestinerne har mistet troen på egne ledere. Dette er ungdom som har vokst opp med konflikt, forteller Waage.

DEMONSTRASJONER: Palestinere kaster steiner mot israelske soldater for å protestere mot den israelske marsjen til en ulovlig bosetting på Vestbredden. Foto: Majdi Mohammed

Israelsk maktbruk har ifølge Waage bidratt til radikalisering av unge palestinere.

– De har vokst opp med mer okkupasjon, undertrykkelse og frustrasjon. Hvis Netanyahu fortsetter å provosere kan dette bli blodig, det er jeg helt sikker på, konstaterer hun.

Minst 92 palestinere er skutt og drept av israelske soldater og bosettere på den okkuperte Vestbredden så langt i år.

Palestinere har drept 19 mennesker i Israel og i de okkuperte områdene, ifølge en oversikt fra nyhetsbyrået AP.

SORG: En britisk israelsk kvinne og hennes to døtre ble drept i et antatt palestinsk angrep på Vestbredden 7. april i år. På bildet er familien samlet for å sørge. Foto: Menahem Kahana

Peker på USA som eneste løsning

Qatar har denne uken meldt at de jobber med å deeskalere konflikten, en rolle landet har påtatt seg i regionen.

– Vanligvis spiller Qatar en viktig rolle i denne konflikten, og har ofte vært inne for å meklet, men denne gangen tror jeg ikke det hjelper, sier Waage.

– Vi har en brannstifter-regjering i Israel som gjør dette av innenrikspolitiske grunner. Dette er ikke en rolle Qatar kan spille, sier hun.

Waage peker på USA som eneste løsningen.

– USA er den eneste makten som kan løse denne konflikten. Israel er avhengige av broen de har til USA.

USAs president Joe Biden har kritisert den israelske regjeringen for lovforslaget. Biden har også uttalt at Netanyahu ikke er velkommen til å besøke Det hvite hus.

– USA kan stanse både salg av våpen og pengeoverføringer til Israel. Det vil sette et enormt press på Netanyahu, noe som kan bidra til å roe ned situasjonen, slår Waage fast.