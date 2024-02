Frykter at barnedrømmen går i knus

Høyesterett i Alabama avgjorde nylig at frosne embryoer kan betraktes som barn under delstatslovgivningen.

– Ufødte barn er «barn» uten unntak basert på utviklingsstadium, fysisk plassering eller andre tilleggsegenskaper, skrev dommer Jay Mitchell i fredagens flertallsavgjørelse av den republikanske domstolen.

Hva er et embryo? Et embryo er en betegnelse på et foster i et tidlig stadium av svangerskapet (fra egget har festet seg i livmorslimhinnen til utgangen av åttende svangerskapsuke). En prøverørsbefruktning innebærer at egg som er hentet ut fra eggstokkene til kvinnen føres sammen med mange spermier fra mannen eller donor i et «prøverør» der befruktning kan skje.

Kilde: Store medisinske leksikon

Den umiddelbare virkningen av kjennelsen lar tre par saksøke for urettmessig død etter at deres frosne embryoer ble ødelagt i en ulykke på en fertilitetsklinikk.



Frykter straffeforfølgelse

Alabamas største sykehus har allerede stoppet prøverørsbefruktning som følge av avgjørelsen i Høyesterett.

– Vi er triste over at dette vil påvirke våre pasienters forsøk på å få en baby gjennom IVF, skriver sykehuset i en uttalelse.

De skriver videre at sykehuset likevel må vurdere risikoen for at deres pasienter og leger kan bli straffeforfulgt eller måtte betale strafferstatning for å følge standarden for omsorg for IVF-behandlinger.

– Skummelt



De som nå mottar prøverørsbehandling i delstaten, går derfor en usikker tid i møte. Blant dem er ekteparet Spencer og Gabby Goidel.

DRØM KNUST: Ekteparet Spencer (t.v.) og Gabby Goidel har gått gjennom flere spontanaborter, og valgte omsider å forsøke prøverørsbehandling. Nå kan høyesterettsavgjørelse sette en stopper for barnedrømmen. Foto: Skjermbilde fra Reuters

– Det var skummelt. Vi fikk grønt lys til å starte på medisinene våre på samme dag som kjennelsen ble avsagt, forteller de til AP.

Paret forteller at de brukte dagene etter kunngjøringen til å fordøye informasjonen så godt de kunne, og startet å tenke på hva de skulle gjøre dersom deres klinikk også ville stenge.

Kastet bort tid og penger?

Gabby Goidel skulle ta sin sjette runde med hormoninjeksjoner onsdag denne uken. Nå beskriver paret en situasjon preget av usikkerhet og angst.

– Skal vi klare å fortsette? Har vi kastet bort all denne tiden og pengene allerede?

Justices, som siterte anti-abortspråk i Alabama-konstitusjonen, avgjorde at en statlig lov fra 1872 som tillater foreldre å saksøke over et mindreårig barns død «gjelder alle ufødte barn, uavhengig av hvor de befinner seg».



Bryr seg ikke

I et nylig intervju med NBC viser tidligere FN ambassadør og republikaneren, Nikki Haley, støtte Alabamas høyesterettsavgjørelse.

– En ting er å redde sædceller eller å redde egg, men når du snakker om et embryo, så betyr det liv for meg.

STØTTER: Republikaneren Nikki Haley viser støtte til Alabama høyesterett sin avgjørelse om fryste embryoer. Foto: SUZANNE CORDEIRO/AFP

Haleys støtte til avgjørelsen har vekket oppsikt blant flere:

– Etter måneder med forsøk på å male seg selv som moderat på reproduktive rettigheter, har Nikki Haley endelig vist oss sine sanne farger.

Det sier administrerende direktør for for Planned Parenthood Votes, Jenny Lawson. Hun trekker fram Haleys utsagt: «Embryoer, for meg, er babyer»

– Politikere som Nikki Haley og Donald Trump bryr seg ikke om hva som skjer med familiene våre – de bryr seg bare om å eliminere vår reproduktive frihet.

Lawson mener velgerne burde være rasende over «angrepet på deres frihet».

– Den eneste måten å stoppe disse angrepene på er å sikre at verken Nikki Haley eller Donald Trump setter sine bein i Det hvite hus.

Kan ikke se på dem som barn

Ekteparet Goidel forteller at de selv måtte slå fra seg ideen om at embryoer er barn «for lenge siden».

– Legen vår fortalte oss at når vi går igjennom denne prosessen så kommer vi til å miste et flertall av dem bare i IVF-prosessen, og det er helt naturlig.

Gabby Goidel forteller at hvis hun hadde sett på hver av disse embryoene, så ville hun mistet, bare i IVF-prosessen, «mange barn».

OMDISKUTERT: Abortlovene er allerede svært omdiskutert i USA, og flere delstater har innført abortforbud, og Alabama er blant disse. Foto: Justin Rex

Så følelsesmessig kan jeg ikke se på dem som barn. De er potensielle barn, og de har mange muligheter. Men etter mitt syn er de bare muligheter.



Nå er paret svært frustrerte over at drømmen deres om barn kan gå i knus.

– Folk må vite at dette påvirker par som prøver å stifte familier, sier kona og legger til:

– Du hindrer oss i å få barn.