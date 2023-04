Frykter at sivile russiske fartøy spionerer i Norge

Minst 50 sivile russiske fartøy som trålere, frakteskip, forskningsskip og yachter kan være i bruk av russisk etterretning til spionasje mot kritisk infrastruktur i Norge.

Det viser et prosjekt NRK har gjennomført.

Det siste året har NRK sammen med de nordiske allmennkringkasterne Danmarks Radio (DR), Sveriges Television (SVT), og finske Yle brukt åpne trafikkdata for å kartlegge hvordan russisk skipstrafikk kan bli brukt til spionasje i Norden.

– Mer årvåkne

Geir Hågen Karlsen, oberstløytnant og hovedlærer strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høgskole, mener nordmenn har blitt mer årvåkne.



– Bevisstheten har økt med krigen og folk melder i større grad ifra om mistenkelig aktivitet, sier Karlsen til TV 2.

PST mener at etterretningstrusselen fra Russland er betydelig redusert etter at regjeringen og Utenriksdepartementet (UD) i april besluttet å erklære 15 russiske ambassadeansatte for uønsket i Norge.

Alle 15 jobber enten for sikkerhetstjenesten (FSB), Utenriksetterretningstjenesten (SVR), eller etterretningstjenesten (GRU), konkluderte PST.

Råd til nordmenn

Karlsen påpeker det kan være utfordrende å begrense russisk aktivitet i norske farvann fordi Norge er avhengig av åpen sjøfart.

Han har også noen råd til helt vanlige nordmenn:



– Når det gjelder folk som jobber i industribedrifter, bør de være ekstra årvåkne rundt spørsmål om sensitiv teknologi.

NRK skriver at sporene til skipene går over olje- og gassfelt. Det er også økt aktivitet ved store øvelser.

– Det er gjort flere observasjoner rundt olje- og gassinstallasjoner. Kommer det folk som opptrer mistenkelig rundt slike installasjoner, bør man melde fra, sier han.

Forventer flere angrep

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har tidligere uttalt at Norge og norske bedrifter kan forvente flere dataangrep.

– Det er svært lite sannsynlig at Russland velger å angripe oss militært. Men dataangrep er og kommer til å være en trussel mot alle, både små og store bedrifter og virksomheter. På generelt grunnlag må folk være mer årvåkne, sier Karlsen.



FØLGER MED: P-3 Orion på tokt langs kysten til norske oljeplattformer. Foto: Philip Linder/Forsvaret

Forsker Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen har også vært med på forskningsprosjektet.



– Vi skal være bekymret for den økte etterretningsvirksomheten, fastslår Ulriksen.



Han er særlig bekymret for norsk teknologi og mener den er særlig utsatt. Han er også kritisk til beredskapen vi har i dag.

For dårlig lovverk

– Vi har ikke den beredskapen som trengs. Vi har et lovverk som gjør det vanskelig å gripe inn. I dag er det politiets oppgave å håndtere hendelser frem til det blir krig, sier forskeren fra Sjøkrigsskolen til TV 2.



Ulriksen forteller at Norge har en attraktiv offshoreteknologi, som russerne er opptatt av. Undervannsdronene som brukes i Nordsjøen, brukes også i militæret.



– Det er særlig attraktivt for Russland å kartlegge hvilken teknologi vi har for å få en oversikt over Norges forsvarsevne. Men også for å kopiere teknologien, sier han.



Kan brukes i våpenproduksjonen

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen peker også på at det kan være interessant for russerne å anskaffe helt ordinære industrikomponenter som nå er underlagt eksportrestriksjoner.

Russiske våpen er fulle av ganske ordinær vestlig teknologi.

NORDSJØEN: Den tyske fregatten Mecklenburg-Vorpommern patruljerer ved Sleipner-plattformen i Nordsjøen. Foto: Forsvaret / NTB Foto: German Navy

– En av metodene de kan bruke er å gå gjennom stråselskaper for å kjøpe slike komponenter og bruke dem i våpenproduksjon, sier Karlsen.

Etter at Russland invaderte Ukraina i fjor, beordret president Vladimir Putin alle sivile skip og mannskap til å være forberedt på å bidra militært.

Den russiske ambassadøren skriver til NRK at russiske sjøfolk har rett til å navigere i norsk farvann, og avviser at russiske fartøy har gjort noe ulovlig.