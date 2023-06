På en parkeringsplass i Zaporizjzja sjekker to menn iført gassmasker og gule beskyttelsesdrakter en bil for radioaktiv stråling.

Geigertelleren gir ikke unormale utslag, men så er det bare snakk om en øvelse – i alle fall enn så lenge.

For ifølge ukrainsk militæretterretning planlegger Russland en kjernefysisk terrorhandling ved det okkuperte atomkraftverket i Zaporizjzja. Og det kan skje i løpet av få dager.

ØVELSE: Det øves på en verst tenkelig situasjon ved atomkraftverket i Zaporizjzja. Foto: Reuters/STRINGER

Det siste døgnet har russerne nemlig trappet kraftig ned på antallet personer som vokter og arbeider ved det okkuperte anlegget, melder den ukrainske etterretningstjenesten.

Den urovekkende informasjonen har så langt ikke kunnet bekreftes av uavhengige kilder.

Kaller påstanden «blank løgn»

På en pressekonferanse i Moskva i dag avviste Russlands utenriksminister Sergej Lavrov anklagene, og sa Ukraina spiller et farlig spill når det gjelder atomkraftverket. Lavrov sa også at å hevde Russland har planer om å sprenge kraftverket var «blank løgn».

Alt tidlig i krigen, okkuperte Russland Zaporizjzja-kraftverket, som er Europas største kjernekraftverk.



Frykten for at det kan skje en større atomkatastrofe har hele tiden vært til stede, og både Russland og Ukraina har flere ganger anklaget hverandre for både artilleriangrep og sabotasje av anlegget.

Risikoen for en radioaktiv katastrofe har fått Ukraina til å gjennomføre flere beredskapsøvelser i områdene i nærheten av atomkraftverket sør i landet, den siste i går i Zaporizjzja.

STRÅLINGSFARE: Dosimeteret til en markør sjekkes for å fastslå om personen har blitt utsatt for farlig stråling. Foto: Reuters/STRINGER

Lignende øvelser har også startet i naboregionen Kherson, opplyser guvernøren i Kherson, Oleksander Prokudin.



– Målet med øvelsen er å koordinere alle redningstjenestene i tilfelle det skjer en reel nødssituasjon ved atomkraftverket i Zaporizjzja, skriver han på meldingstjenesten Telegram, og oppfordrer samtidig innbyggerne til å bevare roen.

Livredd for at familien blir rammet

I tillegg tester myndighetene varslingssystem og rutiner for å evakuere befolkningen.

45 år gamle Tatiana er frivillig markør på øvelsen, men frykter at øvelse fort kan bli virkelighet de neste dagene.

SJEKKES: Frivillige markører sjekkes for radioaktivitet under en øvelse i Zaporizjzja, 29. juni 2023. Foto: Evgeniy Maloletka

– Det er skremmende. Jeg er livredd for det som kanskje med familien min og barnet mitt.

Tidligere denne måneden ba president Volodymyr Zelenskyj det internasjonale samfunnet om å legge press på Russland for å avslutte okkupasjonen av atomanlegget, og å gi garantier for at ikke landet ville bruke atomanlegget som pressmiddel.



I 1986 opplevde Ukraina, som den gang var en del av Sovjetunionen, verdens verste atomulykke.

Skyer av radioaktivt materiale spredde seg over store deler av Europa, etter en eksplosjon og en brann ved atomkraftverket i Tsjernobyl.