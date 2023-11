Frykter asylkaos i dag

Til tross for flere stengte grenseoverganger, fortsetter asylstrømmen inn i Finland. Finske myndigheter beskylder nå Russland for fysisk å tvinge migrantene til å krysse grensen.

I Finland settes forsvaret, politi og tollvesen nå inn for å bistå den finske grensevakten.

Piggtråd og andre fysiske sperringer er blitt reist for å hindre at asylsøkere skal forsøke å ta seg ulovlig inn fra Russland.

Fredag kveld stengte Finland fire av i alt ni grensestasjoner i øst, men tiltakene ser så langt ut til å ha hatt begrenset effekt.

Asylsøkerne, som ifølge finske myndigheter blir hjulpet av russiske grensevakter, tar seg i stedet til de stasjonene som fortsatt er åpne.

– Hvis vi skal dømme etter morgentrafikken, vil det bli en hektisk dag, sier kaptein Jouko Kinnunen som er sjef for Vartius grensestasjon til YLE.



Ifølge statskringkasteren venter man søndag at opptil 1000 mennesker skal forsøke å ta seg over denne overgangen i den sørlige delen av landet.

SINTE: Russere bosatt i Finland demonstrerte lørdag foran det finske parlamentet i Helsinki med krav om at grensene må gjenåpnes. Foto: Sergei Grits / NTB

Kunstig asylkaos

Det er ikke russere som nå strømmer til den finske grensen, men såkalte tredjelands borgere.

Primært skal det være snakk om migranter fra Midtøsten som har oppholdt seg lovlig i Russland over en periode.

Den uventede trafikken minner om vinteren 2015-2016, da over 7000 asylsøkere kom syklende over grensene til Finland og Norge.

Også den gangen tydet alt på at russerne med vilje hadde satt i gang asylkaoset i nabolandene. Normalt passer nemlig den russiske grensevakten på at reisende har gyldig visum, før de får bevege seg mot Schengen-grensene.

Nå er denne praksisen åpenbart blitt skrinlagt. Men ikke bare det. Finske myndigheter mener de russiske grensevaktene aktivt bistår migrantene i å komme seg over.

SYKKELBERG: Mange av migrantene ankommer på sykkel. Ved flere finske grensestasjoner har det nå dannet seg rene berg av etterlatte tohjulinger. Foto: Vesa Moilanen / NTB.

– Vi var tvunget til å begrense trafikken fordi russiske myndigheter drev og fraktet folk inn til grensen, sier grensestasjonsjef Kinnunen til avisa Helsingin Sanomat.



Normalt i Kirkenes

På Storskog i Sør-Varanger, der Norges eneste grensestasjon mot Russland ligger, har situasjonen gjennom helgen vært normal.

Det opplyser Finnmark politidistrikt til TV 2 søndag.

Men også her er myndighetene i beredskap.

– Vi følger situasjonen tett, og det kan bli aktuelt for oss å stenge grensa på kort varsel ved behov, sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB torsdag ettermiddag.

ASYLSTRØM: Flere hundre migranter har den siste uken kommet Finland via Russland. På den norsk-russiske grensen er situasjonen foreløpig normal. Foto: Vesa Moilanen / NTB.

Stabssjef Tarjei Sirma-Tellefsen sier Finnmark politidistrikt nå har tett dialog med kollegene i Finland, men vil ikke si noe om hva slags tiltak som er satt i verk på den norsk-russiske grensen.

– Vi kan ikke gå konkret inn på hvilke beredskapstiltak som gjøres. Som Schengens yttergrense vet vi at endringer kan skje raskt, og forhold på den andre siden vil kunne påvirke både trafikken over Storskog og påvirke forhold her i Norge. Dette tar vi høyde for og har gode beredskapsplaner og iverksetter tiltak der vi ser behov, sier han til TV 2.



Aggressivt og spent

Situasjonen i Finland blir samtidig stadig mer amper og tilspisset.

Fredag kveld måtte finske grensevakter bruke tåregass mot migranter som forsøkte å krysse grensen ulovlig.

Lørdag skal russerne fysisk ha forsøkt å presse migrantene over til nabolandet.

BEREDSKAP: Finske myndigheter har nå høy beredskap langs grensen til Russland. Søndag skal også styrker fra forsvaret ha blitt satt inn for å bistå grensevaktene. Foto: Lehtikuva / NTB.

– Den siste gruppen som kom lørdag kveld var aggressiv. Men migrantenes sinne var først og fremst rettet mot de russiske myndighetspersonene. Det virket som mange av migrantene ikke engang hadde lyst til å dra over til Finland, sier kaptein Jouko Kinnunen til Helsingin Sanomat.



Russlands siste forsøk på å skape asylkaos i Finland blir satt i sammenheng med at landet tidligere i år ble medlem av NATO og nylig inngikk en bilateral forsvarsavtale med USA.

Blant annet har Kreml gjentatte ganger de siste månedene truet med å iverksette militære og andre «mottiltak» mot Finland.