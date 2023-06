Frykter barna kan bli tatt av farlige dyr eller smuglere

Et lite fotspor som ble funnet i jungelen mandag, har gitt nytt håp om få finne de fire savnede søsknene i live.

Det antas at barna har begynt å vandre i jungelen for å finne hjelp.

Barnas mor og de to andre som var om bord i flyet som styrtet i Amazonas sør i Colombia 1. mai, er alle funnet døde ved vraket.

– Dette er helt ufattelig. Ved Guds makt er mine barn fortsatt i live, og de vil komme tilbake til oss, sier faren, Manuel Ranoque, til TV-kanalen Carcarol.

HÅP: Faren til de fire barna, Manuel Ranoque, håndhilser på en av soldatene som er satt inn i søket. En måned etter flystyrten, har de fortsatt håp om å finne barna i live. Foto: Colombian Army/AFP

Det yngste barnet, Cristin, er bare 11 måneder. De andre er Tien Noriel som er fire år, Soleiny på ni og 13 år gamle Lesly.

Den eldste, Lesly, er veldig intelligent, aktiv og sterk, sier bestefaren Fidencio Valencia om barnebarnet.

100 meter unna

Bestefaren bønnfaller letemannskapene om ikke å gi opp.

– Barna er i live. Sett inn flere mannskaper på bakken, flere hunder, flere fra militæret, sier han til AFP.

Redningsarbeidere har funnet noen av tingene de hadde med seg, samt et overnattingssted og halvspist frukt. I forrige uke fant de et par sko og en bleie.

Mandag denne uken, ble det funnet et ferskt barnespor i gjørma, noe som vekket ny tro på at barna er i live. Sporet var to kilometer unna forrige spor som ble funnet.

Letemannskapene håper derfor de vet hvilken retning barna går i.

På et tidspunkt mener letemannskapene de at de var rundt 100 meter unna barna, men uvær, tett vegetasjon og sumpete terreng gjorde det umulig å ta seg fram.

«Operasjon Håp»

Over 100 soldater med spesialtrente hunder er satt inn i søket, som foregår over et område på 320 kvadratkilometer. Det vil si et område som er dobbelt så stort som den amerikanske hovedstaden Washington, D.C.

SPOR: En soldat og en hund ved en saks som ble funnet i søkeområdet. Det er funnet flere ting i jungelen som sees på som spor etter barna. Foto: Colombian Army/AFP

Militæret har fløyet over jungelområdet og kastet ut pakker med nødproviant som de håper barna kan finne.

– Pakkene inneholder mat, vann og lighter. Vi håper dette kan bidra til å holde dem i live, fram til vi finner dem, sier Jesus Rivera Orti, manøversjef i leteaksjonen som har fått navnet «Operasjon Håp».

Det har også blitt sluppet ned 10.000 flygeblader med overlevelsestips, og en beskjed om at de må holde seg i ro på ett sted.

– Om barna var døde, ville det vært enklere å finne dem. Da ville de vært i ro, og hundene ville klart å lukte seg fram til dem, sier lederen for redningsoperasjonen, general Pedro Sanchéz, ifølge AFP.



Slik foregår søket

Letemannskapene følger med på satellittbilder fra området. Slik klarte de blant annet klart å finne ut hvilken vei barna har gått fra flyvraket.

I luften er det satt inn helikoptre, og på bakken finkjemmer både militæret og urbefolkningen området.

Søndag satte den colombianske hæren også opp kraftige lyskastere over en tre kilometer lang strekning, i håp om at barna ville se lyset og gå mot det.

Letemannskapene spiller også av en beskjed fra barnas bestemor på høyttalere:

«Jeg er deres bestemor, Fatima. Hør på meg. Dere må holde dere i ro, for de leter etter dere, militæret leter etter dere. Bli der dere er, slik at de kan bringe dere tilbake til oss», er noe av det bestemoren sier på lydopptaket.

Frykter farlige dyr og smuglere

Barna tilhører urbefolkningsgruppen Huitoto, som er kjent for å leve i pakt med naturen.

FULL AV FARER: Barna har kunnskap som hjelper dem med å overleve, men samtidig er Amazonas-jungelen tilholdssted for farlige dyr og farlige mennesker. Foto: Colombian Army/AFP

Huitoto-barn lærer tidlig å sanke, fiske og jakte, og barnas bestefar sier til nyhetsbyrået AFP at de savnede barna er godt kjent med jungelen.

Området barna er savnet i, er tilholdssted for en rekke farlige dyr som jaguarer, pumaer og slanger.

SØKEMANNSKAPER: Soldater fra den colombianske hæren og frivillige fra urbefolkningen samarbeider i søket etter de fire savnede barna. Foto: Colombian Army/AFP

I tillegg er det en rekke væpnede grupper i jungelen, som smugler narkotika og terroriserer de som bor der.

Samtidig som søket pågår for fullt, samles medlemmer fra Huitoto-samfunnet for å holde tradisjonelle seremonier, der de snakker til jungelen og ber den gi barna tilbake.