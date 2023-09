Frykter at hjemmene vil havne i feil hender

Det har gått syv uker siden den dødeligste skogbrannen i USA på mer enn et århundre herjet på øya Maui i delstaten Hawaii. 97 personer døde og over 2000 bygninger og hjem ble ødelagt.

Mandag denne uken får de første beboerne komme tilbake til der de en gang bodde. Det ventes at restriksjonene som har hindret adgang til områdene oppheves nå.

Ikke forberedt

For mange er møtet med de nedbrente områdene sterkt. Minnene er fortsatt ferske for de som flyktet mens flammene herjet i byen.

– Vi forbereder hodene våre på det, men jeg vet ikke om våre hjerter er forberedt.



DØDSBRANN: Brannen som herjet på Maui tok livet av 97 mennesker, og ødela over 2000 hjem og bygninger. Brannen er den dødeligste på over et århundre i USA. Foto: Matthew Thayer

Det forteller Lana Vierra, som denne uken skal tilbake til stedet hvor hun selv oppdro fem barn. Familiehuset hadde tre soverom i 1991. Det ble deretter utvidet til seks soverom for å få plass til storfamilien etter hvert som levekostnadene på Hawaii steg.

Likevel er det ikke de sørgelige minnene fra brannen som bekymrer beboerne mest. Med dagens «sone-lover», er det mange som ikke vil ha mulighet til å flytte tilbake i det hele tatt.

Tvungen fraflytning

Høye boligpriser på Hawaii har allerede tvunget mange lokale til å forlate øyene og flytte til det amerikanske fastlandet.

Nå som nesten 1900 hjem har blitt ødelagt av brann, forsterkes problemet knyttet til økonomien.

«Markedsprisene for de nye boligene vil med høy sannsynlighet overstige de allerede høye boligprisene før brannen» står det i en økonomisk rapport for Hawaii.

IKKE RÅD: Det er ikke nødvendigvis møtet med de nedbrente hjemmene som setter dypest spor. Gjenoppbyggingen kan føre til et boligmarked Maui-beboere ikke har råd til. Foto: Marco Garcia

Boligene som nå har brent ned var forholdsvis gamle. Det gjorde at de var mulige å leie rimelig.

Nå vil en økning i boligkostnadene bli en ytterligere byrde for de som allerede har mistet sine hjem, og sine jobber på restauranter, hoteller og butikker som også brant ned i starten av august i år.

Tropisk feriested

En spesiell bekymring i byggeprosessen er knyttet til nettopp hvilke type bygninger som skal bygges på branntomtene.

Flere frykter at hjemmene som gjenoppbygges rettes mot for eksempel rike turister som søker et tropisk feriested. Det vil føre til en ytterligere eskalering i utfordringen knyttet til utvandringen og fraflytningen fra Hawaii.

– Jeg er bekymret for at store landutviklere kommer inn og ser dette forkullede landet som en mulighet til å gjenoppbygge.



BEKYMRET: Richy Palalay har tatovert «Lahaina grown» på armen. Han er redd for at det skal bygges boenheter de ikke har råd til å bo i. Foto: Audrey McAvoy

Det sier Richy Palalay til AP News. Han er født og oppvokst i Hawaii-byen Lahaina.

– Hoteller og leiligheter som vi ikke har råd til å bo i. Det er det vi er redde for, sier han.



Boligpriser på øya Maui Medianprisen på hjem på Maui er 1,2 millioner dollar. Det tilsvarer omtrent 12,9 millioner norske kroner. Denne prisen gjør at en enebolig er utenfor rekkevidde for den typiske lønnstaker. Gjennomsnittlig leilighetspris er på 850 000 dollar, som tilsvarer 9,1 millioner norske kroner. Kilde: AP news

Sone-lover

Carl Bonham, administrerende direktør ved den økonomiske forskningsorganisasjonen ved University of Hawaii, hevder at politikkendringer og en samlet innsats er nødvendig for å forhindre at et gjenoppbygd Lahaina blir et sted kun for velstående.

– For å få til det, må sonene på Lahaina endres, ifølge Bonham.

Soneinndeling på Maui Ulike soner deler inn områder i Lahaina for å regulere utbygging. Kun én prosent av Lahainas område er sonet for flerfamiliehus i dag. Den resterende andelen tillater ikke mindre boenheter som leiligheter. En endring i fylkes kommunikasjon eller endring av distriktsgrenser kan være nødvendig når eiendom foreslås brukt på en måte som ikke er tillatt under gjeldende sonering av det landet. En endring av soneinndeling må være i samsvar med statens arealbruksdistrikt og samfunnsplan for regionen. Kilde: Maui County

NEDBRENT HOTELL: Brannen ødela Pioneer Hotel og Pioneer Theater i Lahaina. Nå mener Carl Bonham ved Universitetet i Hawaii at de må gjøres plass til flere flerfamiliehus i byen. Foto: Hawaii DLNR

Foreløpig er én prosent av områdene som brant i Lahaina sonet for flerfamiliehus. Det er likevel byggingen av denne type boenheter som Bonham mener er løsningen.



– Vi må fokusere på flerfamiliehus og mer tetthet.

Forsikrer befolkningen

Guvernør Josh Green fra Demokratene har imidlertid forsikret befolkningen om at det ikke vil bli for dyrt å bo i Lahaina etter gjenoppbyggingen.

– Vi vil at Lahaina skal være en del av Hawaii for alltid. Vi vil ikke at det skal være et eksempel på at folk blir «priset ut» av paradiset.

Guvernør Josh Green forsikrer innbyggere i Lahaina at det ikke skal bli for dyrt å bo i husene som bygges opp. Flere mener han burde gjøre det forbudt for «utenforstående» å bygge i Lahaina. Foto: Audrey McAvoy

Beboere på Lahaina med forsikring eller statlig støtte kan få midler til å bygge opp igjen sine hus. Likevel kan disse utbetalingene ta flere år, og i mellomtiden fryktes det at disse menneskene reiser fra øya fordi de ikke har mulighet til å betale leie eller kjøpe en alternativ eiendom på øya i mellomtide.

«Lahaina-grown» Palalay skal derimot ingen steder.

– Jeg har ingen penger til å hjelpe til med å bygge opp igjen, men jeg skal ta på meg arbeidsklærne og hjelpe til å få dette skipet i gang.