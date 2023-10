Frykter at mange barn vil bli drept

Flere tusen raketter suser mot Israel.

Med ett står biler og hjem i fyr.

I Ashkelon, sør i Israel, løper en kvinne så fort hun kan bort fra flammene.

I armene bærer hun datteren, som bare har én sko på.

De rakk ikke å ta med seg noe, men de har hverandre.

EVAKUERES: Israelsk politi evakuerer innbyggere i Ashkelon. Foto: Tsafrir Abayov

Israelsk politi har det travelt med å evakuere innbyggere.

Luftangrepet er langt fra eneste fare.

Hamas rykker også inn med bakkestyrker og tar både sivile og militære til gisler.

En mann forsøker å trøste sin datter, mens han holder sitt andre barn på armen.

Også de trenger hjelp.

I TÅRER: Politi evakuerer en familie i Ashkelon. Foto: Tsafrir Abayov / AP

Etter krigserklæring fra Isreals statsminister Benjamin Netanyahu, var det israelske militæret rask med å gjengjelde angrepene.



Raketter ble avfyrt mot Gaza, som også traff siviles hjem.

Bildene sjokkerer selv eksperter, som tror både angrep og antall sårede og døde vil stige kraftig.



Dagens nyheter vekker sterke følelser hos Redd Barnas generalsekretær, Birgitte Lange.

– Konflikten mellom Israel og Palestina har vært vedvarende, hvor sivile og barn regelmessig blir skadet og drept. Vi ser nå med forferdelse på eskaleringen, og frykter at flere barn og deres familier mister livet.

GAZA: En gutt går blant ruinene i Gaza, etter at flere bygninger er truffet av israelske raketter. Foto: Mohammed Abed / AFP

Hørte rakettene suse

Redd Barna har kontor på Vestbredden og i Gaza, hvor de blant annet bidrar med akutt og psykososial hjelp, samt tilrettelegger for skolegang og lekeplasser.

– Det er ingen norske arbeidere på kontorene våre der nå, men vi har flere internasjonale hjelpere der som nå har gått i dekning, sier en tydelig fortvilet Birgitte Lange og legger til:

– Situasjonen er kaotisk. I Gaza finnes ikke tilfluktsrom, men alle holder seg innendørs nå. Det gjør de nok i Israel også.

57-åringen vet så altfor godt hvordan nettopp det kan føles.

– Jeg måtte gå i dekning i seks døgn, da Israel angrep Gaza fra luften i mai. Følelsen av å høre angrep fra luften og kunne se hvor rakettene traff, gjør veldig inntrykk. Jeg følte det på kroppen.

REDD BARNA: Generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange, har selv vært under beleiring i Gaza. Foto: Gorm Roseth / TV 2

Under beleiringen i Gaza tenkte Lange særlig på hvordan det for henne var midlertidig, og trolig noe som skjer kun én gang i livet.

– Jeg fikk en liten erfaring med den brutale hverdagen i Gaza. Redselen og uforutsigbarheten jeg kjente på da, er noe mine kollegaer, deres familier og sivilbefolkningen lever med daglig.

– For barn i Gaza er dette noe også de aldri kan rømme fra. Det er en grunn til at Gaza ofte kalles verdens største flyktningleir eller fengsel, tilføyer Lange.

I GRÅT: Et barn gråter. Flere hus ble lagt i ruiner, etter gjengjeldelsesangrep fra Israel mot Gaza lørdag. Foto: Mohammed Abed / AFP

Redd Barna med innstendig bønn

Mens Hamas og Israel er opptatt av å rette pekefinger mot hverandre, og statsledere som USAs president Joe Biden kimer inn med uttalelser som at «Israel har all rett til å forsvare seg», har Redd Barna en innstendig bønn.

– Helt uavhengig av hva man måtte mene rundt politikken, må man huske på at barn alltid er uskyldige ofre i voksnes krig. Barn får med seg og blir påvirket av angrep, soldater og eksplosjoner, og de er naturligvis redde, sier generalsekretær Lange.

KVELD: En bygning i Tel Aviv er truffet av raketter fra Hamas. – For mange israelske og palestinske barn blir det en søvløs natt, poengterer Birgitte Lange. Foto: JACK GUEZ

Lange understreker at sivilbefolkningen på begge sider nå lider. For hvert angrep, enten mot israelsk eller palestinsk side, frykter hun ikke bare for tapte liv, men også for flere ødelagte liv.

– Man skal ikke undervurdere barns vitalitet og livskraft, men for mange resulterer krig i traumer som kan vende seg både innover og utover; Fra meningsløshet, apati, selvskading og depresjon, til at man retter et raseri utover i frustrasjon, sier Birgitte Lange og konstaterer:

– Vi er bekymret for alle barn som blir ofre for de voksnes krigshandlinger. Vårt fokus er barna, og de trenger virkelig hjelp nå.